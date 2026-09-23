Đánh giá hệ thống camera 200MP kép của HONOR Magic 9 qua ảnh chụp thực tế ban ngày và đêm

Dòng điện thoại cao cấp HONOR Magic 9 đang thu hút sự quan tâm lớn trước thềm ra mắt chính thức vào ngày 28 tháng 9. Bên cạnh ngoại hình mới mẻ, điểm nhấn đáng chú ý nhất của thiết bị tập trung vào cấu hình quang học đột phá với cụm camera kép có cùng độ phân giải 200MP, hứa hẹn thay đổi trải nghiệm nhiếp ảnh di động.

HONOR Magic 9 sẽ có hệ thống camera cao cấp

Bước nhảy vọt về thông số cảm biến quang học

So với thế hệ tiền nhiệm, HONOR Magic 9 đánh dấu sự nâng cấp vượt bậc về mặt phần cứng cảm biến. Cảm biến chính ở phiên bản tiêu chuẩn năm nay nâng kích thước lên mức 1/1.4 inch với độ phân giải 200MP, mở rộng đáng kể diện tích thu nhận ánh sáng so với kích thước 1/1.56 inch của thế hệ trước.

Đáng chú ý, ống kính tele tiềm vọng cũng được tích hợp cảm biến 200MP kích thước 1/1.56 inch do Samsung cung cấp, hỗ trợ mức zoom quang 3.5x tương đương tiêu cự 80mm. Trong khi đó, camera góc siêu rộng vẫn duy trì cảm biến 50MP nhằm đảm bảo tính đồng đều về mặt quang học.

Ảnh chụp từ HONOR Magic 9

Hiệu năng thực tế trong môi trường thiếu sáng

Dữ liệu ảnh chụp thử nghiệm trong điều kiện ánh sáng yếu cho thấy khả năng kiểm soát phơi sáng của thiết bị hoạt động rất chính xác. Tông màu tổng thể giữ được nét tự nhiên, không bị sai lệch hay bệt màu thường thấy ở các thiết bị có thuật toán can thiệp quá mức.

Nhờ dải tương phản động rộng, các vùng chuyển sáng và tối được xử lý hài hòa, giữ lại trọn vẹn chi tiết bề mặt. Toàn bộ ảnh chụp đêm mẫu đều được ghi lại từ camera tele tiềm vọng 200MP ở tiêu cự 80mm, phản ánh độ sạch hạt tối ưu cùng khả năng thu nhận ánh sáng tốt từ cảm biến mới của Samsung.

Độ chi tiết ban ngày và đặc tính thuật toán xử lý

Dưới điều kiện đủ sáng ban ngày, ống kính tele tiếp tục thể hiện ưu thế vượt trội với độ phân giải cao, tái tạo rõ ràng các kết cấu phức tạp mà vẫn giữ màu sắc tươi tắn. Khả năng tách bạch chủ thể và phông nền ở tiêu cự 80mm giúp bức ảnh đạt độ sâu tự nhiên.

Đối với camera chính, các thử nghiệm ở mức phóng đại crop 2x mang lại độ nét cao. Dẫu vậy, thuật toán khử nhiễu của thiết bị vẫn để lại một lượng nhỏ nhiễu hạt mịn trên một số bề mặt đồng nhất. Đây là thách thức quen thuộc khi xử lý lượng dữ liệu điểm ảnh cực lớn từ cảm biến 200MP và có thể sẽ tiếp tục được tối ưu hóa trước ngày mở bán chính thức.

Nhìn chung, hệ thống quang học nâng cấp trên HONOR Magic 9 cho thấy tiềm năng cạnh tranh đáng gờm trong phân khúc cao cấp, kết hợp giữa kích thước cảm biến lớn và thuật toán nhiếp ảnh hiện đại.