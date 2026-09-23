Đánh giá Hyundai Tucson 2026: Đột phá trang bị, ưu đãi 85 triệu đồng đối đầu phân khúc CUV

Hyundai Tucson 2026 tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc CUV hạng C tại Việt Nam nhờ bản nâng cấp toàn diện về cả thiết kế lẫn hàm lượng công nghệ. Bước sang vòng đời thứ 4, mẫu crossover của thương hiệu Hàn Quốc không chỉ duy trì lợi thế lắp ráp trong nước mà còn bổ sung thêm biến thể N Line thể thao, tăng cường sức ép trực tiếp lên các đối thủ sừng sỏ như Mazda CX-5 hay Honda CR-V. Nhằm gia tăng sức hút thị trường, mẫu xe hiện nhận mức ưu đãi lên đến 85 triệu đồng tùy phiên bản.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Tucson 2026

Hiện tại, Hyundai Tucson được phân phối với 4 phiên bản tiêu chuẩn cùng biến thể N Line, đi kèm 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm: Đen, Trắng Winter, Xám, Xanh trời, Đỏ, Trắng kem và Nâu. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tham khảo:

Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình giảm giá và quà tặng phụ kiện cụ thể tại đại lý phân phối.

Ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness và diện mạo N Line

Hyundai Tucson 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.865 x 1.665 mm, cùng trục cơ sở đạt 2.755 mm và khoảng sáng gầm xe 181 mm. Những thông số này đem lại dáng vẻ bệ vệ hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, đồng thời tối ưu hóa không gian bên trong cabin.

Mặt trước của xe gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ với lưới tản nhiệt đồ họa tam giác sắc sảo, tích hợp cụm đèn định vị ban ngày dạng ẩn Parametric Jewel Hidden Lights chỉ phát sáng khi xe khởi động. Cụm đèn chiếu xa và chiếu gần sử dụng công nghệ LED hoặc LED Projector hiện đại. Thân xe dập nổi các đường cắt gọt dứt khoát, kết hợp bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước từ 17 đến 19 inch tùy phiên bản.

Đáng chú ý, phiên bản N Line mang dấu ấn đậm nét xe đua với cản trước và cản sau hạ thấp hầm hố hơn. Mặt ca-lăng xuất hiện logo N Line riêng biệt, bộ mâm 19 inch họa tiết độc quyền và cánh gió sau tinh chỉnh thể thao, tạo điểm nhấn cá tính cho nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Khoang nội thất số hóa và tiện nghi cao cấp

Bên trong cabin, Tucson 2026 được tái thiết kế theo phong cách tối giản nhưng giàu tính công nghệ. Điểm nhấn trung tâm là cụm màn hình cong liền khối gồm màn hình đa thông tin 12,3 inch nối liền màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng 3 chấu thể thao tạo điểm nhấn với biểu tượng mã Morse độc đáo thay cho logo truyền thống.

Toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da cao cấp. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng có tích hợp tính năng sưởi và làm mát trên các bản cao cấp, riêng bản 1.6 Turbo có thêm nhớ 2 vị trí ghế. Hệ thống âm thanh vòm 8 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng độc lập kết hợp cửa gió hàng ghế sau, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh cùng phanh tay điện tử tích hợp tính năng giữ phanh tự động Auto Hold mang lại trải nghiệm tiện nghi vượt trội.

Trên biến thể N Line, khoang lái nổi bật hơn nhờ ghế bọc da pha vải dệt phối chỉ khâu màu đỏ tương phản, lưng ghế dập nổi logo N Line cùng bộ bàn đạp ga, phanh bọc kim loại sang trọng.

Hiệu năng vận hành đa dạng với 3 cấu hình động cơ SmartStream

Hyundai Tucson 2026 cung cấp 3 tùy chọn động cơ ứng dụng công nghệ SmartStream, đáp ứng trọn vẹn các phong cách lái khác nhau:

Động cơ xăng SmartStream 1.6 T-GDi: Công suất tối đa 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút, đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp (7 DCT) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Động cơ dầu SmartStream D2.0: Sản sinh công suất cực đại 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 416 Nm tại dải tua 2.000 - 2.750 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp chỉ 6,16 lít/100 km.

Động cơ xăng SmartStream G2.0: Công suất tối đa 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút (hoặc 4.000 vòng/phút trên bản Đặc biệt), đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước FWD.

Xe sử dụng hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau liên kết đa điểm, kết hợp cùng hệ thống khung gầm mới giúp triệt tiêu rung động và cách âm khoang lái hiệu quả hơn khi di chuyển ở dải tốc độ cao.

Hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense

Điểm sáng đắt giá trên Hyundai Tucson 2026 là gói công nghệ an toàn SmartSense với hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến: hỗ trợ giữ làn đường (LFA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù (BVM & BCA).

Đặc biệt, Tucson là mẫu xe tiên phong trong phân khúc trang bị hệ thống phòng chống va chạm khi lùi và đỗ xe PCA (Reverse Parking Collision Avoidance Assist). Bên cạnh đó, danh sách trang bị an toàn tiêu chuẩn vẫn rất đầy đủ với hệ thống phanh ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ đổ đèo DBC, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ và 6 túi khí bảo vệ toàn diện.

Nhìn chung, với dải trang bị tiện nghi hiện đại bậc nhất phân khúc, danh mục động cơ đa dạng và chính sách giá bán cạnh tranh cùng ưu đãi lớn, Hyundai Tucson 2026 tiếp tục là ứng cử viên sáng giá cho khách hàng tìm kiếm một mẫu CUV phục vụ gia đình lẫn trải nghiệm cá nhân.