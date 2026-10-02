Đánh giá chi tiết VinFast VF 3 bản Eco và Plus: Xe điện mini đô thị giá từ 285 triệu đồng

VinFast VF 3 là dòng xe mở màn cho phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ (mini car) tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi xuất hiện lần đầu tại chuỗi sự kiện triển lãm của hãng, mẫu xe đã thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng nhờ kích thước nhỏ gọn, thiết kế gầm cao mang hơi hướng thể thao và mức giá tiếp cận dễ dàng.

Trong đợt mở cọc đầu tiên, mẫu xe ghi nhận 27.649 đơn đặt hàng chỉ sau 66 giờ mở bán. Mẫu mini car này hướng trực tiếp đến các đối thủ như Wuling Hongguang Mini EV, Baojun Yep và Suzuki Hustler trong nhóm phương tiện giao thông thuần điện dành cho đô thị.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính

VinFast phân phối VF 3 với hai phiên bản chính gồm bản Eco và bản Plus, đi cùng 9 tùy chọn màu sơn ngoại thất. Cụ thể có 4 màu tiêu chuẩn (Trắng, Đỏ, Xanh Dương Đậm, Xám) và 5 màu nâng cao (Vàng, Hồng Tím, Xanh Lá Nhạt, Xanh Dương Nhạt, Hồng Phấn).

Dưới đây là mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh ước tính cho từng phiên bản:

Mức giá lăn bánh thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị phụ kiện và chính sách ưu đãi tại từng đại lý. Đáng chú ý, Nghị định 51/2025/NĐ-CP đã kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ thêm 2 năm đối với xe điện chạy pin đến ngày 28/02/2027. Đồng thời, hãng đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 01/03/2025 và gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027 cho khách hàng sở hữu xe kèm pin.

Thiết kế ngoại thất vuông vắn và cơ bắp

VinFast VF 3 sở hữu thông số kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.075 mm và khoảng sáng gầm xe 191 mm. So với đối thủ Wuling Mini EV (2.920 x 1.493 x 1.621 mm), VF 3 vượt trội hoàn toàn về các thông số hình học, mang lại dáng vẻ bệ vệ hơn.

Ngôn ngữ thiết kế của VF 3 mang đậm chất SUV với các đường nét khối hộp dứt khoát. Mặt ca-lăng nổi bật với nẹp mạ crôm tạo hình cánh chim đặc trưng ôm trọn logo thương hiệu. Cụm đèn chiếu sáng trước được tách đôi gọn gàng, kết hợp đèn pha công nghệ LED hiện đại trên phiên bản thương mại.

Thân xe tạo ấn tượng mạnh mẽ với bộ mâm 5 chấu sơn đen bóng kích thước 16 inch cùng cỡ lốp 175/75 R16. Vòm bánh xe dập nổi cơ bắp bằng nhựa đen nhám, kết hợp gương chiếu hậu vuông vức sơn đen bóng và nóc xe sơn màu tương phản, tạo nét trẻ trung cho tổng thể xe.

Phần đuôi xe tiếp tục duy trì đường nét gãy gọn với thanh nẹp kim loại tạo hình chữ V cách điệu. Cản sau cỡ lớn sơn đen giúp tăng tính cứng cáp và hạn chế trầy xước khi vận hành trong không gian hẹp.

Không gian nội thất tối giản và tiện ích thực dụng

Cabin của VinFast VF 3 được cấu hình 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi. Phong cách thiết kế táp-lô tối giản hóa tối đa, lược bỏ nhiều nút bấm vật lý để dồn toàn bộ giao diện điều khiển lên màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch.

Ghế ngồi bọc nỉ, trong đó ghế lái và ghế phụ đều chỉnh cơ. Hàng ghế sau có thể gập phẳng để mở rộng thể tích khoang hành lý từ mức cơ bản 36 lít lên đến 285 lít, đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ cho những chuyến mua sắm ngắn hạn.

Một số trang bị tiện nghi tiêu chuẩn bao gồm vô-lăng kiểu D-cut 2 chấu, cần số điện tử đặt sau vô-lăng, điều hòa cơ 1 vùng, hệ thống âm thanh 2 loa và cổng sạc USB Type-A. Hệ thống giải trí hỗ trợ đầy đủ các chuẩn kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth cùng các dịch vụ thông minh như điều khiển qua ứng dụng điện thoại, chế độ cắm trại và định vị xe từ xa.

Khả năng vận hành và hệ thống pin

VinFast VF 3 sử dụng động cơ điện gắn ở cầu sau (RWD), sản sinh công suất tối đa 43 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Xe đạt tốc độ tối đa 100 km/h và có khả năng bứt tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 5,3 giây.

Cung cấp năng lượng cho mô-tơ là bộ pin LFP dung lượng 18,64 kWh, đem lại phạm vi di chuyển tối đa khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Khi sử dụng trạm sạc nhanh, xe chỉ mất khoảng 36 phút để nạp từ 10% lên 70% dung lượng pin; trong khi thời gian sạc tiêu chuẩn mất khoảng 5 giờ.

Hệ thống trang bị an toàn

Dù là dòng xe mini cỡ nhỏ giá rẻ, VF 3 vẫn được tích hợp hệ thống hỗ trợ an toàn nền tảng, gồm:

Túi khí bảo vệ cho người lái

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)

Phân phối lực phanh điện tử (EBD)

Hệ thống cân bằng điện tử (VSC/ESP)

Kiểm soát lực kéo (TCS)

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau

Thông số kỹ thuật tổng hợp

Với bán kính vòng quay nhỏ gọn và khoảng sáng gầm tương đương các dòng SUV thực thụ, VinFast VF 3 là giải pháp phương tiện thứ hai phù hợp cho việc đi làm, đưa đón gia đình và dạo phố hàng ngày trong điều kiện giao thông đông đúc.