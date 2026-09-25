Đánh giá Ford Territory 2026 bản Titanium và Trend: Thông số, tiện nghi cùng giá lăn bánh

Ford Territory là mẫu crossover cỡ C được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa Ford và JMC, ra mắt toàn cầu lần đầu vào năm 2018 trước khi xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 10/2022. Mẫu xe lắp ráp trong nước sở hữu không gian 5 chỗ rộng rãi, thiết kế cơ bắp đậm chất Mỹ và loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến nhằm cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Honda CR-V và Kia Sportage.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Ford Territory

Ford Territory được phân phối với các tùy chọn ngoại thất gồm Trắng, Đen, Xanh, Bạc, Đỏ. Tùy từng phiên bản, khách hàng được hưởng chính sách ưu đãi 100% lệ phí trước bạ hoặc giảm giá tiền mặt trực tiếp lên tới 60 triệu đồng.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực.

Ngôn ngữ thiết kế cơ bắp và hiện đại

Ford Territory 2026 định hình phong cách mạnh mẽ với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 mm, trục cơ sở 2.726 mm cùng khoảng sáng gầm 190 mm. Chiều rộng lớn bậc nhất phân khúc tạo nên tư thế đứng vững chãi trên đường trường.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mạ chrome dạng ngang liền khối cụm đèn LED định vị ban ngày hình móc câu sắc sảo. Cụm đèn chiếu sáng chính LED được hạ thấp, cải thiện luồng sáng và hiệu quả khí động học.

Thân xe sở hữu đường gân dập nổi dứt khoát kéo dài từ hốc bánh trước về đuôi. Tùy phiên bản, xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch hoặc 19 inch thiết kế đa chấu thể thao, hỗ trợ tối ưu khả năng tản nhiệt phanh. Phần đuôi xe tạo khối 3D khỏe khoắn với cụm đèn hậu LED thanh mảnh và cản sau sơn đen tạo điểm nhấn.

Không gian nội thất tối giản, giàu hàm lượng công nghệ

Khoang cabin của Territory đi theo xu hướng tinh giản với táp-lô phẳng, hạn chế tối đa các phím cơ học. Tâm điểm là cụm màn hình kép bao gồm màn hình thông tin sau vô-lăng và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.

Về trải nghiệm ghế ngồi, toàn bộ vị trí đều bọc da êm ái. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng, riêng bản cao cấp nhất bổ sung tính năng làm mát hàng ghế trước. Hàng ghế sau ghi điểm nhờ sàn phẳng hoàn toàn, tạo không gian để chân thoải mái cho cả 3 người lớn. Dung tích khoang hành lý đạt 448 lít và có thể mở rộng lên 1.422 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Mẫu xe này tích hợp nền tảng FordPass, hỗ trợ quản lý khóa/mở cửa, đề nổ điều hòa từ xa và theo dõi tình trạng xe qua điện thoại. Các trang bị đáng giá khác bao gồm điều hòa tự động 2 vùng tích hợp lọc không khí, cửa sổ trời toàn cảnh, cần số điện tử núm xoay, sạc không dây và hệ thống 8 loa âm thanh.

Hiệu năng động cơ EcoBoost và khung gầm

Cung cấp sức mạnh cho Ford Territory là động cơ xăng tăng áp EcoBoost 1.5L dung tích 1.490 cc, sản sinh công suất 158 mã lực tại 5.400–5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 248 Nm ngay từ dải tua 1.500–3.500 vòng/phút. Toàn bộ lực kéo truyền tới cầu trước (FWD) qua hộp số tự động 7 cấp (7AT).

Xe hỗ trợ 4 chế độ lái thích ứng: Eco (Tiết kiệm), Normal (Bình thường), Sport (Thể thao) và Mountain (Đồi núi). Hệ thống treo trước độc lập lò xo trụ kèm thanh cân bằng và treo sau độc lập đa liên kết giúp dập tắt dao động nhanh chóng. Mức tiêu hao nhiên liệu công bố đạt 7,4 lít/100 km trên đường hỗn hợp, 9,62 lít/100 km trong đô thị và 6,13 lít/100 km ngoài đô thị.

Công nghệ an toàn chủ động

Hệ thống an toàn trên Ford Territory nổi bật với gói hỗ trợ lái tiên tiến. Mẫu xe sở hữu 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Bên cạnh đó, tầm quan sát được đảm bảo nhờ camera 360 độ độ phân giải sắc nét, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động hiện đại.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Đánh giá chung

Ford Territory sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như kiểu dáng bắt mắt, không gian khoang lái rộng rãi, đa dạng tiện nghi công nghệ và gói hỗ trợ an toàn đồng đều. Điểm giới hạn cần lưu ý là xe chỉ cung cấp hệ dẫn động cầu trước (FWD), chưa có tùy chọn dẫn động 4 bánh và không trang bị lẫy chuyển số sau vô-lăng cho người yêu thích cảm giác lái thể thao.