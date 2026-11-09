Đánh giá kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương chủ trì cuộc họp.

Năm 2026, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Thanh An, Tuần Giáo, Thanh Nưa, Mường Phăng và Mường Ảng. Theo kết quả tự đánh giá của các xã và thẩm tra của các sở, ngành, trong tổng số 47 chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026 - 2030, có 4 chỉ tiêu không quy định đối với xã nhóm 3 và 2 chỉ tiêu không thực hiện đánh giá, gồm: Tốc độ thu nhập bình quân đầu người và các mô hình du lịch nông thôn được đầu tư hạ tầng đồng bộ, kết nối, hoạt động hiệu quả gắn với đặc trưng địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu tại cuộc họp.

Theo kết quả thẩm tra, tiến độ thực hiện tại cả 5 xã còn thấp so với mục tiêu đề ra. Đến thời điểm báo cáo, chưa có xã được xác định đạt đủ 10/10 tiêu chí.

Kết quả tự đánh giá ở một số địa phương còn chênh lệch lớn so với kết quả thẩm tra. Nhiều chỉ tiêu quan trọng chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, 5 xã đều chưa đạt chỉ tiêu về văn hóa, chưa đủ cơ sở chứng minh đáp ứng yêu cầu về hạ tầng thương mại.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Nhiều chỉ tiêu về hạ tầng, môi trường, giao thông, giáo dục và đào tạo lao động tại các xã chưa đáp ứng yêu cầu. Việc phát triển kinh tế hợp tác, hoàn thiện các công trình thiết yếu còn khó khăn. Một số chỉ tiêu về giảm nghèo, nhà ở, bình đẳng giới và dịch vụ công trực tuyến chưa đủ cơ sở minh chứng hoặc chưa đạt yêu cầu theo quy định.

Nguyên nhân chủ yếu do địa hình phức tạp, dân cư phân tán, nhu cầu đầu tư hạ tầng lớn trong khi nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn chế. Công tác rà soát, đánh giá tại một số xã chưa sát thực tế; hồ sơ minh chứng còn thiếu, số liệu giữa địa phương và các sở, ngành chưa thống nhất. Việc phân công nhiệm vụ, phối hợp cung cấp thông tin, kiểm tra, đôn đốc có nơi chưa chặt chẽ.

Đại biểu tập trung phân tích vướng mắc, làm rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai; đề xuất giải pháp khắc phục các tiêu chí chưa đạt, nâng cao chất lượng đánh giá; công tác phối hợp trong hướng dẫn, rà soát, thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm kết quả đánh giá khách quan, chính xác.

Lãnh đạo xã Thanh Nưa báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong chủ động triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các sở, ngành tăng cường phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là về chuyên môn và nguồn lực, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra.