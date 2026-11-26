Ông Douglas Snyder, Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) cho biết, LOTUS Zero Carbon được thiết kế với thang xếp hạng từ 1-6 sao, phản ánh mức độ cải thiện hiệu quả năng lượng của công trình so với mức tiêu thụ năng lượng tiêu chuẩn tối thiểu cần đáp ứng theo QCVN 09:2017/BXD, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm năng lượng từ 10-65%.

Ông Douglas Snyder, Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) chia sẻ tại lễ ra mắt.

Trong đó, mức 5 sao tương ứng với cấp độ Zero Carbon Ready Operations, ghi nhận những công trình đạt hiệu quả năng lượng cao và sẵn sàng hướng tới mục tiêu vận hành không phát thải carbon.

Để tham gia đánh giá, công trình cần đáp ứng ba yêu cầu nền tảng: Tuân thủ quy chuẩn về hiệu quả năng lượng; xây dựng kế hoạch giảm phát thải carbon trong quá trình vận hành và thực hiện đo lường, đánh giá, báo cáo mức tiêu thụ năng lượng.

Hệ thống LOTUS Zero Carbon đưa ra hai cấp độ công nhận Net Zero riêng biệt: Net Zero Energy Operations và Net Zero Carbon Operations. Hai cấp độ được đánh giá độc lập, công trình đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện sẽ được công nhận Net Zero Energy and Carbon Operations.

LOTUS Zero Carbon chú trọng đánh giá hiệu quả thực tế thông qua dữ liệu vận hành, thay vì chỉ dựa trên hồ sơ thiết kế. Công trình có thể được xếp hạng sơ bộ ở giai đoạn thiết kế hoặc xây dựng, sau đó được đánh giá sau 6 tháng vận hành.

Kết quả chính thức được xác minh sau 12 tháng trên cơ sở dữ liệu tiêu thụ năng lượng thực tế, có điều chỉnh theo điều kiện thời tiết và mức độ sử dụng công trình. Đối với các cấp độ Net Zero, kết quả được đánh giá lại định kỳ 3 năm một lần.

Xuyên suốt hệ thống là nguyên tắc ưu tiên nâng cao hiệu quả năng lượng trước khi tính đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và tín chỉ bù trừ carbon. Công trình mới cần đạt mức hiệu quả năng lượng cao hơn ít nhất 40% so với mức tiêu thụ năng lượng tiêu chuẩn tối thiểu theo QCVN 09:2017/BXD, trong khi ngưỡng áp dụng với công trình hiện hữu là 30%, trước khi năng lượng tái tạo được tính vào kết quả Net Zero.

LOTUS Zero Carbon hướng tới tạo cơ sở để chủ đầu tư nhận diện cơ hội tiết giảm chi phí vận hành, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu ESG, tiếp cận nguồn vốn xanh.