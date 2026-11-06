Đánh giá hiệu quả mô hình bò sinh sản ở Thanh Nưa

Sau khi kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình, đoàn công tác tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Thanh Nưa.

Mô hình được triển khai tại xã Thanh Nưa từ cuối tháng 12/2025, thuộc tiểu dự án 2, dự án 3, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua nguồn hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, 10 hộ gia đình trên địa bàn xã được cấp 10 con bò giống sinh sản.

Đến nay, toàn bộ 10 con bò giống được hỗ trợ đều phát triển ổn định; trong đó, 7 con đã sinh bê, 3 con đang mang thai, chuẩn bị sinh. Trong số 7 bê con được sinh ra, có 6 con sống, đạt tỷ lệ 85,71%. Kết quả bước đầu cho thấy đàn bò thích nghi với điều kiện chăn nuôi tại địa phương, tạo cơ sở để các hộ tiếp tục phát triển đàn, từng bước nâng cao hiệu quả chăn nuôi và cải thiện thu nhập.

Trong quá trình triển khai, Đoàn xã Thanh Nưa phối hợp với cán bộ chuyên môn chăn nuôi, thú y thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng, sinh sản của đàn bò; hướng dẫn các hộ vệ sinh chuồng trại, dự trữ thức ăn, tiêm phòng và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Những trường hợp bò có biểu hiện mắc bệnh được phát hiện, hướng dẫn điều trị kịp thời, hạn chế thiệt hại cho các hộ chăn nuôi.

Đoàn công tác trao đổi với hộ dân về tình hình chăm sóc, nuôi dưỡng bò sinh sản được hỗ trợ tại xã Thanh Nưa.

Bên cạnh kết quả đạt được, mô hình gặp một số khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản của một số hộ còn hạn chế; điều kiện chuồng trại chưa bảo đảm, tình trạng thả rông gia súc vẫn xảy ra; một bê con chết sau sinh, đặt ra yêu cầu tăng cường hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bò mẹ và bê con, nhất là trong giai đoạn sinh sản.

Hoạt động đánh giá tập trung làm rõ hiệu quả bước đầu của mô hình, trao đổi kinh nghiệm giữa các hộ tham gia, xác định những khó khăn trong quá trình chăn nuôi và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ sinh kế.

Trước đó, đoàn công tác của Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam đã tổ chức đánh giá mô hình tại hai xã Núa Ngam và Mường Mùn. Tính chung tại 3 xã Thanh Nưa, Núa Ngam và Mường Mùn, chương trình đã hỗ trợ 47 con bò giống, góp phần tạo sinh kế, giúp các hộ khó khăn phát triển chăn nuôi, cải thiện đời sống.