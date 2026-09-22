Đánh giá hiện trạng khu vực dự kiến thành lập phường Phú Bình

Tham gia Đoàn có lãnh đạo, chuyên viên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác khảo sát tại Nhà máy May TNG Phú Bình.

Theo đó, Đoàn khảo sát thực tế tại Quảng trường trung tâm xã, một số khu dân cư và Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương, Nhà máy may TNG Phú Bình, làng nghề mộc mỹ nghệ Phương Độ.

Việc thành lập phường Phú Bình trên cơ sở nguyên trạng xã Phú Bình là bước tiếp theo trong định hướng phát triển khu vực trung tâm theo hướng đô thị.

Phú Bình có vị trí kết nối thuận lợi với Bắc Ninh, Hà Nội qua Quốc lộ 37, đường Vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội và các tuyến ĐT.266, ĐT.269B. Trên địa bàn có Khu công nghiệp Phú Bình cùng 2 cụm công nghiệp Bảo Lý - Xuân Phương và Hạnh Phúc - Xuân Phương, tạo dư địa phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị.

Qua rà soát, Phú Bình được đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều 5, Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quy mô dân số gần 74.700 người, vượt hơn 53.600 người so với mức quy chuẩn 21.000 người; diện tích 44,16 km², cao hơn mức quy chuẩn 38,66 km².

Quang cảnh buổi làm việc.

Các chỉ tiêu về đô thị hóa và cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch rõ nét: tỷ lệ dân số đô thị đạt 53,16%; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 76,16% cơ cấu kinh tế; lao động phi nông nghiệp đạt 84%; tỷ lệ thu ngân sách so với chi ngân sách đạt 100,13%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 58 triệu đồng năm 2023 lên 65,4 triệu đồng năm 2024 và năm 2025 tiếp tục cao hơn mức bình quân của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,92% năm 2023 xuống còn 1,51% năm 2025.

Thành viên Đoàn công tác trao đổi tại buổi làm việc.

Đoàn công tác liên ngành Trung ương đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, làm rõ một số tiêu chí trong hồ sơ đề xuất. Trong đó bổ sung, thống nhất số liệu về quy mô dân số, tỷ lệ dân số đô thị; cụ thể hóa số liệu minh chứng về sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong cơ cấu kinh tế; làm rõ hơn các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp...