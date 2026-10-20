Đánh giá học sinh: Lớp 5, 9, 12 có đề kiểm tra chung

Đánh giá học sinh chuyển sang sử dụng Học bạ số

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT và quy định đánh giá học sinh THCS, THPT theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT.

Việc sửa đổi nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý kết quả đánh giá, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng cường tính khách quan, công bằng và thực chất trong kiểm tra, đánh giá.

Theo quy định mới, Học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ số và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và thành tích được khen thưởng trong năm học được cập nhật vào Học bạ số.

Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận “Hoàn thành chương trình tiểu học” trên Học bạ số.

Giáo viên môn học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu kết quả học tập thuộc môn học, hoạt động giáo dục được phân công và trực tiếp ký số xác nhận kết quả. Sau khi giáo viên các môn học hoàn thành ký số, giáo viên chủ nhiệm thực hiện ký số xác nhận Học bạ số của lớp.

Học sinh trong giờ học tại trường phổ thông.

Đối với cấp THCS và THPT, nội dung đánh giá tại mẫu Học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của Học bạ số. Các hướng dẫn về ghi bằng bút, sửa chữa bằng bút mực đỏ, ký và đóng dấu trực tiếp tiếp tục áp dụng với Học bạ giấy trong thời gian chuyển tiếp.

Đánh giá học sinh lớp 5, 9, 12 bằng đề kiểm tra định kì chung

Một điểm đáng chú ý của Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT là giao sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kì chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do sở lựa chọn.

Việc kiểm tra được thực hiện vào cuối học kì I và cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kì I và cuối học kì II đối với học sinh lớp 9 và lớp 12.

Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông, thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường tổ chức coi, chấm và tổng hợp kết quả, bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh của trường.

Đối với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại, nhà trường chủ động ra đề theo quy định.

Cho phép kiểm tra trên máy tính khi đủ điều kiện

Ở cấp THCS và THPT, nhà trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì trên máy tính nếu đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hình thức kiểm tra phải được thông báo trước cho học sinh và cha mẹ học sinh về các yêu cầu kỹ thuật. Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Đối với học sinh khuyết tật, việc kiểm tra trên máy tính được điều chỉnh hợp lý. Trường hợp học sinh không thể tham gia dù đã được điều chỉnh, nhà trường tổ chức kiểm tra trên giấy hoặc theo hình thức phù hợp khác; kết quả có giá trị tương đương.

Đánh giá học sinh khuyết tật dựa trên sự tiến bộ

Thông tư cũng thống nhất nguyên tắc đánh giá học sinh khuyết tật ở các cấp học theo hướng nhân văn, căn cứ vào sự tiến bộ của chính học sinh, không so sánh với học sinh khác.

Đối với môn học hoặc hoạt động giáo dục được miễn trong kế hoạch giáo dục cá nhân, học sinh được miễn kiểm tra, đánh giá và ghi “Miễn” trong Học bạ số. Kết quả giáo dục kỹ năng đặc thù được đánh giá như một hoạt động giáo dục.

Với học sinh học tại lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học ở trường, giáo viên căn cứ vào nhận xét, đánh giá thường xuyên và kết quả đánh giá định kì ở các môn học phù hợp để đánh giá. Ở cấp tiểu học, các môn được nêu là Toán và Tiếng Việt; ở cấp THCS gồm Ngữ văn, Toán và những môn học khác mà học sinh có khả năng tham gia.

Quy định mới cũng chú trọng ghi nhận nỗ lực rèn luyện của học sinh. Trong thời hạn chấp hành kỷ luật, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình động viên, hỗ trợ học sinh. Sau khi học sinh hoàn thành quyết định kỷ luật và được nhà trường công nhận, giáo viên chủ nhiệm đánh giá lại kết quả rèn luyện, ghi nhận sự cố gắng và tiến bộ.

Đáng chú ý, học sinh có kết quả rèn luyện cả năm ở mức Chưa đạt nhưng sau thời gian rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được đánh giá từ mức Đạt trở lên thuộc diện được đánh giá lại kết quả học tập. Kết quả đánh giá lại của từng môn học được dùng thay thế kết quả cả năm học của môn đó để xét lên lớp.