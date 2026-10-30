Đánh giá công tác khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn các phường

Các đại biểu dự buổi làm việc

Lãnh đạo phường Lương Văn Tri báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện Nghị quyết số 72, UBND các phường đã chủ động xây dựng kế hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức; triển khai công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng khám và lựa chọn đơn vị y tế đủ điều kiện khám sức khoẻ cho người dân. Đồng thời, UBND các phường tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác khám, tổng hợp kết quả cũng như lập sổ sức khoẻ điện tử cho người dân…

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Đến nay, việc khám sức khỏe toàn dân tại các phường đã đạt một số kết quả tích cực. Nổi bật như phường Đông Kinh có tỷ lệ khám sức khoẻ cho học sinh đạt 100%; phường Lương Văn Tri có nhóm đối tượng đã khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 76%; nhóm đối tượng đã khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp đợt 1 chiếm 31,5%. Phường Tam Thanh có tổng số người dân được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc đạt 43,05%. Phường Kỳ Lừa khám sức khoẻ cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông đạt 100%...

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đối với kết quả lập, tích hợp sổ sức khoẻ điện tử cho người dân, phường Kỳ Lừa có 2.305 sổ sức khoẻ điện tử được xác nhận; trên 36% người tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID. Phường Tam Thanh có trên 36% người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và tạo lập sổ sức khoẻ điện tử. Phường Lương Văn Tri có 41,2% số người đã tạo lập sổ sức khoẻ điện tử và 43,3% số người tích hợp bảo hiểm y tế trên VNeID. Phường Đông Kinh có 36,33% số người tích hợp bảo hiểm y tế trên VNeID…

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 72, trọng tâm là việc thực hiện khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc định kỳ, lập sổ sức khoẻ điện tử cho người dân trên địa bàn các phường. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tổ chức thực hiện. Từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ khám sức khoẻ, lập sổ sức khoẻ điện tử cho người dân trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 72 tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 72 tỉnh đánh giá, mặc dù các phường đã có sự nỗ lực song kết quả triển khai thực hiện còn ở mức trung bình của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí giao các thành viên Tổ 1 theo Quyết định số 829-QĐ/TU ngày 7/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (phụ trách từng phường) bám sát các nội dung chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ từng phường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện công tác khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc và lập sổ sức khoẻ điện tử cho người dân.

Các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc lập, tích hợp sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID.

Đối với các phường, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 72 cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh để người dân hiểu và tích cực tham gia; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ, công chức phụ trách từng tổ dân phố; chủ động lựa chọn, ký hợp đồng với các cơ sở y tế đủ năng lực khám sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân.