Đánh giá Ford Everest 2027 bản máy dầu bốn xi-lanh

Ford Everest 2027 bản máy dầu bốn xi-lanh mới thay thế động cơ bi-turbo cũ bằng loại một turbo nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn. Mẫu xe này vẫn giữ được khả năng vận hành ổn định và trang bị khá đầy đủ, đồng thời có giá bán thấp hơn so với các đối thủ như Toyota Prado và Mitsubishi Pajero.

Ford Everest 2027 bản máy dầu bốn xi-lanh có thiết kế mạnh mẽ, phù hợp di chuyển đa địa hình với giá cạnh tranh. Ảnh: CarExpert

Ford Everest 2027 bản máy dầu bốn xi-lanh đã loại bỏ một trong hai turbo nhưng vẫn giữ được sức hút nhất định trong phân khúc SUV cỡ lớn. Động cơ cơ bản này vẫn cung cấp hiệu suất vận hành hợp lý, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày và các chuyến đi không quá tải.

Động cơ bốn xi-lanh mới thay thế cho loại bi-turbo cũ do Ford phải tuân thủ các quy định khí thải nghiêm ngặt hơn và giải quyết những lo ngại về độ bền liên quan đến thiết kế dây cam ướt. Động cơ này là phiên bản nâng cấp của loại diesel bốn xi-lanh một turbo hiện có của Ford.

So với các đối thủ như Toyota Prado, Isuzu MU-X hay Mitsubishi Pajero sắp ra mắt, Everest bản bốn xi-lanh có công suất và mô-men xoắn thấp hơn, tuy nhiên trải nghiệm thực tế cho thấy sự khác biệt không quá lớn như dự đoán trên giấy tờ.

Phiên bản Active năm chỗ ngồi là lựa chọn rẻ nhất trong dòng Everest hiện nay, được trang bị hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn. Ford đã loại bỏ phiên bản dẫn động cầu sau tại Australia, đồng thời thay thế tên gọi Ambiente bằng Active, đồng thời tích hợp thêm một số trang bị tiêu chuẩn để giảm bớt cảm giác mất mát khi loại bỏ động cơ bi-turbo.

Nội thất của Everest vẫn gây ấn tượng với sự tích hợp công nghệ hiện đại và bố trí hợp lý, dù vật liệu sử dụng chưa thực sự cao cấp với nhiều chi tiết nhựa cứng. Màn hình cảm ứng 12 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch được đánh giá cao về tính trực quan và dễ sử dụng.

Không gian bên trong xe rộng rãi, đặc biệt hàng ghế thứ hai có thể ngồi thoải mái ba người lớn với độ rộng và khoảng để chân hợp lý. Các tiện nghi như sạc không dây, nhiều hộc chứa đồ và điều hòa hai vùng cũng được trang bị đầy đủ.

Động cơ diesel 2.0 lít một turbo sản sinh công suất 125 kW và mô-men xoắn 405 Nm, giảm đáng kể so với phiên bản bi-turbo trước đây. Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 7,1 lít/100 km, tuy nhiên trong thực tế thử nghiệm con số này cao hơn, khoảng 8,5 đến 9,3 lít/100 km tùy điều kiện vận hành.

Hộp số tự động 10 cấp phối hợp tốt với động cơ, mang lại cảm giác lái mượt mà và đủ sức mạnh khi cần vượt xe trên đường cao tốc. Hệ thống treo và khung gầm được phát triển tại Australia giúp Everest vận hành ổn định, êm ái trên nhiều loại địa hình, đặc biệt là đường không trải nhựa.

Về an toàn, Everest đạt chuẩn 5 sao ANCAP với nhiều trang bị như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn. Tuy nhiên, phiên bản Active không có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng dừng và đi cũng như hỗ trợ giữ làn trung tâm.

Ford Everest 2027 bản máy dầu bốn xi-lanh có giá khởi điểm 58.990 AUD chưa bao gồm chi phí đăng ký và các khoản phí khác, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc. Đây là lựa chọn hợp lý cho người dùng cần một chiếc SUV đa dụng, bền bỉ với chi phí vận hành hợp lý và trang bị công nghệ hiện đại.