Đánh giá công tác phát triển nông nghiệp 10 tháng đầu năm 2026

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, xã, phường.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu quán triệt nội dung hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo đã tích cực chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động triển khai nhiệm vụ, huy động các nguồn lực cho phát triển; phương thức chỉ đạo, điều hành ngày càng sâu sát, thực chất, thể hiện rõ qua việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, làm việc trực tiếp tại cơ sở, tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai, áp dụng các chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày báo cáo tại hội nghị

Công tác tuyên truyền, vận động triển khai Nghị quyết số 24 ngày 3/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực tập trung, bền vững gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2026 -2030 (Nghị quyết số 24) và Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030 (Nghị quyết số 02) tiếp tục được các sở, ngành, UBND cấp xã triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép với nhiều hoạt động thiết thực...

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 24, đến nay tiến độ sản xuất vụ mùa của toàn tỉnh cơ bản đạt kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước đạt 47,8 nghìn ha, đạt 99,6% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng 10 tháng đầu năm 2026 đạt 95,3 nghìn ha bằng 103,97% so với cùng kỳ, bằng 101,14% kế hoạch năm. Chăn nuôi phát triển ổn định, đàn trâu, bò giảm, đàn lợn, gia cầm tăng; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt kế hoạch đề ra.

Đối với Nghị quyết số 02, đến nay toàn tỉnh đã có 303 tổ chức, cá nhân đề xuất hỗ trợ lãi suất tín dụng với tổng vốn đăng ký vay hơn 160 tỷ đồng, đến nay UBND cấp xã đã phê duyệt cho 95 tổ chức/cá nhân với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã có 1.363 tổ chức/cá nhân đăng ký trồng các cây mắc ca, dẻ, hồng giòn với tổng diện tích trên 1.000ha, đến nay UBND cấp xã đã phê duyệt hỗ trợ cho 731 tổ chức/cá nhân với tổng diện tích gần 580ha. Toàn tỉnh hiện đã trồng mới được gần 230 ha cây mắc ca; 11,06 ha cây dẻ và 2,45 ha cây hồng giòn…

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo xã Hữu Lũng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề xuất phương hướng công tác phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào các nội dung như: phương hướng phát triển cây mắc ca, hồng giòn; tổ chức các chương trình đồng hành cùng nông dân; kinh phí triển khai chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 02…

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, các xã, phường rà soát, tổng hợp những nội dung còn vướng mắc, khó khăn để đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh; không trông chờ đến khi tổng kết, đánh giá sau một năm mới tiến hành điều chỉnh. Cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung những loại cây có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện từng địa bàn và có đầu ra ổn định, ngoài các cây trồng chủ lực đã xác định.

Cùng đó các xã, phường cần chủ động tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ lợi ích, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, mạnh dạn đăng ký thực hiện. Công tác tuyên truyền phải sát thực tế, giúp người dân thay đổi nhận thức và lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp. Bên cạnh đó cần huy động sự tham gia của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp; đồng thời tham gia chương trình ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân trong thực hiện Nghị quyết số 02.

Đồng chí nhấn mạnh, đối với cây hồng giòn cần chủ động chuẩn bị nguồn giống, hỗ trợ mỗi xã xây dựng một vườn mẫu để người dân tham quan, học tập và nhân rộng mô hình. Đồng thời tiếp tục phân bổ nguồn giống cây mắc ca cho các xã, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, mạnh dạn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.