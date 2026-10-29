Đánh giá học sinh theo hướng thực chất

Một tiết dạy học tại Trường Tiểu học Mũi Né 2

Tăng tính thống nhất, minh bạch

Theo Thông tư, việc đưa học bạ số vào hồ sơ đánh giá, gắn trách nhiệm của giáo viên với tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu học tập. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá hằng năm gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu và ký số xác nhận; giáo viên chủ nhiệm hoàn tất việc xác nhận học bạ số của lớp. Ông Phạm Thái Huy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mũi Né 2 (phường Mũi Né) cho rằng: “Quy định này không chỉ thay hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử mà còn góp phần đổi mới công tác quản trị nhà trường. Dữ liệu phải đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời. Việc bàn giao kết quả giữa các lớp cũng cần gắn với trao đổi về điểm mạnh, hạn chế và những nội dung học sinh cần hỗ trợ để bảo đảm tính liên tục trong giáo dục”.

Học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm luyện tay cho khéo

Cùng với học bạ số, việc tổ chức đề kiểm tra định kỳ chung ở một số lớp cuối cấp nhằm thống nhất hơn trong đánh giá học sinh. Sở GD&ĐT sẽ xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra một số môn học do sở lựa chọn. Cụ thể, ở tiểu học, áp dụng với học sinh lớp 5 vào cuối học kỳ I và cuối năm học; ở THCS và THPT, áp dụng với học sinh lớp 9 và lớp 12 vào cuối học kỳ I và II.

Nhà trường vẫn chịu trách nhiệm tổ chức coi, chấm và tổng hợp kết quả. Đề kiểm tra phải phù hợp yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự thống nhất về nội dung, hình thức và mức độ giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi nhà trường đáp ứng đầy đủ điều kiện

Đổi mới cách kiểm tra

Đối với THCS và THPT, Thông tư bổ sung quy định cho phép tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi nhà trường đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và quy trình vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Trước khi triển khai, nhà trường phải thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh về hình thức kiểm tra cùng các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ. Việc triển khai, căn cứ điều kiện thực tế của từng trường, không bắt buộc áp dụng đồng loạt.

Từ thực tiễn nhà trường, ông Lưu Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hàm Thạnh (xã Hàm Thạnh) nhận định, các quy định mới góp phần nâng cao yêu cầu quản trị chất lượng, song cũng đặt ra thách thức về cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn của giáo viên. Với học sinh dân tộc thiểu số, việc tham gia các kỳ kiểm tra chung đòi hỏi nhà trường quan tâm hơn đến quá trình ôn tập, hỗ trợ và củng cố kiến thức, bảo đảm các em có điều kiện thể hiện đúng năng lực.

Học sinh Trường Tình thương phấn khởi trong ngày khai giảng

Bên cạnh đó, Thông tư quy định đánh giá học sinh khuyết tật phù hợp với khả năng và kế hoạch giáo dục cá nhân, linh hoạt về nội dung, hình thức kiểm tra và công cụ hỗ trợ. Thông tư cũng quy định việc đánh giá lại kết quả rèn luyện, học tập trong một số trường hợp cụ thể, tạo cơ hội để học sinh ghi nhận sự cố gắng và tiến bộ sau quá trình rèn luyện theo quy định.

Triển khai hiệu quả Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sẽ góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch trong đánh giá học sinh. Quan trọng hơn, mỗi kết quả đánh giá cần phản ánh đúng năng lực, ghi nhận sự tiến bộ và tạo động lực để học sinh phát triển.

Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT, có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.