Đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống lúa lai tại xã Nam Tuấn

Hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình trình diễn giống lúa lai Hà Phong 39 tại xóm Gia Tự 1, xã Nam Tuấn.

Mô hình trình diễn giống lúa lai Hà Phong 39 được thực hiện bởi Công ty TNHH phát triển nông nghiệp An Nông (Hà Nội), mô hình được thực hiện tại ruộng hộ bà Hoàng Thị Ước với diện tích hơn 0,3 ha tại cánh đồng xóm Gia Tự 1.

Giống lúa lai F1 Hà Phong 39 thể hiện khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh tốt, đồng thời có độ đồng đều cao. Cây lúa có thân cứng, khả năng đẻ nhánh tập trung, gọn khóm, lá đòng đứng, trỗ đều, tạo điều kiện cho việc chăm sóc và thu hoạch thuận lợi. Thời gian sinh trưởng của giống lúa lai F1 Hà Phong 39 khá ngắn, chỉ từ 105 - 108 ngày, số bông trên m2 đạt 210 - 240 bông, tỷ lệ hạt lép từ 12 -15%, năng suất thực thu 7,3 tấn/ha, cao hơn các giống lúa đang được gieo đại trà tại địa phương; hạt gạo Hà Phong 39 có hình thon dài, không bạc bụng, cơm mềm dẻo, đậm đà và có hương thơm nhẹ. Theo tính toán, gieo trồng 1 ha giống lúa lai F1 Hà Phong 39 sẽ cho thu nhập 65 triệu đồng, trừ chi phí sản xuất, có thể lãi khoảng 35 triệu đồng.