Đánh giá chi tiết xe Honda CR-V 2026: Bước tiến toàn diện từ công nghệ đến động cơ hybrid

Honda CR-V thế hệ thứ 6 đánh dấu bước chuyển mình lớn của mẫu crossover biểu tượng tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe không chỉ duy trì cấu hình 7 chỗ tiện dụng trên các bản động cơ xăng truyền thống lắp ráp trong nước, mà còn bổ sung thêm cấu hình 5 chỗ thể thao với hệ truyền động hybrid e:HEV nhập khẩu từ Thái Lan, đáp ứng xu thế xanh hóa giao thông hiện nay.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính Honda CR-V

Dưới đây là mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh ước tính tại các địa phương đối với từng phiên bản của Honda CR-V:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp tại hệ thống đại lý phân phối.

Ngôn ngữ thiết kế cơ bắp và đĩnh đạc hơn

So với thế hệ tiền nhiệm, Honda CR-V gia tăng đáng kể về mặt thông số khi sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681 mm (hoặc 1.691 mm tùy phiên bản). Xe dài hơn 68 mm, rộng hơn 11 mm và trục cơ sở đạt 2.701 mm (tăng 41 mm), tạo tiền đề cho một dáng vẻ vững chãi.

Đầu xe gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn họa tiết sơn đen nhám, kết hợp hài hòa cùng cản trước tạo hình tổ ong khỏe khoắn. Cụm đèn pha full-LED được chuốt mỏng sắc sảo nối liền vào thanh viền trên ca-lăng. Đuôi xe duy trì dải đèn hậu LED chữ L đặc trưng nhưng được tinh chỉnh tinh tế, bổ sung chụp ống xả mạ kim loại sang trọng.

Thân xe sở hữu những đường dập nổi kéo dài từ đầu đến đuôi. Toàn bộ các phiên bản sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch đi cùng thông số lốp 235/60R18. Riêng biến thể e:HEV RS mang đậm chất thể thao với logo RS màu đỏ, giá nóc cùng nhiều chi tiết ngoại thất sơn đen bóng tạo nét đối lập thị giác.

Khoang lái hiện đại cùng cấu hình ghế linh hoạt

Không gian nội thất của Honda CR-V thừa hưởng nét thiết kế tối giản tương tự các dòng xe Honda thế hệ mới. Điểm nhấn táp-lô đến từ dải lưới tổ ong kim loại che giấu cửa gió điều hòa tinh tế.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10,2 inch hiển thị thông tin sắc nét trên các bản cao cấp (bản tiêu chuẩn dùng màn hình TFT 7 inch). Màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi kích thước 7 đến 9 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Xe có các tiện nghi cao cấp như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây và hiển thị kính lái HUD.

Ghế bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái chỉnh điện 8 hướng kèm nhớ 2 vị trí, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Bản máy xăng mang kết cấu 5+2 chỗ ngồi đáp ứng nhu cầu gia đình, trong khi bản hybrid thuần 5 chỗ mang đến khoang hành lý rộng rãi vượt trội.

Hệ truyền động: Sức mạnh VTEC Turbo và bước ngoặt e:HEV

Khách hàng có hai tùy chọn động cơ riêng biệt trên Honda CR-V thế hệ mới:

Động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo: Sản sinh công suất cực đại 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 240 Nm tại dải tua 1.700–5.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT cùng tùy chọn dẫn động FWD hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp dao động từ 7,3 đến 7,8 lít/100 km.

Hệ thống hybrid e:HEV: Kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L chu trình Atkinson (146 mã lực, 183 Nm) cùng cụm mô-tơ điện công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm. Tổng công suất kết hợp đạt 204 mã lực, dẫn động bánh trước thông qua hộp số E-CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị của bản e:HEV RS ghi nhận ấn tượng ở mức chỉ 3,4 lít/100 km và 5,2 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

Công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing đồng bộ

Cả 4 phiên bản Honda CR-V đều được trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing với hàng loạt tính năng hỗ trợ vận hành gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hệ thống giảm thiểu va chạm bằng phanh tự động, đèn pha thích ứng tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo xe phía trước di chuyển.

Bên cạnh đó, xe còn trang bị 8 túi khí, hệ thống camera quan sát điểm mù LaneWatch, hệ thống camera 360 độ trên bản cao cấp, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đổ đèo cùng cảm biến áp suất lốp tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật các phiên bản Honda CR-V

Nhìn chung, việc dung hòa được trải nghiệm lái cơ động, gói an toàn chủ động đầy đủ cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội từ bản hybrid giúp Honda CR-V tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc hàng đầu trong phân khúc CUV cỡ C dù giá niêm yết có phần nhỉnh hơn một số đối thủ cạnh tranh.