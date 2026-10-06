Đánh giá Hyundai Custin chi tiết: Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật MPV cửa trượt mới

Hyundai Custin là mẫu MPV cỡ trung đầu tiên của thương hiệu Hyundai, được định vị chiến lược ở khoảng giữa Stargazer và Staria. Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm toàn cầu N3, chia sẻ chung kết cấu với các dòng xe quen thuộc như Santa Fe và Tucson. Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Thành Công lắp ráp và phân phối Custin với mục tiêu cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ sừng sỏ như Toyota Innova Cross và KIA Carnival.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của Hyundai Custin

Xe mang đến cho khách hàng 6 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm: Trắng, Đen, Bạc, Xanh lục bảo, Xanh bóng đêm và Xám kim loại. Bảng giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh ước tính tại các địa phương được cập nhật chi tiết dưới đây:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi giảm giá thực tế tại đại lý và có thể thay đổi theo trang bị cụ thể của từng xe.

Thiết kế ngoại thất mang phong cách MPV lai SUV hiện đại

Cái tên Custin được ghép từ "Custom" và "Interior", phản ánh triết lý thiết kế tối ưu cho không gian gia đình. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.725 mm, cùng trục cơ sở đạt 3.055 mm và khoảng sáng gầm 170 mm. Ngoại hình xe kết hợp giữa sự thực dụng của minivan và nét cơ bắp từ dòng SUV.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lục giác mạ crôm nối liền cụm đèn pha LED theo phong cách "Parametric Hidden Lights". Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi dứt khoát cùng bộ mâm hợp kim 17–18 inch phay bóng thể thao tùy từng phiên bản.

Đặc biệt, hệ thống cửa lùa trượt điện hai bên giúp việc lên xuống xe ở các khu vực chật hẹp trở nên thuận tiện hơn hẳn cửa mở truyền thống. Gương chiếu hậu được dời xuống thân xe kết hợp cột A thanh mảnh giúp triệt tiêu điểm mù hiệu quả. Phần đuôi xe tạo điểm nhấn bằng cụm đèn hậu LED vắt ngang cửa cốp và dòng chữ HYUNDAI nổi bật theo hơi hướng thương hiệu hạng sang.

Không gian nội thất lấy cảm hứng từ phi thuyền

Khoang lái của Hyundai Custin được bài trí theo hướng công nghệ và tập trung vào người dùng. Táp-lô trang bị màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 10,4 inch, tích hợp sẵn hệ thống dẫn đường định vị độc quyền phát triển riêng cho thị trường Việt Nam cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bảng đồng hồ phía sau vô-lăng bọc da là dạng kỹ thuật số hiển thị sắc nét.

Điểm đắt giá nhất trong nội thất là hàng ghế thứ hai dạng ghế thương gia (Captain Chairs) chỉnh điện 10 hướng độc lập, hỗ trợ ngả lưng sâu tới 135 độ. Vị trí này tích hợp bệ đỡ bắp chân, bàn làm việc, rèm che nắng, sạc không dây riêng biệt cùng tính năng sưởi ấm và làm mát.

Về khả năng chứa đồ, thể tích khoang hành lý tiêu chuẩn khi dựng đủ 3 hàng ghế là 261 lít, mở rộng lên 707 lít khi gập hàng ghế thứ ba và đạt tới 1.223 lít nếu gập phẳng cả hai hàng ghế sau.

Khả năng vận hành và hệ truyền động Turbo mạnh mẽ

Hyundai Custin mang đến hai tùy chọn động cơ xăng tăng áp đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp (8AT):

Động cơ 1.5L Turbo GDi (G4FS): Đạt công suất tối đa 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 253 Nm trong dải tua 1.500–4.000 vòng/phút. Khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h mất 9,9 giây.

Động cơ 2.0L Turbo GDi (G4NN): Cho công suất tối đa 236 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 353 Nm ở dải tua 1.500–4.000 vòng/phút. Thời gian bứt tốc từ 0–100 km/h đạt 8,2 giây.

Bảng thông số kỹ thuật xe Hyundai Custin

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản giữa các phiên bản Hyundai Custin:

Hệ thống an toàn chủ động SmartSense

Bên cạnh các trang bị an toàn thụ động và tiêu chuẩn như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến áp suất lốp, Custin còn sở hữu gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Gói công nghệ này cung cấp các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và đèn pha tự động thích ứng.

Nhận định chung

Hyundai Custin thể hiện rõ ưu thế về độ tiện nghi, hàng ghế thứ hai chuẩn thương gia, động cơ turbo mạnh mẽ cùng mức giá dễ tiếp cận trong phân khúc MPV cỡ trung. Dù vậy, khoảng sáng gầm xe 170 mm tương đối thấp và việc thiếu vắng tùy chọn động cơ máy dầu có thể là điểm khiến một số khách hàng cần cân nhắc khi di chuyển trên địa hình gồ ghề.