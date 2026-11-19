Dự hội nghị có Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Công trình cùng các thành viên của hội đồng trong và ngoài lực lượng Cảnh sát biển.

Sau hội thảo lần thứ 7 của Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong Cảnh sát biển Việt Nam (1998-2025)” được tổ chức ngày 21-10 vừa qua, Ban nghiên cứu, biên soạn Công trình đã lĩnh hội, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội thảo, tiến hành rà soát, tu chỉnh, bổ sung thêm dẫn chứng, số liệu, sử liệu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bản thảo Công trình lần thứ 8 với dung lượng 262 trang A4.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng chủ trì hội nghị.

Kết cấu Công trình gồm: Lời nói đầu, phần nội dung, kết luận, phụ lục các phần thưởng cao quý của Cảnh sát biển Việt Nam, danh mục tài liệu tham khảo. Trong đó, hai phần đầu tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong Cảnh sát biển Việt Nam qua các giai đoạn 1998-2008 và 2009-2025; phần thứ ba đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính trị trong Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 1998-2025.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Hội đồng khoa học, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu đánh giá Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong Cảnh sát biển Việt Nam (1998-2025)” đã tuân thủ đúng quy trình nghiên cứu, biên soạn một công trình lịch sử, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Công trình góp phần cung cấp cơ sở, luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của các cơ quan chức năng liên quan mà trực tiếp là Tổng cục Chính trị đối với hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam; góp phần giải quyết những vấn đề mới về mặt lý luận đối với hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; bổ sung, phát triển, làm sâu sắc, phong phú về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các thành viên Hội đồng khoa học.

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết quả nghiên cứu Công trình là cơ sở khoa học phục vụ trực tiếp sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam. Đặc biệt là những thành tựu, hạn chế và những bài học kinh nghiệm được rút ra góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội đồng khoa học nhất trí đánh giá Công trình đạt “Xuất sắc”, đủ điều kiện nghiệm thu; đề nghị Ban nghiên cứu, biên soạn tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học, tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa trước khi xuất bản.