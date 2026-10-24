Đánh giá Hyundai Santa Fe Calligraphy Turbo 2026: Đột phá thiết kế và động cơ 281 mã lực

Bước sang thế hệ thứ 5, Hyundai Santa Fe đánh dấu cuộc cách mạng toàn diện về tư duy thiết kế lẫn cấu trúc truyền động. Mẫu SUV hạng D phát triển từ nền tảng sedan Sonata nay rũ bỏ hoàn toàn phong cách bo tròn quen thuộc để khoác lên diện mạo hình khối vuông vức đậm chất việt dã. Tại thị trường Việt Nam, xe được lắp ráp tại nhà máy Ninh Bình bởi liên doanh Hyundai Thành Công với 5 phiên bản cùng 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Vàng cát, Xanh nước biển và Xanh lục bảo, cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Ford Everest, Toyota Fortuner, Mazda CX-8 hay Honda CR-V.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Santa Fe

Ở giai đoạn hiện tại, Santa Fe được phân phối với phổ giá niêm yết trải rộng từ 1,069 tỷ đồng đến 1,369 tỷ đồng. Dưới đây là bảng giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi tiền mặt có thể lên tới 220 triệu đồng tùy chính sách đại lý và thời điểm giao dịch.

Ngôn ngữ hình khối Boxy và tối ưu khí động học

Ngoại hình của Hyundai Santa Fe thế hệ mới tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ cấu trúc thân xe dạng khối hộp (boxy). Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm (chiều cao có thể lên mức 1.770 mm hoặc 1.780 mm tùy cấu hình giá nóc), tăng 45 mm chiều dài và 50 mm chiều cao so với thế hệ tiền nhiệm. Đáng chú ý, chiều dài cơ sở được kéo dãn thêm 50 mm, đạt mức 2.815 mm, mang lại dáng vóc bệ vệ và mở rộng không gian khoang cabin.

Dấu ấn nhận diện thương hiệu được thể hiện qua các họa tiết tạo hình chữ "H" xuất hiện đồng bộ ở cụm đèn chiếu sáng trước, đèn hậu và cản trước. Cụm lưới tản nhiệt cùng hốc gió trung tâm vuông vắn tích hợp tính năng đóng/mở chủ động thông minh, vừa hỗ trợ làm mát cụm động cơ và hệ thống phanh, vừa tối ưu hóa luồng gió di chuyển qua đầu xe. Nhờ vậy, chiếc SUV đồ sộ này đạt hệ số cản gió ấn tượng chỉ 0,298 Cd.

Khu vực thân xe gây chú ý với vòm bánh mở rộng, kết hợp nhiều tùy chọn mâm hợp kim từ 18 inch, 20 inch cho đến 21 inch trên bản Calligraphy – kích thước mâm lớn nhất phân khúc D-SUV. Đặc biệt, xe được trang bị kính 2 lớp cách âm, tăng cường khả năng triệt tiêu tiếng ồn môi trường dội vào khoang lái. Phần đuôi xe hạ thấp cụm đèn hậu tạo mặt phẳng đứng liền khối, đem lại diện mạo bề thế tương tự các dòng xe việt dã hạng sang dù thiết kế này nhận về không ít quan điểm đa chiều về mặt thị giác.

Khoang lái kỹ thuật số và tiện nghi thương gia

Nội thất tiếp tục duy trì ngôn ngữ phẳng với các đường nét dứt khoát trên bảng táp-lô bố trí theo phương ngang. Tâm điểm khu vực điều khiển là cụm màn hình cong liền khối gồm màn hình kỹ thuật số hiển thị thông tin vận hành 12,3 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng bản đồ dẫn đường phát triển riêng cho thị trường Việt Nam.

Cần số truyền thống được thay thế bằng cụm xoay điện tử tích hợp ngay sau cột vô-lăng ba chấu thể thao, giúp khu vực bệ trung tâm giải phóng diện tích để bố trí bàn sạc không dây và hộc chứa đồ kích thước lớn. Về chất liệu, ghế ngồi sử dụng da cao cấp hoặc da Nappa trên các phiên bản cao hơn. Hàng ghế trước trang bị chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi và làm mát đa cấp độ.

Bên cạnh cấu hình 7 chỗ truyền thống, Santa Fe thế hệ mới lần đầu tiên bổ sung tùy chọn 6 chỗ với hàng ghế thứ hai dạng ghế thương gia tách biệt (Captain Seats). Xe sở hữu hệ thống âm thanh 12 loa Bose cao cấp, điều hòa tự động độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu kỹ thuật số trong cabin và đèn viền nội thất Ambient Light.

Thông số kỹ thuật các phiên bản

Hệ truyền động tái cơ cấu và công nghệ an toàn

Thay đổi đáng chú ý nhất ở thế hệ này là việc loại bỏ hoàn toàn tùy chọn máy dầu diesel. Xe cung cấp ba cấu hình động cơ xăng và hybrid:

Động cơ Smartstream G2.5 hút khí tự nhiên: Sản sinh công suất 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp (8 AT).

Động cơ Smartstream G2.5 Turbo: Đạt sức mạnh dẫn đầu phân khúc với công suất 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại dải vòng tua 1.700–4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp (8 DCT).

Hệ truyền động Hybrid: Kết hợp giữa động cơ xăng 1.6 Turbo (180 mã lực) và mô-tơ điện (60 mã lực), cung cấp tổng công suất 235 mã lực cùng mô-men xoắn 367 Nm.

Khung gầm của xe gia tăng tỷ lệ thép cường độ cao, đi cùng hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau liên kết đa điểm được nâng cấp vật liệu để dập tắt dao động nhanh hơn. Về an toàn, gói Hyundai SmartSense cung cấp loạt giải pháp chủ động như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA), giám sát điểm mù hiển thị trên màn hình (BVM), hỗ trợ giữ làn đường (LKA & LFA) cùng 6 túi khí tiêu chuẩn, hoàn thiện một mẫu xe gia đình toàn diện cho nhu cầu di chuyển đô thị lẫn đường trường.