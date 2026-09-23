Đánh giá chi tiết xe Hyundai Accent 2026 các phiên bản: Đột phá ngoại hình cùng công nghệ mới

Hyundai Accent thế hệ thứ sáu tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam. Kể từ lần đầu xuất hiện vào năm 1994 và trải qua nhiều đợt nâng cấp lớn, Accent duy trì phong độ là mẫu xe chiến lược của thương hiệu Hàn Quốc, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Vios, Honda City, Mazda2, Mitsubishi Attrage và Nissan Almera.

Ngoại hình lột xác mang hơi thở tương lai

Bước sang thế hệ hoàn toàn mới, Hyundai Accent sở hữu thông số kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, khoảng sáng gầm xe 165 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.670 mm (tăng thêm 70 mm so với thế hệ tiền nhiệm). Những thay đổi này giúp xe trở thành một trong những mẫu sedan sở hữu chiều không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Phần đầu xe nổi bật nhờ dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài liền mạch sang hai bên mép nắp ca-pô theo phương ngang. Cụm đèn chiếu sáng full LED được bố trí hạ thấp, ăn nhập trực tiếp vào lưới tản nhiệt mở rộng tạo vẻ bề thế. Thân xe tạo điểm nhấn bằng nhiều đường dập nổi dứt khoát kéo dài về đuôi xe, kết hợp đường vuốt mui dốc nhẹ theo phong cách fastback. Xe sử dụng mâm kích thước 15 inch hoặc 16 inch 5 chấu lớn tùy từng phiên bản, đi kèm gương chiếu hậu gập-chỉnh điện có tính năng sấy kính và tích hợp đèn báo rẽ.

Khu vực đuôi xe gây chú ý nhờ cụm đèn hậu LED tạo hình chữ L ngược vắt ngang qua cốp. Cản sau được tái thiết kế với chi tiết khuếch tán gió giả lập và ống xả mạ crom, nhấn mạnh tinh thần thể thao cho toàn bộ tổng thể.

Không gian nội thất thực dụng và công nghệ hiện đại

Cabin của Hyundai Accent thế hệ mới chịu ảnh hưởng rõ rệt từ đàn anh Elantra với ngôn ngữ liền khối, định hướng tập trung về phía người lái. Táp-lô được bố trí đối xứng theo chiều ngang giúp việc thao tác các cụm chức năng trở nên trực quan.

Trung tâm giải trí là màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, tích hợp hệ thống bản đồ định vị dành riêng cho thị trường Việt Nam cùng dàn âm thanh 6 loa trên các bản cao cấp. Hệ thống ghế ngồi tùy chọn bọc nỉ hoặc da; đặc biệt phiên bản Đặc biệt được trang bị thêm tính năng thông gió làm mát cho hàng ghế trước.

Bên cạnh đó, xe sở hữu nhiều trang bị tiện ích như điều hòa tự động, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, cổng sạc Type-C bố trí cả hai hàng ghế, sạc không dây chuẩn Qi, khởi động từ xa và cốp sau đóng/mở thông minh.

Khả năng vận hành và thông số kỹ thuật

Hyundai Accent thế hệ mới sử dụng động cơ xăng Smartstream G dung tích 1,5 lít (1.497 cc) hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới các bánh trước (FWD) qua tùy chọn hộp số sàn 6 cấp (6MT) hoặc hộp số vô cấp CVT (iVT). Hệ thống lái trợ lực điện biến thiên tỷ số truyền theo tốc độ mang đến phản hồi chuẩn xác.

Hệ thống an toàn vượt chuẩn với gói SmartSense

Về an toàn bị động và chủ động tiêu chuẩn, Hyundai Accent 2026 được trang bị hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và móc khóa an toàn cho trẻ em Isofix.

Đáng chú ý, bản Đặc biệt còn tích hợp hệ thống hỗ trợ lái SmartSense với các tính năng: cảnh báo và phòng tránh va chạm trước (FCA), cảnh báo và phòng ngừa va chạm điểm mù (BCA), hỗ trợ giữ làn (LFA & LKA), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn tự động thông minh (AHB), cảnh báo mở cửa và cảnh báo người lái mất tập trung.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Dưới đây là mức giá bán niêm yết và chi phí lăn bánh tham khảo cho các phiên bản của Hyundai Accent tại các khu vực:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi thực tế tại đại lý (có thể lên tới 89 triệu đồng tùy phiên bản và thời điểm).

Tổng kết đánh giá

Hyundai Accent 2026 ghi điểm nhờ phong cách tạo hình mới mẻ, kích thước thân xe tăng giúp cải thiện không gian nội thất, cùng danh sách công nghệ và tính năng an toàn vượt trội trong tầm giá sedan hạng B. Điểm cần hoàn thiện là một số bề mặt nhựa khu vực táp-lô còn cứng và trần xe vuốt thấp phần đuôi có thể hạn chế nhẹ khoảng sáng đầu đối với hành khách có thể hình cao lớn.