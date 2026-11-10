Đánh giá iMac M6: Hiệu suất ấn tượng trong thiết kế quen thuộc

Apple vừa giới thiệu phiên bản mới nhất của dòng máy tính để bàn tất cả trong một - iMac M6. Dù vẫn giữ thiết kế quen thuộc, iMac M6 đã có những cải tiến đáng kể bên trong với chip M6 được sản xuất trên tiến trình 2nm, nâng cấp số lõi CPU, GPU và Neural Engine.

Chip M6 tăng sức mạnh xử lý và AI

Chip M6 có hai tùy chọn cấu hình: CPU 10 lõi, GPU 10 lõi và CPU 12 lõi, GPU 12 lõi. So với thế hệ M4 trên iMac trước đó, phiên bản cao nhất tăng thêm hai lõi CPU và GPU. Chip M6 được sản xuất trên tiến trình 2 nm, thay cho tiến trình 3 nm thế hệ trước, với kiến trúc gồm các lõi siêu xử lý (super core), lõi hiệu năng (performance core) và lõi tiết kiệm điện (efficiency core).

Về khả năng xử lý AI, M6 được trang bị Dual 16-core Neural Engine, tức hai Neural Engine 16 lõi. Mỗi lõi GPU cũng tích hợp Neural Accelerator, hỗ trợ tăng tốc các tác vụ AI. Băng thông bộ nhớ đạt 153 GB/s ở cấu hình RAM 16 GB và 170 GB/s với RAM 24 GB hoặc 32 GB.

Hiệu năng tăng đáng kể trong thử nghiệm

Trong các bài kiểm tra hiệu năng, iMac M6 12 lõi đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với iMac M4 10 lõi, với hiệu suất đa lõi tăng 37% trong Geekbench 6 và 36% trong Cinebench 2024. Hiệu suất đơn lõi cũng cải thiện lần lượt 19% và 26%. Đặc biệt, trong bài kiểm tra Cinebench 2024 GPU, iMac M6 nhanh hơn 49% so với phiên bản trước.

Màn hình giữ nguyên, kết nối nâng cấp

Màn hình của iMac M6 vẫn giữ nguyên kích thước 24 inch với độ phân giải 4,5K và có sẵn trong 7 màu sắc khác nhau. Người dùng có thể lựa chọn kính nano-texture để giảm phản chiếu, nhưng tùy chọn này chỉ dành cho phiên bản CPU 12 lõi, GPU 12 lõi.Về kết nối, chip không dây N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Ethernet 2.5Gb được trang bị trên bản 12 lõi, trong khi bản 10 lõi có thể cấu hình thêm tùy chọn này.

Với dòng máy tính để bàn phục vụ công việc sáng tạo, dung lượng 256GB có thể nhanh chóng trở nên không đủ. Nếu có nhu cầu, người dùng có thể nâng cấp lên 512GB với mức phí thêm 200 USD.

Có nên mua iMac M6?

Với mức giá khởi điểm 1.499 USD (khoảng 38,3 triệu đồng), iMac M6 là lựa chọn hấp dẫn cho những ai cần một máy tính để bàn gọn gàng, hiệu năng mạnh mẽ cho công việc sáng tạo và xử lý AI. Tuy nhiên, người dùng cần cân nhắc về dung lượng SSD khởi điểm.

Hiện tại, sản phẩm vẫn chưa có mặt tại Việt Nam theo đường chính hãng, nhưng dự kiến có giá khoảng 41,49 triệu đồng. iMac M6 là một lựa chọn đáng xem xét cho những ai ưu tiên trải nghiệm máy tính all-in-one và hệ sinh thái Apple.