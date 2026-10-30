Đánh giá Honda HR-V 2027: Xe nhỏ thực dụng, vận hành chậm

Honda HR-V 2027 là mẫu xe không đòi hỏi nhiều ở người lái, với trọng lượng lên tới 3.150 pound, hoặc 3.275 pound với phiên bản dẫn động bốn bánh. Đây là con số khá lớn đối với một mẫu xe được xem là “nhỏ” của Honda vào năm 2026.

Honda HR-V 2027 vẫn giữ thiết kế quen thuộc, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày nhưng chưa cải thiện được tốc độ vận hành. Ảnh: The Drive

Về cơ bản, HR-V được phát triển dựa trên nền tảng của Honda Civic thay vì chiếc hatchback subcompact Honda Fit như trước đây. Điều này giúp HR-V có kích thước cao hơn, rộng rãi hơn và có thêm tùy chọn dẫn động bốn bánh, tạo sự khác biệt rõ rệt so với người tiền nhiệm.

Nếu đã quen thuộc với mẫu HR-V hiện tại, phiên bản 2027 không có nhiều thay đổi đáng kể. Thế hệ này ra mắt từ năm 2022 dưới dạng mẫu 2023 và đang được kỳ vọng sẽ sớm được làm mới trong thời gian tới.

Thiết kế của HR-V có phần lỗi thời, mang phong cách hơi giống mẫu Ford Escape bị biến dạng, nhưng trong thế giới xe nhỏ, kiểu dáng thường đi theo công năng. Kích thước lớn mang lại không gian nội thất rộng rãi và khoang hành lý đủ dùng, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Nội thất của HR-V thiên về sự đơn giản hơn là tối giản, với các chi tiết lấy cảm hứng từ Honda Civic. Các núm xoay và công tắc vật lý giúp người dùng dễ dàng thao tác, tạo cảm giác thân thiện và tiện dụng.

HR-V 2027 trang bị động cơ 2.0 lít 4 xi-lanh, công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 138 lb-ft tại 4.200 vòng/phút. Hộp số biến thiên liên tục (CVT) truyền động tới cầu trước hoặc cả bốn bánh. Phiên bản dẫn động cầu trước từng có tùy chọn hộp số sàn, mang lại cảm giác lái phần nào linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, phiên bản EX-L dẫn động bốn bánh được đánh giá là vận hành khá chậm chạp, thậm chí còn khiến những mẫu xe như Jeep Wrangler 3.8 lít cảm thấy nhanh hơn. Tốc độ tăng tốc của HR-V không ấn tượng, gây thất vọng với những ai mong đợi sự năng động.

Dù vậy, HR-V vẫn ghi điểm ở sự êm ái và yên tĩnh khi chạy trên đường cao tốc, khắc phục được nhược điểm tiếng ồn gió và lốp từng tồn tại ở các mẫu Honda trước đây. Bộ mâm và lốp của phiên bản EX-L phù hợp với điều kiện đường phố đô thị nhiều ổ gà, mang lại cảm giác lái thoải mái.

Tuy có phần mềm dẻo ở các khúc cua và thiếu phản hồi tay lái, HR-V vẫn giữ được sự nhạy bén nhất định, giúp người lái cảm thấy tự tin hơn trên đường. Đây là mẫu xe phù hợp với những người tìm kiếm một chiếc SUV nhỏ gọn, tiện dụng và dễ dàng vận hành hơn là trải nghiệm lái thể thao.

Tổng thể, Honda HR-V 2027 là một chiếc xe tốt với nhiều ưu điểm về không gian và sự thoải mái, nhưng cũng đồng thời là một mẫu xe khá lớn và nặng nề trong phân khúc. Điều này khiến một số người dùng cảm thấy Honda đã đánh đổi sự linh hoạt để đổi lấy kích thước và tiện nghi.

Phiên bản EX-L dẫn động bốn bánh được thử nghiệm có giá khoảng 33.500 USD, trang bị động cơ 2.0 lít, hộp số CVT và hệ dẫn động bốn bánh, cùng mức tiêu hao nhiên liệu ước tính 25 mpg trong đô thị và 30 mpg trên cao tốc.