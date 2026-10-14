Đánh giá Honda City 2026: Thay đổi vừa đủ để tiếp tục cuộc đua sedan hạng B?

Ngày 12/10/2026, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu Honda City phiên bản nâng cấp mới, với hai lựa chọn RS và L, giá bán lần lượt 569 triệu và 539 triệu đồng. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước và có mặt tại hệ thống phân phối từ ngày 14/10.

Nhìn vào những thay đổi được công bố, có thể thấy Honda không lựa chọn một cuộc cách mạng về sản phẩm. Thay vào đó, hãng tập trung vào những điều chỉnh mang tính hoàn thiện, từ thiết kế, tiện nghi đến công nghệ hỗ trợ người lái.

Đây là hướng đi có cơ sở. Bởi với một mẫu xe đã tạo dựng được chỗ đứng như City, việc thay đổi quá nhiều chưa chắc mang lại hiệu quả. Điều quan trọng hơn là giữ được những giá trị đã làm nên sức hút của sản phẩm, đồng thời khắc phục những điểm chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu những nâng cấp này có đủ sức thuyết phục người mua trong một thị trường mà khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn trước?

Ngoại thất: Thể thao hơn, nhưng vẫn giữ bản sắc quen thuộc

Honda City vốn được đánh giá là một trong những mẫu sedan hạng B có thiết kế thiên về sự trẻ trung và thể thao. Trên phiên bản 2026, Honda tiếp tục phát triển ngôn ngữ này thay vì thay đổi hoàn toàn diện mạo.

Ngoại thất Honda City 2026

Phần đầu xe được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt và cản trước tạo hình liền mạch hơn. Vị trí logo Honda cũng được điều chỉnh, trong khi cản sau được thiết kế lại nhằm tạo sự thống nhất cho tổng thể.

Những thay đổi này không quá lớn, nhưng có thể giúp City duy trì hình ảnh hiện đại, tránh cảm giác cũ kỹ khi đứng cạnh các đối thủ mới.

Đáng chú ý hơn là phiên bản RS. Honda bổ sung những chi tiết ngoại thất màu đen, bao gồm tay nắm cửa và bộ la-zăng, đồng thời thay đổi màu sắc cụm đèn hậu. Đây là những yếu tố góp phần tạo ra sự khác biệt giữa bản RS và bản L, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thể thao.

Chiều dài tổng thể của xe cũng tăng thêm 5 mm. Tuy nhiên, mức thay đổi này gần như không có ý nghĩa về mặt không gian sử dụng, mà chủ yếu phục vụ việc điều chỉnh thiết kế.

Chiều dài tổng thể của xe tăng thêm 5 mm

Một nâng cấp thiết thực hơn nằm ở hệ thống chiếu sáng. Phiên bản L được chuyển từ đèn halogen sang LED, trong khi cả hai phiên bản đều có cụm đèn thiết kế mới với cơ chế chiếu sáng dạng thấu kính.

Đây có thể xem là thay đổi đáng giá hơn những chi tiết trang trí ngoại thất. Bởi hệ thống đèn không chỉ liên quan đến thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quan sát khi di chuyển vào ban đêm.

Nhìn tổng thể, City 2026 vẫn là một chiếc sedan mang phong cách thể thao quen thuộc. Honda không cố biến sản phẩm thành một mẫu xe quá khác biệt, mà lựa chọn cách làm mới vừa đủ để duy trì sức hấp dẫn.

Nội thất và tiện nghi: Những nâng cấp đi đúng nhu cầu người dùng

Nếu ngoại thất chủ yếu thay đổi về hình thức, khu vực nội thất và tiện nghi lại là nơi Honda thực hiện những nâng cấp có giá trị sử dụng rõ ràng hơn.

Nội thất Honda City 2026

Trên phiên bản RS, màn hình giải trí cảm ứng được nâng lên kích thước 10 inch, đi kèm khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Trong bối cảnh điện thoại thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu của trải nghiệm sử dụng ô tô, đây là thay đổi phù hợp với nhu cầu thực tế. Người lái có thể sử dụng các ứng dụng dẫn đường, nghe nhạc hoặc thực hiện những thao tác kết nối quen thuộc mà không cần phụ thuộc vào dây cáp.

Honda cũng bổ sung cổng USB Type-C cho cả hai phiên bản, một chi tiết nhỏ nhưng thiết thực khi phần lớn thiết bị điện tử hiện nay đã chuyển sang chuẩn kết nối này. Bên cạnh đó, City mới tiếp tục duy trì những tiện nghi như hệ thống âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số sau vô lăng và tính năng khởi động động cơ từ xa. Đặc biệt, khả năng khởi động xe từ xa để làm mát khoang nội thất là trang bị khá phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Màn hình giải trí cảm ứng được nâng lên kích thước 10 inch

Tuy nhiên, nâng cấp đáng chú ý nhất trên City RS 2026 có lẽ là hệ thống Honda CONNECT.

Thông qua ứng dụng Honda CONNECT One trên điện thoại, người dùng có thể theo dõi tình trạng xe, kiểm tra thông tin hành trình, tìm vị trí đỗ xe, nhận cảnh báo an ninh và thực hiện một số thao tác điều khiển từ xa. Các tính năng như khóa hoặc mở khóa cửa, khởi động xe, bật đèn và điều khiển điều hòa từ xa có thể giúp quá trình sử dụng trở nên thuận tiện hơn.

Đáng chú ý, Honda CONNECT còn hỗ trợ thông báo va chạm có kích hoạt túi khí, cảnh báo giới hạn vùng và tốc độ, chẩn đoán tình trạng xe cũng như nhắc lịch bảo dưỡng. Đây là bước tiến trong cách Honda tiếp cận trải nghiệm sở hữu ô tô. Thay vì chỉ tập trung vào những trang bị hiện diện bên trong khoang lái, hãng bắt đầu mở rộng tiện ích sang khả năng quản lý và tương tác với chiếc xe thông qua điện thoại thông minh.

Honda SENSING: Lợi thế đáng chú ý trong phân khúc

Một trong những điểm mạnh của Honda City trong những năm gần đây là hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING. Trên phiên bản 2026, Honda tiếp tục duy trì hệ thống này trên cả hai phiên bản RS và L.

Honda tiếp tục duy trì hệ thống Honda SENSING trên cả hai phiên bản Honda City 2026 RS và L

Honda SENSING bao gồm sáu chức năng: phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng ACC, giảm thiểu chệch làn đường RDM, hỗ trợ giữ làn đường LKAS và thông báo xe phía trước khởi hành LCDN.

Việc trang bị đồng bộ hệ thống hỗ trợ lái trên cả hai phiên bản là một lợi thế đáng chú ý của City, đặc biệt khi người mua không nhất thiết phải lựa chọn phiên bản cao nhất để tiếp cận những công nghệ này.

Trong điều kiện sử dụng thực tế, kiểm soát hành trình thích ứng có thể hỗ trợ người lái khi di chuyển trên cao tốc, trong khi hệ thống hỗ trợ giữ làn và giảm thiểu chệch làn giúp giảm bớt áp lực trong những hành trình dài.

Dù vậy, cũng cần nhấn mạnh Honda SENSING là hệ thống hỗ trợ người lái, không thay thế khả năng quan sát và điều khiển chủ động. Hiệu quả của các tính năng còn phụ thuộc vào điều kiện giao thông, thời tiết, vạch kẻ đường và những giới hạn kỹ thuật của hệ thống.

Trên City 2026, Honda bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau cho phiên bản RS. Đây là trang bị hữu ích khi lùi, đỗ xe trong không gian hẹp, đặc biệt tại các đô thị đông đúc.

Tuy nhiên, cũng có thể thấy cảm biến đỗ xe phía sau là một trang bị tương đối cơ bản trên ô tô hiện đại. Việc Honda đến nay mới bổ sung cho phiên bản RS cho thấy City vẫn còn dư địa cải thiện về tiện nghi hỗ trợ người lái.

Bên cạnh Honda SENSING, xe tiếp tục được trang bị các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và camera lùi. Phiên bản RS có 6 túi khí.

Nhìn chung, an toàn vẫn là một trong những giá trị cốt lõi mà Honda lựa chọn để duy trì khả năng cạnh tranh của City.

Vận hành: Giữ nguyên động cơ 1.5L, liệu có còn đủ hấp dẫn?

Khác với những nâng cấp về thiết kế và tiện nghi, hệ thống truyền động của Honda City 2026 không có thay đổi đáng kể.

Cả hai phiên bản tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Xét trên thông số, đây vẫn là cấu hình có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của một chiếc sedan hạng B, từ đi lại trong đô thị đến những chuyến đi đường trường.

Cả hai phiên bản của Honda City 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC

Một đặc điểm đáng chú ý của Honda City là cách hãng định vị sản phẩm theo hướng đề cao trải nghiệm cầm lái. Động cơ 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số CVT tạo ra cấu hình vận hành quen thuộc, không quá phức tạp và phù hợp với nhu cầu sử dụng phổ thông.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng việc giữ nguyên hệ truyền động cũng khiến City không có thêm lợi thế mới về công nghệ động lực.

Trong bối cảnh xe hybrid ngày càng xuất hiện nhiều hơn và ô tô điện đang tạo sức ép đáng kể lên nhóm xe xăng truyền thống, việc tiếp tục sử dụng động cơ thuần xăng có thể trở thành một hạn chế về khả năng cạnh tranh dài hạn.

Đặc biệt, người tiêu dùng hiện nay ngày càng quan tâm đến chi phí nhiên liệu và tổng chi phí sở hữu. Vì vậy, bên cạnh cảm giác lái, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng sẽ là yếu tố quan trọng trong quyết định mua xe.

Dẫu vậy, không phải khách hàng nào cũng có nhu cầu chuyển sang xe hybrid hoặc xe điện.

Với những người ưu tiên sự quen thuộc, không muốn phụ thuộc vào hạ tầng sạc và mong muốn một chiếc xe phục vụ gia đình trong thời gian dài, cấu hình động cơ xăng truyền thống của City vẫn có sức hấp dẫn riêng.

Để đưa ra kết luận đầy đủ hơn về phiên bản 2026, vẫn cần những bài lái thử thực tế nhằm kiểm chứng khả năng tăng tốc, phản ứng chân ga, độ êm của hộp số CVT, mức tiêu hao nhiên liệu cũng như khả năng cách âm và sự thoải mái của hệ thống treo.

Giá bán 539–569 triệu đồng: Honda City có còn cạnh tranh?

Honda City 2026 được phân phối với hai phiên bản L và RS, giá bán lần lượt 539 triệu và 569 triệu đồng. Hai màu Trắng ngọc và Đỏ có giá cao hơn 8 triệu đồng. Mức chênh lệch 30 triệu đồng giữa hai phiên bản là một chi tiết đáng chú ý.

Với số tiền bổ sung này, khách hàng lựa chọn bản RS có thêm những yếu tố như phong cách ngoại thất thể thao hơn, màn hình giải trí 10 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, Honda CONNECT và cảm biến đỗ xe phía sau.

Xét về giá trị trang bị, phiên bản RS có thể là lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhóm khách hàng trẻ, thường xuyên sử dụng công nghệ và yêu thích phong cách thể thao.

Trong khi đó, phiên bản L hướng đến những người ưu tiên tính thực dụng, muốn sở hữu một chiếc sedan có động cơ 1.5L, hệ thống Honda SENSING và các tiện nghi cơ bản mà không cần chi thêm cho những trang bị cao cấp hơn.

Honda City 2026 được phân phối với hai phiên bản L và RS, giá bán lần lượt 539 triệu và 569 triệu đồng

Tuy nhiên, ở góc độ thị trường, giá bán từ 539 triệu đồng cũng đặt Honda City vào một cuộc cạnh tranh không dễ dàng.

Đối thủ của Honda City không còn chỉ là Toyota Vios hay Hyundai Accent như trước đây. Trong tầm giá hơn 500 triệu đồng, người tiêu dùng hiện có thể cân nhắc nhiều mẫu SUV đô thị, MPV cỡ nhỏ và ô tô điện.

Đây là thay đổi quan trọng trong hành vi mua xe tại Việt Nam. Nếu trước đây, một người có ngân sách khoảng 550 triệu đồng thường lựa chọn giữa các mẫu sedan hạng B, thì hiện nay họ có thể mở rộng sang những dòng xe gầm cao, xe điện hoặc xe đa dụng phục vụ gia đình.

Điều này khiến những mẫu sedan như City phải cạnh tranh bằng các giá trị cốt lõi rõ ràng hơn, thay vì chỉ dựa vào lợi thế thương hiệu. Với City, những yếu tố có thể tiếp tục thuyết phục khách hàng là thiết kế thể thao, động cơ 1.5L, hệ thống Honda SENSING được trang bị đồng đều và sự quen thuộc của thương hiệu Honda trên thị trường Việt Nam.