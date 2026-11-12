Đánh giá kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Lạng Sơn

Các đại biểu dự cuộc họp

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện phòng chuyên môn Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; các thành viên Ban điều hành và thành viên tích cực của CLB Niềm tin số của tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, kết quả triển khai hoạt động của CLB Niềm tin số tỉnh Lạng Sơn thời gian qua. Theo đó, từ khi ra mắt ngày 6/2/2026 đến nay, với 50 thành viên là các KOLs, CLB đã từng bước phát huy vai trò là lực lượng hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống và định hướng dư luận trên không gian mạng.

Nổi bật, CLB đã xây dựng hơn 500 bài viết và 70 video lan tỏa thông điệp “Bầu cử trước, trẩy hội sau”; đăng tải 87 video tuyên truyền, vận động người dân không tung tiền trong các lễ hội truyền thống; xây dựng hơn 100 sản phẩm sáng tạo cảnh báo nguy cơ lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, CLB phối hợp tuyên truyền chiến dịch “Không một mình” tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn vào chiều 22/10/2026 và phối hợp với lực lượng công an xây dựng 10 video tuyên truyền pháp luật.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng phát biểu tại cuộc họp

Cùng với hoạt động tuyên truyền, các thành viên CLB còn tích cực tham gia giám sát, phát hiện và phản ánh những thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Qua đó, đã chủ động phát hiện hơn 60 nội dung tiêu cực, phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, đánh giá và đề nghị gỡ bỏ 45 bài viết có nội dung nhạy cảm.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh đó, các thành viên còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội; vận động quyên góp hơn 250 triệu đồng hỗ trợ một trẻ em bị bỏng, trao 100 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 4 và tặng thiết bị thông minh cho học sinh khuyết tật.

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CLB trong những tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo phát biểu tại cuộc họp

Thông qua cuộc họp, thời gian tới CLB Niềm tin số tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên trong kết nối, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần định hướng dư luận và nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa thông tin xấu, độc cho người dân. Qua đó, từng bước xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, tạo dựng niềm tin và thúc đẩy văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số.