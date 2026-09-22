Đánh giá Hyundai Santa Fe 2026 thế hệ mới: Thiết kế khối hộp phá cách cùng động cơ Turbo

Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 đánh dấu bước chuyển mình mang tính cách mạng của dòng SUV cỡ D đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Được phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật tiên tiến và lắp ráp tại tổ hợp công nghiệp Ninh Bình, mẫu xe rũ bỏ hoàn toàn kiểu dáng bo tròn quen thuộc để chuyển sang phong cách hình hộp (boxy) vuông vức, hướng tới không gian thực dụng và trải nghiệm vi vu đa địa hình.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Santa Fe

Bước sang tháng 9/2026, Hyundai Santa Fe gia tăng sức ép lên các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest, Toyota Fortuner hay Mazda CX-8 nhờ các gói ưu đãi giá trị lên tới 220 triệu đồng tại các đại lý chính hãng. Mẫu SUV hiện phân phối với 5 phiên bản chính cùng bản động cơ lai Hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi trừ thẳng tiền mặt và quà tặng phụ kiện tại đại lý.

Ngoại thất cơ bắp mang hơi hướng việt dã

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của Santa Fe mới lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, với chiều dài cơ sở kéo giãn lên 2.815 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài tổng thể tăng 45 mm và trục cơ sở nhỉnh hơn 50 mm, mang đến dáng vẻ đồ sộ và bề thế rõ rệt khi di chuyển trên đường.

Họa tiết chữ "H" biểu trưng xuất hiện nhất quán trên cụm đèn chiếu sáng thích ứng LED Projector phía trước, cản xe cũng như dải đèn hậu đặt thấp. Đáng chú ý, dù sở hữu phom dáng khối hộp góc cạnh, xe vẫn đạt hệ số cản gió tối ưu ở mức 0,298 Cd nhờ lưới tản nhiệt chủ động đóng/mở thông minh theo nhiệt độ khoang động cơ.

Thân xe tạo điểm nhấn với vòm bánh vuông vức, đi kèm dàn mâm hợp kim đa chấu kích thước từ 18 inch, 20 inch đến 21 inch lớn nhất phân khúc trên bản Calligraphy. Xe cũng được trang bị hệ thống kính cách âm 2 lớp ở hàng ghế trước và kính lái, góp phần triệt tiêu đáng kể tạp âm từ môi trường xung quanh.

Không gian cabin số hóa và tùy chọn ghế cơ thương gia

Bên trong khoang lái, táp-lô được bố trí liền mạch theo phương ngang tạo cảm giác thoáng đạt. Điểm nhấn trung tâm là cụm màn hình cong kép 12,3 inch tích hợp đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm, có sẵn bản đồ dẫn đường phát triển riêng cho điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Khu vực điều khiển chuyển sang cần số điện tử đặt ngay sau vô-lăng tương tự cách bố trí trên các dòng xe hạng sang, giải phóng diện tích bệ tỳ tay trung tâm để tích hợp bàn sạc không dây kép. Hệ thống âm thanh vòm 12 loa Bose cao cấp, cửa sổ trời đôi độc lập cùng hệ thống điều hòa tự động mang lại trải nghiệm tiện nghi vượt trội.

Bên cạnh cấu hình 7 chỗ tiêu chuẩn, Santa Fe là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc giới thiệu biến thể 6 chỗ với hàng ghế thứ hai độc lập phong cách cơ thương gia. Toàn bộ ghế ngồi trên phiên bản cao cấp được bọc da Nappa mềm mại, tích hợp đầy đủ tính năng sưởi ấm và thông gió làm mát.

Hiệu năng vận hành và cấu hình động cơ

Ở thế hệ mới, Hyundai đã chính thức loại bỏ tùy chọn máy dầu CRDi truyền thống để tập trung vào các cấu hình động cơ xăng Smartstream và hệ truyền động Hybrid xanh:

Động cơ xăng Smartstream G2.5: Dung tích 2.497 cc, sản sinh công suất tối đa 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động FWD hoặc AWD. Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp từ 8,31 lít/100 km.

Động cơ xăng tăng áp Smartstream G2.5 Turbo: Công suất ấn tượng 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn 422 Nm trong dải tua 1.700–4.500 vòng/phút, truyền lực qua hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp (8DCT) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC.

Hệ thống Hybrid 1.6 Turbo: Kết hợp máy xăng tăng áp 1.6 lít cùng mô-tơ điện, đem lại tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm, tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu khi di chuyển đô thị.

Trang bị an toàn chủ động Hyundai SmartSense

Gói công nghệ hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) được hoàn thiện với hàng loạt tính năng đắt giá: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường và duy trì tâm làn, cảnh báo kiêm tránh va chạm phía trước, hiển thị hình ảnh điểm mù trên bảng đồng hồ (BVM), hỗ trợ phòng ngừa va chạm khi lùi xe và cảnh báo mở cửa an toàn.

Hệ khung gầm bằng thép cường độ cao cùng 6 túi khí bảo vệ toàn diện, kết hợp các hệ thống bổ trợ như cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ đổ đèo DBC giúp mẫu xe duy trì độ đầm chắc, vững chãi trên nhiều cung đường phức tạp.

Đánh giá tổng quan

Hyundai Santa Fe 2026 mang đến một làn gió hoàn toàn mới với thiết kế ngoại hình đột phá, nội thất tiện nghi tiệm cận phân khúc xe sang và danh mục động cơ xăng, hybrid mạnh mẽ. Dù thiết kế đuôi xe phẳng vuông vức vẫn tạo ra những luồng quan điểm thẩm mỹ trái chiều và sự thiếu vắng của động cơ dầu có thể khiến nhóm khách hàng chạy dịch vụ đường trường cân nhắc, sự toàn diện về công nghệ giúp Santa Fe tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh vững chắc trong phân khúc SUV cỡ D.