Đánh giá Ford Territory 2026 chi tiết: CUV thực dụng, nhiều công nghệ và giá lăn bánh mới

Ford Territory là kết quả hợp tác phát triển giữa tập đoàn Ford và JMC, đánh dấu sự hiện diện rõ nét của thương hiệu Mỹ ở phân khúc xe gầm cao cỡ C tại thị trường Việt Nam. Mẫu crossover lắp ráp trong nước sở hữu lợi thế lớn về định giá, trang bị tiện nghi cùng không gian rộng rãi để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage hay Mazda CX-5.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính

Territory được phân phối với các phiên bản Trend, Titanium và Titanium X, đi cùng 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm Trắng, Đen, Xanh, Bạc và Đỏ. Dưới đây là bảng giá niêm yết và mức dự toán lăn bánh cập nhật:

Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi trực tiếp tại hệ thống đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng khu vực đăng ký.

Ngoại hình cơ bắp với nhận diện hiện đại

Ford Territory 2026 duy trì kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 mm, trục cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm đạt mức 190 mm. Chiều rộng lớn bậc nhất phân khúc đem lại dáng vẻ bệ vệ trên đường phố.

Ngôn ngữ thiết kế chuyển dịch rõ nét sang nét cơ bắp, khỏe khoắn với cụm lưới tản nhiệt mạ chrome đồ họa ngang. Hệ thống chiếu sáng full LED tạo điểm nhấn sắc sảo. Thân xe dập nổi các đường gân nổi khối nối dài từ vòm bánh trước đến đèn hậu LED 3D phía sau. Trên bản cao cấp nhất, bộ mâm hợp kim 19 inch đi kèm lốp 235/50 R19 hoàn thiện vẻ thể thao tổng thể.

Không gian nội thất thực dụng, ngập tràn công nghệ

Khoang lái Territory gây ấn tượng nhờ cách bố trí phẳng trên táp-lô với cặp màn hình kép nối liền dưới một mặt kính cong liền khối. Bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm đều có kích thước lên đến 12,3 inch ở bản Titanium X, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.

Nền tảng kết nối thông minh FordPass cho phép chủ xe quản lý các tính năng như khóa hoặc mở xe từ xa, khởi động hẹn giờ điều hòa nhiệt độ cabin và theo dõi tình trạng nhiên liệu qua điện thoại thông minh.

Toàn bộ ghế ngồi bọc da, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng và hàng ghế trước có hệ thống làm mát đục lỗ thông khí. Hàng ghế thứ hai sở hữu sàn xe phẳng hoàn toàn, tối ưu chỗ để chân cho ba người lớn. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 448 lít và có thể nâng lên tới 1.422 lít khi gập phẳng hàng ghế sau.

Hệ truyền động EcoBoost và thông số vận hành

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ xăng tăng áp EcoBoost 1.5L (dung tích xy-lanh 1.490 cc), sản sinh công suất tối đa 158 mã lực tại dải tua 5.400–5.700 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 248 Nm tại 1.500–3.500 vòng/phút. Toàn bộ lực kéo truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 7 cấp (7AT).

Mẫu CUV được trang bị 4 chế độ vận hành linh hoạt gồm: Eco, Normal, Sport và Mountain. Theo công bố kỹ thuật, mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp của xe ở mức 7,4 lít/100 km, trong khi đường đô thị là 9,62 lít/100 km và ngoài đô thị chỉ 6,13 lít/100 km.

Hệ thống an toàn hỗ trợ lái

Gói an toàn chủ động trên phiên bản Titanium và Titanium X bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn trung tâm, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và phanh tự động khẩn cấp.

Các trang bị an toàn thụ động gồm cấu trúc khung xe gia cố thép cường độ cao, 6 túi khí trên các bản Titanium cùng camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động, đáp ứng đầy đủ nhu cầu di chuyển an toàn trong môi trường đô thị phức tạp.

Tổng kết ưu và nhược điểm

Nhìn chung, Ford Territory 2026 là giải pháp xe gia đình đáng cân nhắc nhờ không gian cabin rộng rãi, hàm lượng công nghệ phong phú cùng mức giá bán dễ tiếp cận. Dù chưa được trang bị hệ dẫn động 4 bánh hay lẫy chuyển số sau vô-lăng, những giá trị thực dụng cốt lõi vẫn giúp Territory duy trì sức hút lớn trong phân khúc CUV cỡ C.