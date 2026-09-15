Đánh giá hiệu năng HONOR Magic 9 Pro Max trên Geekbench với vi xử lý xung nhịp tới 5.01GHz

Càng gần thời điểm ra mắt vào ngày 28 tháng 9, những thông số kỹ thuật cốt lõi của thế hệ flagship tiếp theo từ HONOR dần được đưa ra ánh sáng. Mới đây, thiết bị cao cấp nhất mang tên HONOR Magic 9 Pro Max (mã model WKL-AN20) đã chính thức xuất hiện trên nền tảng đo điểm chuẩn Geekbench, làm sáng tỏ năng lực tính toán vượt trội của dòng vi xử lý Snapdragon mới nhất.

HONOR Magic 9 Pro Max vừa lộ hiệu năng ấn tượng

Kiến trúc phần cứng Snapdragon mới: Đột phá với xung nhịp 5.01GHz

Dữ liệu rò rỉ cho thấy thiết bị sở hữu con chip mang mã hiệu QTI SM8975, nhiều khả năng sẽ mang tên thương mại là Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro hoặc Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Điểm đáng chú ý nhất trong kiến trúc 8 nhân này nằm ở việc đẩy xung nhịp vận hành của 2 nhân hiệu năng đỉnh cao vượt ngưỡng thông thường, chạm mốc 5.01GHz.

Bên cạnh cặp nhân chính xung nhịp cao, cấu trúc chip còn bổ sung 3 nhân hiệu năng cao vận hành ở tốc độ 4.03GHz và 3 nhân tiết kiệm năng lượng ở mức 3.74GHz. Toàn bộ hệ thống đồ họa được đảm nhiệm bởi chip đồ họa Adreno 850 thế hệ mới, kết hợp dung lượng RAM thực tế 16GB (thông số hệ thống ghi nhận 14.78GB) chạy trên nền hệ điều hành Android 17 cùng giao diện tùy biến MagicOS.

Thông tin HONOR Magic 9 Pro Max được tiết lộ trên Geekbench

Phân tích điểm hiệu năng Geekbench 6: Đa nhân tăng vọt gần 1.700 điểm

Trong bài thử nghiệm chuẩn hóa Geekbench 6, HONOR Magic 9 Pro Max ghi nhận kết quả 3.448 điểm ở bài kiểm tra đơn nhân và 9.353 điểm ở bài kiểm tra đa nhân. So với phiên bản tiền nhiệm, khả năng xử lý song song đa tác vụ đã tăng vọt thêm gần 1.700 điểm đa nhân, cho thấy năng lực phân bổ tài nguyên xử lý rất hiệu quả của kiến trúc mới.

Tuy nhiên, mức điểm đơn nhân 3.448 lại thấp hơn một chút so với mốc 3.664 điểm mà dòng Magic 8 Pro phiên bản toàn cầu từng đạt được với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hiện tượng này thường xảy ra khi phần mềm trên các thiết bị thử nghiệm tiền sản xuất chưa được tinh chỉnh driver tối ưu. Khi bước vào giai đoạn thương mại hóa, hiệu năng thực tế hứa hẹn sẽ được cân chỉnh chính xác hơn.

HONOR Magic 9 Series sẽ ra mắt vào ngày 28/9

Đáng lưu ý, vi xử lý SM8975 trước đó từng xuất hiện trên Xiaomi 18 Pro Max với kết quả 3.582 điểm đơn nhân và 12.247 điểm đa nhân. Dẫu vậy, số liệu trên Xiaomi được đo lường thông qua công cụ Geekbench 7, do đó sự chênh lệch về thuật toán chấm điểm không cho phép so sánh trực tiếp tương quan sức mạnh giữa hai mẫu máy. Mọi thông tin chi tiết về hiệu năng thực tế của dòng thiết bị này sẽ được công bố chính thức vào ngày 28 tháng 9 tới.