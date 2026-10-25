Đánh giá Hyundai Tucson 2026 bản Turbo và N Line: Chi tiết giá lăn bánh cùng ưu đãi 79 triệu

Phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam luôn chứng kiến cuộc đua tranh khốc liệt giữa các tên tuổi lớn. Nhằm gia tăng sức ép lên các đối thủ trực tiếp như Mazda CX-5 hay Honda CR-V, Hyundai Tucson thế hệ thứ 4 tiếp tục được làm mới với nhiều cải tiến từ ngoại hình, tiện nghi nội thất cho đến hệ truyền động. Đáng chú ý, chương trình ưu đãi trị giá lên đến 79 triệu đồng trong tháng 10/2026 đang tạo nên lợi thế cạnh tranh đáng kể cho mẫu xe này.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Tucson 2026

Hiện tại, Hyundai Tucson tiếp tục được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản đa dạng, đi cùng 8 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm Đen, Trắng Winter, Xám, Xanh trời, Đỏ, Trắng kem và Nâu. Dưới đây là bảng giá niêm yết và dự toán lăn bánh tại các khu vực:

Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị thực tế.

Ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness sắc sảo và cá tính

Hyundai Tucson 2026 sở hữu thông số kích thước dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.640 x 1.865 x 1.665 mm, cùng trục cơ sở 2.755 mm và khoảng sáng gầm xe 181 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở được cơi nới đáng kể, đem đến tỷ lệ cân đối và không gian sử dụng tối ưu hơn.

Phần đầu xe gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhờ cụm lưới tản nhiệt Parametric Jewel dạng vảy cá độc đáo. Điểm đắt giá nằm ở hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày LED được tích hợp ẩn tinh tế vào mặt ca-lăng, chỉ phát sáng khi xe khởi động. Cụm đèn pha full-LED thích ứng đặt thấp ở hốc cản dưới, hỗ trợ tự động bật/tắt và tự động chuyển đổi góc chiếu trên các bản cao cấp.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi cắt xẻ góc cạnh dứt khoát, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước từ 17 inch đến 19 inch hình cánh quạt thể thao. Ở phần đuôi xe, cụm đèn hậu LED vắt ngang theo xu hướng hiện đại, kết hợp hiệu ứng răng nanh sắc nét. Đáng chú ý, cần gạt nước phía sau được giấu khéo léo dưới cánh gió nóc, giúp kính hậu thoáng đãng và liền mạch hơn.

Đối với phiên bản Tucson N Line, Hyundai đã bổ sung hàng loạt điểm nhấn mang phong cách xe đua. Cản trước và cản sau được tạo hình hầm hố hơn, mặt ca-lăng đính huy hiệu N Line thể thao. Xe sử dụng bộ mâm 19 inch tạo hình đặc trưng với logo chữ N độc quyền, đi kèm cánh gió đuôi tinh chỉnh nhằm tối ưu tính khí động học.

Không gian cabin số hóa và trải nghiệm tiện nghi cao cấp

Bước vào khoang lái, Hyundai Tucson mang đến cảm giác hiện đại với phong cách bài trí gọn gàng, hạn chế tối đa phím bấm cơ học. Khu vực táp-lô được thiết kế phân tầng, tâm điểm là cụm màn hình kép dạng cong liền mạch kích thước 12,3 inch, gồm màn hình hiển thị thông số lái và màn hình cảm ứng trung tâm hỗ trợ kết nối Apple CarPlay cũng như Android Auto không dây.

Vô-lăng bọc da 3 chấu thể thao lược bỏ logo Hyundai truyền thống, thay bằng 4 dấu chấm tượng trưng cho mã Morse của chữ H. Hệ thống chuyển số dạng nút bấm điện tử hiện đại giúp cụm điều khiển trung tâm được giải phóng tối đa diện tích để chứa đồ cá nhân và bố trí khay sạc không dây.

Bên cạnh đó, phiên bản N Line tạo nét riêng với ghế bọc da pha da lộn, thêu chỉ đỏ tương phản nổi bật. Lưng ghế khắc logo N Line dập chìm, kết hợp bàn đạp ga và phanh ốp kim loại sáng bóng. Toàn bộ ghế ngồi trên các bản cao cấp đều tích hợp sưởi ấm và thông gió, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, đèn viền trang trí nội thất 64 màu và dàn âm thanh cao cấp 8 loa Bose.

Hệ thống vận hành Smartstream đa dạng và hiệu quả

Hyundai cung cấp cho khách hàng 3 tùy chọn động cơ ứng dụng công nghệ Smartstream tiên tiến, tối ưu cả về công suất lẫn mức tiêu thụ nhiên liệu:

Động cơ Smartstream 1.6 T-GDi: Sản sinh công suất tối đa 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại dải tua 1.500 - 4.500 vòng/phút. Đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7 DCT) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD HTRAC. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp công bố đạt 7,15 lít/100 km.

Động cơ Smartstream Dầu D2.0: Sản sinh công suất 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại lên tới 416 Nm tại 2.000 - 2.750 vòng/phút. Kết hợp hộp số tự động 8 cấp (8 AT) và dẫn động cầu trước, tiêu thụ chỉ 6,16 lít/100 km đường hỗn hợp.

Động cơ Smartstream Xăng G2.0: Đạt công suất cực đại 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn 19