Đánh giá kết quả hoạt động thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số

Quang cảnh phiên họp hội đồng đánh giá.

Tại phiên họp, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam (đơn vị được cấp phép thử nghiệm mô hình) đã báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm mô hình “Tri thức hóa văn bản lưu” trên tài liệu lưu trữ của UBND thành phố Lai Châu (trước sắp xếp). Trong thời gian thử nghiệm, công ty đã xây dựng và vận hành phần mềm trên máy chủ nội bộ, thực hiện số hóa 33.066 tệp với 9.668.060 trang, trong đó 100% số trang được nhận dạng ký tự (OCR) thành văn bản máy đọc.

Đại biểu dự phiên họp hội đồng đánh giá.

Ở phạm vi thí điểm, hệ thống đã đưa vào tra cứu, hỏi đáp 1.711 tệp với 1.065.325 trang, được tách thành 103.192 văn bản có mã định danh và thông tin metadata; đồng thời lập chỉ mục 958.240 đoạn văn bản phục vụ tìm kiếm theo từ khóa và ngữ nghĩa. Hệ thống cho phép cán bộ đặt câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên, cung cấp câu trả lời có dẫn nguồn, liên kết trực tiếp đến văn bản gốc; hỗ trợ tra cứu, tóm tắt văn bản, tái dựng hồ sơ vụ việc qua nhiều tài liệu, xây dựng dòng thời gian và trích xuất thông tin phân công nhiệm vụ.

Đáng chú ý, mô hình AI được vận hành hoàn toàn tại chỗ, không gửi dữ liệu ra bên ngoài; các thông tin quan trọng trong câu trả lời được đối chiếu với văn bản gốc, đồng thời thực hiện che thông tin họ tên công dân. Kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy khả năng ứng dụng AI trong khai thác, tra cứu và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, tạo tiền đề cho việc hình thành kho dữ liệu tri thức phục vụ công tác quản lý, điều hành và chuyển đổi số của tỉnh.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm mô hình “Tri thức hóa văn bản lưu”.

Đối với trợ lý công vụ trong tra soát văn bản sẽ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức xử lý văn bản trong hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, từ tiếp nhận, phân tích, đối chiếu pháp lý đến trợ lý hỏi - đáp theo ngữ cảnh văn bản và quản lý tiến độ công việc theo nguyên tắc "6 rõ": Rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ thẩm quyền - rõ kết quả.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung về hiệu quả ban đầu của mô hình thử nghiệm; tính năng của sản phẩm; phát triển các sản phẩm ứng dụng trên điện thoại thông minh…

Tại phiên họp, các thành viên hội đồng đánh giá đã bỏ phiếu đánh giá kết quả hoạt động thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số “Tri thức hóa văn bản lưu” của Công ty cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam. Trên cơ sở đó, hội đồng báo cáo kết quả trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, công nhận kết quả thử nghiệm mô hình theo quy định.