Đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong công vụ

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc Công văn số 3910/TTCP-C.IV ngày 21/10/2026 của Thanh tra Chính phủ và các văn bản, biểu mẫu kèm theo; phân công bộ phận, cá nhân có liên quan nghiên cứu, tham mưu và chuẩn bị các nội dung cần thiết để thực hiện việc đánh giá theo đúng hướng dẫn.

Đơn vị, địa phương chủ động phân công bộ phận chuyên môn hoặc công chức, viên chức làm đầu mối tham mưu, tổ chức rà soát, thống kê, tổng hợp các vụ việc, yêu cầu giải trình thuộc phạm vi quản lý; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ việc đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số 3910/TTCP-C.IV. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong việc phối hợp cung cấp thông tin, số liệu và hồ sơ liên quan.

Thanh tra thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tổ chức đánh giá hằng năm theo đúng thời gian quy định; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai việc đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ trên địa bàn thành phố.