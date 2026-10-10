Đánh giá đa chiều về chức năng thận: Góc nhìn bổ sung từ độc tố: INDOXYL SULFATE

Hội thảo tập trung thảo luận về vai trò của độc tố urê huyết Indoxyl Sulfate (IS) và các ứng dụng đa năng của bộ kit xét nghiệm IS ELISA trong đánh giá bệnh thận mạn tính (CKD), theo dõi can thiệp và nghiên cứu lâm sàng.

Quang cảnh hội thảo.

Gánh nặng bệnh thận mạn tính: Điểm tương đồng đáng báo động giữa Việt Nam và Đài Loan

Nhưng điểm tương đồng sẻ những số liệu thống kê đầy nhức nhối về thực trạng bệnh thận mạn tính (CKD). Đây không chỉ là câu chuyện của riêng quốc gia nào mà là một cuộc khủng hoảng y tế có sự tương đồng lớn giữa Việt Nam và Đài Loan:

Theo Bộ Y tế Việt Nam : nước ta hiện có hơn 10 triệu người đang sống chung với bệnh thận mạn tính (chiếm khoảng 10-12,8% dân số). Trong đó, gánh nặng điều trị vô cùng lớn khi có hàng chục nghìn bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đang phải phụ thuộc vào các biện pháp thay thế như lọc máu, chạy thận nhân tạo hoặc ghép tạng. Trong khi tại Đài Loan (Trung Quốc): Dù sở hữu hệ thống y tế cực kỳ phát triển, nhưng hiện là khu vực có tỷ lệ mắc và tỷ lệ lưu hành bệnh thận giai đoạn cuối thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. Nghiên cứu quốc gia mới nhất cho thấy tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính tại vùng lãnh thổ này cũng chạm ngưỡng 10,0% dân số trưởng thành, tương đương gần 2 triệu người bị ảnh hưởng.

Sự tương đồng về tỷ lệ mắc bệnh (đều duy trì ở mức khoảng 10% dân số) đặt ra yêu cầu cấp bách cho y học chung: Làm sao để tầm soát sớm, phát hiện kịp thời khi bệnh vẫn đang tiến triển âm thầm, tránh nguy cơ diễn tiến nặng thành suy thận giai đoạn cuối.

Những góc nhìn chuyên sâu từ các chuyên gia y tế đầu ngành

Hội thảo vinh dự có sự tham gia và đóng góp ý kiến từ các diễn giả, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước:

GS. TS. Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng phụ trách Khối ngành Sức khỏe, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Đại diện đơn vị đăng cai, phát biểu định hướng về tầm quan trọng của việc cập nhật các nghiên cứu khoa học quốc tế vào công tác đào tạo và ứng dụng lâm sàng tại Việt Nam.

TS. Chuan-Cheng Hung (Hồng Toàn Thành) – Chủ tịch Hệ thống Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Ever Blessing HealthCare Medical Group (Đài Loan- Trung Quốc): Chuyên gia chia sẻ sâu sắc về xu hướng quản lý đa chiều chức năng thận, nhấn mạnh việc không chỉ dựa vào các chỉ số truyền thống mà cần bổ sung các dấu ấn sinh học mới để nâng cao chất lượng điều trị.

Ông Chris Chuang – Giám đốc Kinh doanh Công ty Sinh học Y tế Leadgene (Leadgene Biomedical): Diễn giả chính trình bày báo cáo chuyên môn về cơ chế tác động của Indoxyl Sulfate (IS) đối với cơ thể. Đồng thời, ông giới thiệu giải pháp công nghệ thông qua bộ kit xét nghiệm IS ELISA – công cụ đột phá hỗ trợ các bác sĩ tối ưu hóa phác đồ điều trị CKD.

ThS. BS. Hoàng Minh Hằng – Phó Trưởng bộ môn Y tế Dự phòng và Y tế Công cộng: Đại diện góc nhìn y học dự phòng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát sớm, kiểm soát độc tố từ lối sống và quản lý bệnh nền nhằm giảm tải gánh nặng suy thận trong cộng đồng.

Indoxyl Sulfate (IS) – Mối nguy hại tiềm ẩn cho bệnh nhân suy thận

Theo các báo cáo khoa học tại hội thảo, Indoxyl Sulfate (IS) là một độc tố urê huyết (uremic toxin) có nguồn gốc từ quá trình vi khuẩn đường ruột chuyển hóa axit amin tryptophan (có trong thức ăn).

Ở người khỏe mạnh, chất này sau khi hấp thụ vào máu sẽ được thận đào thải ra ngoài qua nước tiểu. Tuy nhiên, IS thuộc nhóm độc tố gắn kết với protein (PBUT), khiến việc loại bỏ bằng các phương pháp lọc máu thông thường gặp nhiều khó khăn. Khi chức năng thận suy giảm (bệnh thận mạn tính - CKD), IS tích tụ dần trong máu với nồng độ cao và gây ra hàng loạt hệ lụy:

Hủy hoại tế bào thận: Kích thích quá trình xơ hóa cầu thận và ống thận, đẩy nhanh tốc độ tiến triển của bệnh suy thận mạn.

Độc tính trên hệ tim mạch: Gây tổn thương nội mạc mạch máu, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, phì đại cơ tim và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong do biến chứng tim mạch ở bệnh nhân suy thận.

Bước tiến mới từ bộ kit xét nghiệm IS ELISA

Để giải quyết bài toán theo dõi độc tố này, bộ kit IS ELISA được giới thiệu tại hội thảo như một công cụ xét nghiệm sinh học tiên tiến. Bộ kit cho phép đo lường chính xác, định lượng nồng độ Indoxyl Sulfate trong huyết thanh, huyết tương hoặc các dịch sinh học khác.

Ứng dụng đa năng của công nghệ này bao gồm:

Đánh giá đa chiều CKD: Bổ sung dữ liệu lâm sàng quan trọng bên cạnh các chỉ số truyền thống như Creatinine hay eGFR, giúp đánh giá chính xác hơn mức độ nhiễm độc urê huyết.

Theo dõi can thiệp: Hỗ trợ bác sĩ đánh giá hiệu quả của các liệu pháp điều trị, từ việc điều chỉnh chế độ ăn uống, sử dụng thuốc hấp phụ đại tràng đến tối ưu hóa chu kỳ lọc máu.

Nghiên cứu lâm sàng: Mở ra các hướng đi mới cho các đề tài nghiên cứu về mối liên quan giữa hệ vi sinh đường ruột, độc tố urê huyết và hội chứng tim-thận tại Việt Nam.

Hội thảo khép lại với phần thảo luận sôi nổi giữa các chuyên gia Đài Loan và Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ y tế kỹ thuật cao, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân suy thận tại Việt Nam.