Đánh giá hiện trạng để có giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác thiết chế văn hoá, thể thao cấp xã

Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, đề nghị tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hoá, thể thao cấp xã.

Theo báo cáo, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 118 công trình thiết chế văn hoá, thể thao cấp xã; trong đó, 84 công trình đang hoạt động, 34 công trình ngừng hoạt động. Có 28 công trình đang sử dụng sai mục đích hoặc chuyển đổi công năng; 96 công trình cần sửa chữa, nâng cấp và 8 công trình cần xây mới.

Đối với hệ thống nhà văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng và khu thể thao khóm, ấp, toàn tỉnh có 1.379 cơ sở, gồm 830 điểm sinh hoạt chính và 549 cơ sở dôi dư hoặc chuyển đổi công năng, cần được rà soát, sắp xếp, khai thác phù hợp, tránh lãng phí tài sản công.

Ông Đỗ Hoà Hợp, Phó Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát, đề nghị rà soát nhu cầu thực tế để sắp xếp, đầu tư hiệu quả.

Thực tế cho thấy, nhiều công trình thiết chế đã xuống cấp, thiếu trang thiết bị và hạng mục thiết yếu; kinh phí đầu tư, duy tu, sửa chữa còn hạn chế, nguồn lực xã hội hoá chưa được khai thác hiệu quả.

Hoạt động tại một số nơi chưa phong phú, tần suất phục vụ người dân thấp; đội ngũ cán bộ văn hoá, thể thao cơ sở còn thiếu nhân lực chuyên môn. Không gian vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khoẻ, nhất là dành cho người cao tuổi, chưa được đầu tư đúng mức.

Bà Cao Xuân Thu Ngọc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, thành viên Đoàn giám sát, nêu những khó khăn trong công tác truyền thông cơ sở do thiếu thiết bị, nhân lực và hạn chế trong phối hợp, chia sẻ thông tin tuyên truyền.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, kiến nghị HĐND tỉnh quan tâm bố trí vốn có trọng tâm, ưu tiên các công trình xuống cấp, thiếu hạng mục thiết yếu; UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn về đất đai, tài sản công, chuyển đổi công năng, cơ chế xã hội hoá và đào tạo nhân lực, góp phần khai thác hiệu quả các cơ sở dôi dư sau sắp xếp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác quản lý, khai thác thiết chế sau sắp xếp đơn vị hành chính; đề xuất giải pháp xử lý cơ sở dôi dư, bổ sung trang thiết bị và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất hiện có.

Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến về giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý và khai thác các thiết chế văn hoá, thể thao cấp xã.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng đoàn giám sát, đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp các địa phương rà soát, đánh giá thực chất hiện trạng hệ thống thiết chế; làm rõ khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để đề xuất giải pháp phù hợp.

Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh yêu cầu sớm ban hành hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của trung tâm văn hoá cấp xã; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hoá cơ sở và xây dựng đề án xã hội hoá nhằm huy động nguồn lực đầu tư, duy trì hoạt động.

Đồng thời, cần đa dạng hoá các hoạt động văn hoá, thể thao, quan tâm bố trí không gian vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục, thể thao cho người dân, nhất là người cao tuổi; sắp xếp, sử dụng các cơ sở dôi dư đúng quy định, tránh lãng phí tài sản công, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và sức khoẻ Nhân dân./.