Đánh giá hiệu quả truyền thông giảm muối trong khẩu phần ăn

CDC Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 3371/TTKSBT-PCBKLN, đề nghị các đơn vị y tế và địa phương liên quan phối hợp triển khai khảo sát nhằm thu thập dữ liệu, đánh giá thực trạng thực hiện kế hoạch trên địa bàn thành phố. Hoạt động được thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế thành phố tại Công văn số 11793/SYT-NVY ngày 4/9/2026 và đề nghị của Trường Đại học Y tế công cộng.

Đợt khảo sát tập trung tại Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà, Hiệp Đức cùng UBND và Trạm Y tế các xã, phường An Hải, Sơn Trà, Hiệp Đức và Việt An. Đối tượng khảo sát gồm cán bộ phụ trách chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm, cán bộ truyền thông, bác sĩ, điều dưỡng tại các trung tâm y tế khu vực, trạm y tế; lực lượng y tế thôn bản, tổ dân phố.

Đáng chú ý, tất cả cơ sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú hoặc nội trú tại các địa bàn khảo sát được yêu cầu thực hiện phiếu khảo sát trực tuyến thông qua ban giám hiệu, nhân viên y tế trường học hoặc người phụ trách bếp ăn. Các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, nhà hàng, quán ăn, căng tin và bếp ăn tập thể cũng được vận động tham gia. Thông tin được thu thập qua hệ thống biểu mẫu trực tuyến chuẩn hóa cho từng nhóm đối tượng.

Giảm lượng muối trong khẩu phần ăn được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh tim mạch, qua đó hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo CDC Đà Nẵng, kết quả khảo sát là cơ sở để đánh giá mức độ thực hiện Kế hoạch quốc gia giai đoạn 2018 - 2025, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và rút ra kinh nghiệm cho các hoạt động truyền thông, can thiệp trong giai đoạn tiếp theo.