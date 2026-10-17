Đánh giá chi tiết Toyota Raize 2026 bản 1.0 Turbo: Mẫu SUV đô thị thực dụng và nhiều tiện nghi

Toyota Raize chính thức ra mắt toàn cầu lần đầu tại Nhật Bản vào tháng 11/2019 và nhanh chóng thiết lập kỷ lục doanh số vượt xa kỳ vọng của nhà sản xuất. Mẫu SUV đô thị cỡ A+ này được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ tháng 11/2021, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với một phiên bản duy nhất sử dụng động cơ tăng áp, trực tiếp cạnh tranh cùng KIA Sonet và Hyundai Venue.

Tại thị trường trong nước, Raize mang đến cho người dùng hai lựa chọn phối màu ngoại thất bao gồm phiên bản 1 tông màu (Trắng ngọc trai, Đen, Đỏ) và phiên bản 2 tông màu kết hợp nóc đen (Trắng ngọc trai/Đen, Trắng/Đen, Ngọc Lam/Đen, Vàng/Đen, Đỏ/Đen).

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Raize mới nhất

Dưới đây là mức giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính của Toyota Raize tại các khu vực trên toàn quốc:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo từng khu vực.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Toyota Raize 2026

Toyota Raize được xây dựng trên nền tảng khung gầm DNGA-A tối ưu độ cứng vững và trọng lượng nhẹ, mang lại khả năng xoay xở linh hoạt trong phố thị.

Ngoại thất góc cạnh và phong cách SUV hiện đại

Tổng thể diện mạo của Toyota Raize đậm chất hình khối vuông vức, mang lại cảm giác khỏe khoắn vượt khỏi kích thước của một chiếc SUV đô thị hạng A+. Phần đầu xe gây chú ý nhờ cụm lưới tản nhiệt hình thang kết hợp cùng ốp cản trước sơn đen bóng.

Hệ thống chiếu sáng phía trước được trang bị công nghệ Full-LED với cấu trúc chia 4 khoang thời thượng, tích hợp tính năng tự động bật/tắt. Dải đèn định vị ban ngày dạng LED được đặt thấp liền kề hốc hút gió, hỗ trợ nhận diện từ xa rất tốt.

Thân xe tạo điểm nhấn bằng bộ mâm hợp kim 17 inch phay bóng hai tông màu với họa tiết lốc xoáy thể thao. Đuôi xe đồng nhất về thiết kế với những đường dập nổi dứt khoát, cụm đèn hậu LED nối liền qua dải trang trí màu đen bóng cùng cánh lướt gió tích hợp đèn phanh trên cao.

Không gian cabin tối ưu hóa sự thực dụng

Nhờ chiều dài cơ sở đạt 2.525 mm, cabin Toyota Raize cung cấp không gian để chân và khoảng sáng trần xe vượt trội so với vóc dáng bên ngoài. Các hộc để đồ tiện dụng được bố trí thông minh xung quanh người lái và hành khách.

Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp phím điều hướng và lẫy chuyển số thể thao. Đặt ngay phía sau là cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch hiển thị sắc nét với 4 chế độ giao diện tùy biến, hỗ trợ nhắc nhở ngày kỷ niệm hoặc lịch bảo dưỡng.

Ở vị trí trung tâm táp-lô, màn hình giải trí cảm ứng 9 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh 6 loa tiêu chuẩn. Hệ thống điều hòa tự động làm lạnh nhanh và sâu, cùng các trang bị tiện nghi khác như nút bấm khởi động Start/Stop, chìa khóa thông minh và kính lái một chạm.

Ghế ngồi bọc da pha nỉ chỉnh cơ hoàn toàn. Hàng ghế thứ hai có độ ngả lưng tốt cho những hành trình dài và có thể gập phẳng theo tỷ lệ linh hoạt nhằm tăng dung tích khoang chứa đồ từ 369 lít lên gần 1.200 lít.

Vận hành tăng áp linh hoạt và trang bị an toàn vượt trội

Khối động cơ 1.0L Turbo trên Toyota Raize tạo ra công suất 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm ngay từ dải tua 2.400 vòng/phút. Nhờ lực kéo sớm, xe có độ vọt tốt ở dải tốc độ thấp trong đô thị mà vẫn đảm bảo tính kinh tế với mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị chỉ 4,8 lít/100 km.

Hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT kết hợp cơ cấu bánh răng bổ trợ giúp việc truyền lực mượt mà và nhạy bén. Khoảng sáng gầm xe 200 mm đem đến lợi thế lớn khi leo vỉa hè hoặc di chuyển qua các cung đường gồ ghề ngập nước.

Về mặt an toàn, Raize thiết lập chuẩn mực mới trong nhóm xe gầm cao cỡ nhỏ khi trang bị 6 túi khí cùng hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA). Danh sách an toàn còn được nối dài với hệ thống cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), camera lùi cùng 4 cảm biến va chạm xung quanh xe.

Đánh giá chung

Nhìn chung, Toyota Raize là lựa chọn sáng giá cho nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc người dùng đô thị nhờ mức giá dễ tiếp cận, không gian rộng rãi cùng danh sách an toàn hào phóng. Mặc dù hệ thống treo có phần hơi cứng và động cơ tăng áp tiêu hao nhiên liệu nhỉnh hơn khi di chuyển trong mật độ giao thông đô thị đông đúc, mẫu xe Nhật Bản này vẫn khẳng định được giá trị thực dụng hàng đầu phân khúc.