Đánh giá kết quả công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu hàng hóa qua biên giới

Tham dự có Đại tá Phạm Vũ Dương, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Lê Văn Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI; lãnh đạo Công an 21 xã biên giới.

Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phát biểu kết luận hội nghị.

9 tháng đầu năm, 3 lực lượng Công an, Biên phòng và Hải quan bám sát địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới. Đã khởi tố 6 vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đặc biệt, qua công tác phối hợp, lực lượng cảnh sát kinh tế, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng và Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng phối hợp phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ 67,8 kg pháo; lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Bộ đội Biên phòng phát hiện 5 vụ/8 đối tượng, thu giữ 113 cá thể khỉ và 1.000 bao thuốc lá. Trong lĩnh vực hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng phát hiện 39 vụ/41 đối tượng vi phạm, thu giữ nhiều sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, hàng kém chất lượng...

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ trì phối hợp rà soát, lựa chọn xã Lý Quốc xây dựng mô hình "Xã không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"; 3 lực lượng xác lập 1 chuyên án chung đấu tranh với tội phạm về kinh tế; 1 chuyên án chung đấu tranh với tội phạm về ma túy; các lực lượng cũng phối hợp nghiên cứu, ký kết quy chế phối hợp mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất và đánh giá cao kết quả phối hợp trong 9 tháng đầu năm; làm rõ khó khăn, vướng mắc thực tế tại địa bàn biên giới; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Đại tá Sầm Minh Hồ yêu cầu 3 lực lượng phát huy hơn nữa những kết quả, thành tích đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026; tiếp tục triển khai thực hiện kết luận hội ý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp các lực lượng hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu tranh trọng tâm, trọng điểm với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác.