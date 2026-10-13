Đánh giá chi tiết VinFast VF 9 Eco và Plus: SUV điện cỡ lớn 402 mã lực kèm biểu giá mới nhất

VinFast VF 9 là mẫu SUV điện cỡ lớn đầu bảng của thương hiệu xe Việt, cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc SUV hạng E cùng các đối thủ truyền thống như Ford Explorer, Volkswagen Teramont hay Toyota Land Cruiser Prado. Mẫu xe thu hút sự chú ý nhờ kích thước đồ sộ, hệ truyền động hai cầu mạnh mẽ 402 mã lực cùng cấu hình nội thất hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính VinFast VF 9

Hiện tại, VinFast phân phối VF 9 với hai phiên bản Eco và Plus. Nhờ chính sách kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin đến ngày 28/02/2027 theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, giá lăn bánh của dòng SUV này không chênh lệch quá nhiều so với mức niêm yết ban đầu.

Đáng chú ý, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin và áp dụng chương trình bán xe kèm pin, đồng thời gia hạn hỗ trợ miễn phí sạc pin thêm 6 tháng tới hết ngày 30/06/2027 cho khách hàng sở hữu xe kèm pin.

Diện mạo cơ bắp mang tỷ lệ SUV full-size

Với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.118 x 2.254 x 1.696 mm cùng chiều dài cơ sở lên tới 3.150 mm, VF 9 sở hữu vóc dáng tương đương những tên tuổi hạng sang cỡ lớn như BMW X7 hay Lexus LX570. Xe có khoảng sáng gầm 197 mm, mang lại dáng vẻ đầm chắc và bề thế trên đường phố.

Ngôn ngữ thiết kế ngoại thất nhấn mạnh các khối dập nổi dứt khoát trên nắp ca-pô. Tay nắm cửa được thiết kế dạng ẩn liền mạch với thân xe nhằm tối ưu khí động học. Cụm đèn pha và dải định vị ban ngày LED tạo hình cánh chim chữ V ôm trọn biểu tượng trung tâm. Ở phía dưới, bản Eco trang bị mâm kích thước 20 inch (thông số lốp 275/45R20), trong khi bản Plus sử dụng mâm kích thước 21 inch (thông số lốp 275/40R21).

Khoang lái tối giản và tiện nghi phong cách thương gia

Không gian nội thất của VF 9 theo đuổi phong cách tối giản khi loại bỏ bảng đồng hồ truyền thống sau vô-lăng. Toàn bộ thông tin vận hành và hệ thống giải trí được tích hợp trên màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, kết hợp cùng màn hình hiển thị trên kính lái HUD (trên bản Plus). Xe cung cấp tùy chọn cấu hình 6 chỗ ngồi kiểu thương gia hoặc 7 chỗ truyền thống.

Phiên bản Plus trang bị ghế bọc da thật, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, tích hợp sưởi và thông gió cho hàng ghế trước. Hàng ghế sau trên bản 6 chỗ sở hữu hai ghế cơ trưởng độc lập đi kèm màn hình điều khiển riêng biệt kích thước 8 inch. Hệ thống điều hòa tự động tích hợp màng lọc HEPA than hoạt tính, dàn âm thanh 13 loa kèm 1 loa trầm cùng cửa sổ trời toàn cảnh chống tia UV 99% mang đến không gian thư giãn tối đa.

Vận hành 402 mã lực và gói an toàn hỗ trợ lái

Hệ truyền động của VinFast VF 9 sử dụng hai môtơ điện phân bổ trên cả hai trục, sản sinh tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Sức mạnh được phân bổ thông qua hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), giúp mẫu SUV nặng gần 2,9 tấn tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 6,5 giây.

Bộ pin dung lượng 92 kWh cung cấp quãng đường di chuyển đạt 438 km trên bản Eco và 423 km trên bản Plus sau mỗi lần sạc đầy. Công nghệ sạc nhanh DC cho phép nạp năng lượng từ 10% lên 70% trong thời gian dưới 26 phút.

Về khía cạnh an toàn, xe trang bị hệ thống 11 túi khí cùng gói trợ lái nâng cao ADAS với hàng loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, tự động chuyển làn, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo giao thông.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật VinFast VF 9 Eco và Plus

Nhìn chung, VinFast VF 9 mang đến lựa chọn SUV full-size giàu tiện nghi với chi phí tiếp cận hợp lý hơn đáng kể so với các đối thủ động cơ đốt trong cùng kích thước, dù người dùng cần tính toán thêm về trọng lượng xe lớn cũng như thói quen sạc pin trong quá trình sử dụng lâu dài.