Đánh giá iPhone 18 Pro Max: Siêu phẩm có thời lượng pin 'trâu' nhất của Apple

Chiếc iPhone có kích thước tối đa này cần dùng cả hai tay để thao tác. Nguồn: The Guardian.

Trải nghiệm thị giác tuyệt vời

Mẫu iPhone dòng Pro Max của Apple đã nhận được bản nâng cấp pin mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay, biến nó thành chiếc điện thoại thực sự có thể sử dụng trong hai ngày, đồng thời được trang bị AI Siri mới và camera có khẩu độ thay đổi linh hoạt.

iPhone 18 Pro Max là phiên bản "khổng lồ" của chiếc 18 Pro tiêu chuẩn. Dù không còn là chiếc điện thoại đắt nhất của Apple (do sự xuất hiện của mẫu iPhone Duo có giá gần 2.650 USD), nó vẫn sở hữu mức giá rất cao.

iPhone 18 Pro Max vẫn đi theo công thức quen thuộc của các thế hệ Pro Max tiền nhiệm: lấy tất cả những ưu điểm của 18 Pro rồi phóng lớn màn hình và dung lượng pin. Điều này đồng nghĩa với việc máy sở hữu hệ thống camera đẳng cấp, hiệu năng nhanh nhất và thời gian hỗ trợ phần mềm cực dài.

Tuy nhiên, kích thước lớn cũng khiến 18 Pro Max khó sử dụng bằng một tay và khá cồng kềnh khi bỏ túi. Máy nặng tới 249g – mức trọng lượng thực sự lớn ngay cả với tiêu chuẩn của các smartphone cỡ đại; con số này nặng hơn 23g so với iPhone 17 Pro Max, nặng hơn 38g so với phiên bản nhỏ hơn và thậm chí còn nặng hơn cả các dòng điện thoại gập.

Tuy nhiên, màn hình 6,9 inch thực sự mang lại trải nghiệm thị giác tuyệt vời. Với độ sáng cực cao, hình ảnh sắc nét, mượt mà cùng lớp phủ chống chói hiệu quả, màn hình này rất lý tưởng để xem phim, chương trình truyền hình hay chơi game, đồng thời cung cấp không gian hiển thị video rộng rãi tương đương với hầu hết các loại điện thoại gập. Máy cũng sở hữu phần khuyết camera mới nhỏ gọn hơn và khu vực Dynamic Island lớn hơn giống như trên mẫu 18 Pro tiêu chuẩn.

Quá trình sạc đầy mất 70 phút (đạt 80% trong 32 phút), nhưng cần có củ sạc USB-C 60W chuẩn Power Delivery 3.1 hỗ trợ tính năng điều chỉnh điện áp (AVS) để đạt tốc độ sạc nhanh nhất (củ sạc không đi kèm sản phẩm). Nguồn: The Guardian.

Thời lượng pin kéo dài nhiều ngày

iPhone 18 Pro Max được trang bị cùng loại chip A20 Pro mới như trên bản 18 Pro, kết hợp với hệ thống tản nhiệt được thiết kế lại giúp duy trì hiệu năng tối đa trong các phiên chơi game kéo dài.

Máy sở hữu thời lượng pin ấn tượng nhất trong các dòng iPhone, có thể hoạt động gần ba ngày với cường độ sử dụng nhẹ giữa các lần sạc, bao gồm bảy giờ sử dụng màn hình cho các tác vụ như ứng dụng, lướt web, nhắn tin và chụp ảnh. Con số này dài hơn khoảng bốn giờ so với phiên bản tiền nhiệm và gần một ngày so với dòng 18 Pro. Ngay cả khi sử dụng với cường độ cao, 18 Pro Max vẫn còn lại khoảng 50% pin vào cuối ngày; điều này đồng nghĩa với việc hầu hết người dùng chỉ cần sạc máy hai hoặc ba ngày một lần.

18 Pro Max chạy hệ điều hành iOS 27, tương tự như các mẫu smartphone từ iPhone 11 trở về sau. Phần mềm mới giúp tăng tốc độ khởi động ứng dụng và các tác vụ hệ thống khác, tinh chỉnh thiết kế Liquid Glass từ năm ngoái, đồng thời cải tiến mạnh mẽ các công cụ AI của Apple.

Chatbot AI Siri mới là một bước tiến đáng kể và đúng hướng, với khả năng thấu hiểu người dùng và thực hiện tác vụ tốt hơn. Siri có ứng dụng riêng để xem lại các cuộc trò chuyện trước đó và có thể nhận diện nội dung trên màn hình hoặc hình ảnh qua camera. Trợ lý này cũng có thể gợi ý dữ liệu từ các ứng dụng Apple khác nhau, tương tự như các công cụ chủ động của Google trên dòng Pixel. Tuy nhiên, tính năng này hoạt động dựa trên việc bạn sử dụng ứng dụng Tin nhắn (Messages) và Mail, thay vì các ứng dụng của bên thứ ba như WhatsApp hay Gmail.

Pin của máy có tuổi thọ hơn 1.000 chu kỳ sạc đầy mà vẫn duy trì được ít nhất 80% dung lượng ban đầu, và chi phí thay thế pin là 158 USD. Chi phí sửa chữa màn hình ngoài bảo hành là 515 USD. Các chuyên gia tại iFixit đã chấm điểm khả năng sửa chữa của chiếc điện thoại này là 7/10.

Máy chứa hơn 40% vật liệu tái chế. Apple cũng công bố chi tiết về tác động môi trường của sản phẩm trong báo cáo của mình. Hãng cung cấp các chương trình đổi cũ lấy mới và tái chế miễn phí, áp dụng cho cả các sản phẩm không phải của Apple.

Khẩu độ biến thiên mới có thể được để ở chế độ tự động hoặc điều chỉnh thủ công, cùng với một số tùy chọn điều khiển thủ công khác. Nguồn: The Guardian.

Camera

iPhone 18 Pro Max sở hữu hệ thống camera tương tự như phiên bản nhỏ hơn, bao gồm camera selfie 18 megapixel đặt ở giữa màn hình và ba camera 48MP ở mặt sau.

Bộ ba camera sau thuộc hàng tốt nhất trên thị trường điện thoại, bao gồm khả năng zoom quang học 4x/8x và ống kính siêu rộng 0,5x.

Điểm nâng cấp đáng chú ý trên 18 Pro Max là khẩu độ biến thiên ở camera chính; tính năng này cho phép mở khẩu độ rộng hơn so với các mẫu iPhone khác để chụp thiếu sáng tốt hơn, hoặc thu hẹp lại để duy trì độ sâu trường ảnh. Nó cũng mở ra nhiều khả năng sáng tạo nhiếp ảnh mới, chẳng hạn như chụp hiệu ứng tia sáng (starburst).

18 Pro Max còn được trang bị tính năng theo dõi lấy nét bằng AI mới, các Phong cách Nhiếp ảnh (Photographic Styles) được cải tiến để tùy biến linh hoạt hơn, tính năng định dạng ảnh RAW (digital negative) mới của Apple và chế độ quay phim điện ảnh (Cinematic mode) tự động.

iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm từ 1.720 USD. Nguồn: Nguồn: The Guardian.

Giá cả

iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm từ 1.720 USD. Để so sánh, iPhone 17 có giá 1.190 USD, iPhone Air giá 1.455 USD và iPhone 18 Pro giá 1.588 USD; trong khi Google Pixel 11 Pro có giá 1.6944 USD và Samsung Galaxy S26 Ultra là 1.799 USD.

Tóm lại, iPhone 18 Pro Max là mẫu điện thoại dạng thanh lớn nhất, có thời lượng pin dài nhất và đắt nhất của Apple trong năm 2026.

Máy kế thừa những ưu điểm của phiên bản 18 Pro tiêu chuẩn nhưng sở hữu màn hình và viên pin lớn hơn nhiều, mang lại thời gian sử dụng lên tới ba ngày – nhiều hơn khoảng nửa ngày so với phiên bản nhỏ hơn. Điều này đưa máy vào hàng ngũ những chiếc điện thoại có thời lượng pin "trâu" nhất trên mọi nền tảng.