Đánh giá hiệu quả và kết nối thị trường chuỗi giá trị chè xanh

Phụ nữ Vĩnh Tuy hào hứng giới thiệu các sản phẩm chè và nông sản được sản xuất theo hướng xanh, thân thiện với môi trường.

Hội nghị tập trung nhìn lại quá trình triển khai chuỗi giá trị chè xanh tại Vĩnh Tuy, trong đó chú trọng vai trò của phụ nữ trong sản xuất, chế biến và phát triển sản phẩm; đồng thời trao đổi những giải pháp nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng tiếp cận thị trường của sản phẩm chè.

Một trong những nội dung được giới thiệu tại hội nghị là mô hình Demo Farm chè do phụ nữ làm chủ, gắn sản xuất với các giải pháp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Qua mô hình, những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế được chia sẻ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững từ vùng nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ.

Trong chương trình, các đại biểu tham quan thực tế mô hình chè Ngũ Quý Bà tại thôn Khuổi Niếng, xã Vĩnh Tuy; trao đổi về thực hành sản xuất, sử dụng đầu vào, cải thiện sức khỏe đất và cây chè, chế biến sản phẩm, dữ liệu và khả năng kết nối thị trường.

Cùng với hội nghị, sự kiện “Trạm xanh 04” với các hoạt động trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm bản địa. Qua đó, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối cung – cầu, tiếp cận người tiêu dùng và mở rộng thị trường.

Chuỗi hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị chè xanh Vĩnh Tuy theo hướng xanh, bền vững; phát huy vai trò của phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời mở ra thêm cơ hội nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm chè địa phương.