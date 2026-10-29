Đánh giá kết quả công tác khám sức khỏe toàn dân tại các xã khu vực Bình Gia

Các đại biểu dự buổi làm việc

Theo báo cáo của các đơn vị, thời gian qua, các xã đã chủ động thực hiện kế hoạch khám sức khỏe toàn dân theo chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; kịp thời ban hành kế hoạch triển khai trên từng địa bàn, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo UBND xã Thiện Long báo cáo, làm rõ một số nội dung trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Theo đó, công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội… Qua đó thông tin về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, thời gian và địa điểm tổ chức khám sức khỏe được phổ biến rộng rãi, tạo điều kiện để người dân chủ động nắm bắt thông tin và tham gia chương trình.

Đến nay, các xã đã và đang triển khai công tác khám sức khỏe cho Nhân dân theo kế hoạch đề ra; tổ chức rà soát, lập danh sách đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khoẻ. Đồng thời, các địa phương chú trọng phối hợp với cơ quan chuyên môn trong tổ chức thực hiện, bảo đảm công tác khám sức khỏe diễn ra thuận lợi, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của Nhân dân.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Bình Gia phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với đó, công tác tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID được các xã khẩn trương triển khai, góp phần từng bước số hóa thông tin sức khỏe cá nhân, tạo thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe của người dân và nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các xã đã trao đổi về tình hình triển khai thực hiện, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức khám sàng lọc và tạo lập sổ sức khỏe điện tử như: một số người dân chưa bố trí được thời gian khám theo lịch; việc rà soát, đối chiếu dữ liệu còn mất nhiều thời gian; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế…

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực của các xã trong việc triển khai nhiệm vụ, nhất là đối với những xã vùng sâu, vùng xa. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc khám sàng lọc sức khỏe và tạo lập sổ sức khỏe điện tử.

Đồng chí nhấn mạnh: Các xã cần chủ động rà soát tiến độ, báo cáo kịp thời những khó khăn phát sinh, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Qua đây góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.