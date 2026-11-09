Đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng đầu năm

Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh.

10 tháng đầu năm 2026, mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác quản lý, điều hành giá trong nước được triển khai chủ động, linh hoạt và kịp thời. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối cung cầu và nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá trên diện rộng.

Nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt 6.619.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025. Việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường thế giới, kết hợp sử dụng Quỹ Bình ổn giá và các công cụ thuế nhằm hạn chế tác động đến chi phí sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Thu ngân sách Nhà nước lũy kế 10 tháng ước đạt 2.438.912 tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế, phí và tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn khoảng 366.600 tỷ đồng. Các chính sách giảm thuế, phí được triển khai góp phần giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định mặt bằng giá. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định.

Công tác quản lý giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và kiểm soát thị trường tiếp tục được tăng cường. Giá dịch vụ tại cảng biển cơ bản ổn định; cước vận tải đường bộ được điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương khi giá nhiên liệu hạ nhiệt. Công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia được thực hiện kịp thời, với khoảng 133,28 triệu kg gạo, trị giá 1.442,86 tỷ đồng, hỗ trợ người dân, học sinh trong dịp Tết, thời kỳ giáp hạt và khi xảy ra thiên tai.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm tăng giá và 4 nhóm giảm giá. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với kiểm soát lạm phát, ổn định chỉ số giá tiêu dùng trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; chủ động phương án bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi và vật liệu xây dựng. Đồng thời, giữ ổn định giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026; tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, bảo đảm các chính sách giảm thuế xăng dầu, giảm giá điện được phản ánh phù hợp vào giá hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra tình trạng trục lợi, tăng giá bất hợp lý. Các địa phương có CPI tăng cao cần phân tích rõ nguyên nhân, tập trung kiểm soát những nhóm hàng tăng giá mạnh; chủ động xây dựng phương án bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, phấn đấu kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.