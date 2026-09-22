Đánh giá Hyundai Santa Fe Calligraphy Turbo 2026: Lột xác thiết kế cùng mức giảm tới 220 triệu

Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 đánh dấu bước chuyển mình mang tính bước ngoặt của dòng SUV hạng D đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Được lắp ráp trong nước bởi liên doanh Hyundai Thành Công tại nhà máy Ninh Bình, mẫu xe mang đến diện mạo khối hộp vuông vức táo bạo, loại bỏ hoàn toàn động cơ dầu truyền thống để chuyển sang động cơ xăng và hybrid tiên tiến, đồng thời sở hữu mức ưu đãi hấp dẫn lên tới 220 triệu đồng trong tháng 9/2026.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính của Hyundai Santa Fe

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ trong phân khúc như Ford Everest, Toyota Fortuner, Mazda CX-8 hay Honda CR-V. Mẫu SUV cung cấp 5 phiên bản cùng 7 lựa chọn màu sắc ngoại thất gồm Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Vàng cát, Xanh nước biển và Xanh lục bảo.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình giảm giá và khuyến mại trực tiếp tại hệ thống đại lý. Bản Exclusive hiện nhận mức ưu đãi cao nhất lên tới 220 triệu đồng.

Ngôn ngữ thiết kế khối hộp Boxy và điểm nhấn chữ H

Bước sang vòng đời mới, Hyundai Santa Fe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, dài hơn 45 mm và cao hơn 50 mm so với thế hệ tiền nhiệm. Trục cơ sở cũng được kéo dài thêm 50 mm, đạt mức 2.815 mm, mang lại dáng vẻ to lớn và bệ vệ tương tự phong cách các mẫu SUV địa hình hạng sang.

Họa tiết chữ "H" được ứng dụng khéo léo và đồng nhất ở dải đèn chiếu sáng trước/sau cũng như thiết kế cản trước. Đèn pha LED thích ứng thông minh là trang bị tiêu chuẩn ngay từ phiên bản cơ sở. Lưới tản nhiệt tích hợp cửa gió đóng/mở chủ động thông minh, vừa tối ưu hóa luồng khí giải nhiệt, vừa giúp xe đạt hệ số cản gió ấn tượng chỉ 0,298 Cd.

Thân xe nổi bật với các tùy chọn mâm đa dạng từ 18 inch, 20 inch cho đến 21 inch trên phiên bản Calligraphy – kích thước mâm lớn nhất phân khúc. Đặc biệt, xe được trang bị kính 2 lớp cách âm, kết hợp khung gầm bằng thép cường độ cao và hệ thống treo cải tiến vật liệu, mang lại khả năng dập tắt dao động nhanh và hạn chế rung chấn đáng kể.

Không gian cabin hiện đại và tiện nghi thương gia

Khoang lái của Hyundai Santa Fe tiếp tục phát huy phong cách tối giản nhưng ngập tràn công nghệ. Điểm nhấn trung tâm trên bảng táp-lô là cụm màn hình cong liền khối gồm màn hình đa thông tin 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng hệ thống bản đồ định vị tối ưu cho đường sá Việt Nam.

Vô-lăng bọc da 3 chấu mang hơi hướng các dòng SUV việt dã cao cấp, tích hợp lẫy chuyển số thể thao. Cần số cơ truyền thống được thay thế bằng cụm điều khiển điện tử đặt ngay sau vô-lăng, giúp giải phóng diện tích khu vực bệ trung tâm cho cụm sạc không dây kép và các khay chứa đồ tiện dụng.

Bên cạnh cấu hình 7 chỗ quen thuộc, Santa Fe lần đầu tiên giới thiệu biến thể 6 chỗ với hàng ghế thứ hai độc lập phong cách thương gia. Hàng ghế này sở hữu nhiều chức năng chỉnh điện và đệm đỡ chân thoải mái. Các tiện nghi đáng giá khác gồm hệ thống âm thanh 12 loa Bose cao cấp, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, cửa sổ trời đôi độc lập, màn hình HUD hiển thị trên kính lái và gương chiếu hậu kỹ thuật số hiển thị qua camera.

Hiệu năng vận hành: Chia tay máy dầu, bứt phá với bản Turbo

Ở thế hệ thứ 5, Hyundai đã chính thức loại bỏ tùy chọn động cơ diesel để tập trung vào các khối động cơ xăng Smartstream và công nghệ Hybrid hiện đại:

Động cơ xăng Smartstream G2.5: Dung tích 2.497 cc hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp cùng tùy chọn dẫn động cầu trước FWD hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Động cơ xăng tăng áp Smartstream G2.5 Turbo: Trang bị trên bản Calligraphy Turbo, mang đến sức mạnh hàng đầu phân khúc với công suất cực đại 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại dải vòng tua 1.700–4.500 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp (8DCT) và hệ dẫn động AWD.

Động cơ Hybrid (HEV): Kết hợp máy xăng 1.6 Turbo công suất 180 mã lực với mô-tơ điện công suất 60 mã lực, cho tổng công suất hệ thống đạt 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm, tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi vận hành đô thị.

Gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense

Bên cạnh các trang bị an toàn thụ động gồm khung gầm thép cường độ cao và hệ thống 6 túi khí, Santa Fe được tích hợp gói công nghệ an toàn chủ động ADAS tiên tiến. Gói trang bị này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phòng tránh va chạm phía trước, giám sát điểm mù hiển thị trên màn hình kỹ thuật số (BVM) cùng hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi.

Nhìn chung, với sự thay đổi toàn diện từ thiết kế góc cạnh phong cách việt dã, cabin giàu tiện nghi, đa dạng cấu hình chỗ ngồi đến sức mạnh vượt trội của khối động cơ Turbo, Hyundai Santa Fe 2026 tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong nhóm SUV gầm cao cỡ D tại thị trường Việt Nam.