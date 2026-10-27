Đánh giá chi tiết Toyota Corolla Cross 1.8V và 1.8HEV: Diện mạo mới cùng ưu đãi trước bạ

Toyota Corolla Cross là dòng SUV cỡ trung được hãng xe Nhật Bản phát triển từ năm 2020, định vị ở khoảng giữa hai mẫu xe C-HR và RAV4. Tại thị trường Việt Nam, Corolla Cross đánh dấu bước ngoặt lớn khi trở thành mẫu xe phổ thông đầu tiên trang bị hệ truyền động hybrid, trực tiếp cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc gầm cao đô thị như Honda HR-V, Hyundai Creta hay KIA Seltos.

Ở bản nâng cấp mới nhất nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu SUV của Toyota được tinh chỉnh toàn diện về mặt nhận diện thương hiệu, bổ sung các trang bị tiện nghi thiết thực và duy trì hai phiên bản động cơ: máy xăng truyền thống (1.8V) cùng động cơ xăng lai điện (1.8HEV). Đi kèm là chương trình ưu đãi hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ từ chính hãng.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Corolla Cross

Xe mang đến 7 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm: Trắng ngọc trai, Bạc, Đen, Đỏ, Nâu, Xanh đậm và Xám, đi cùng hai tông màu nội thất đen hoặc đỏ. Tùy chọn sơn Trắng ngọc trai có mức giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu sắc tiêu chuẩn.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất mang âm hưởng xe sang

Được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, kích thước tổng thể của Toyota Corolla Cross đạt mức 4.460 x 1.825 x 1.620 mm (Dài x Rộng x Cao), trục cơ sở 2.640 mm và khoảng sáng gầm xe 161 mm. Điểm nhấn lớn nhất ở ngoại hình nằm ở phần đầu xe với cụm lưới tản nhiệt dạng tổ ong tràn viền hoàn toàn mới, mang hơi hướng thiết kế tương đồng với mẫu SUV hạng sang Lexus RX.

Hệ thống chiếu sáng phía trước sử dụng công nghệ LED hoàn toàn với tên gọi Crystalized, tích hợp dải đèn báo rẽ dạng dòng chảy mượt mà. Thân xe tiếp tục sử dụng các đường dập nổi cơ bắp, kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch đi cùng lốp kích thước 225/50R18 và vòm bánh ốp viền nhựa đen khỏe khoắn. Phần đuôi xe tinh chỉnh đồ họa đèn hậu LED sắc sảo hơn, giữ lại cánh lướt gió thể thao và ăng-ten vây cá mập, bổ sung tính năng mở cốp rảnh tay (đá cốp).

Khoang lái nâng cấp công nghệ và độ hoàn thiện

Bên trong cabin, táp-lô của Corolla Cross bố trí theo phong cách trực quan, thực dụng. Cả hai phiên bản đều sở hữu ghế bọc da cao cấp với ghế lái chỉnh điện 8 hướng, vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp phím điều khiển chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch hiển thị đa thông tin sắc nét.

Khu vực trung tâm trang bị màn hình cảm ứng giải trí 9 inch trên bản 1.8V và nâng lên 10,1 inch trên bản 1.8HEV, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Nâng cấp được người dùng mong chờ nhất là hệ thống phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động (Auto Hold) đã xuất hiện đầy đủ. Ngoài ra, bản hybrid còn sở hữu kính trần toàn cảnh, sạc điện thoại không dây và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió riêng cho hàng ghế sau. Thể tích khoang chứa đồ đạt 440 lít tiêu chuẩn (có thể mở rộng lên 487 lít tùy cấu hình gập ghế), đáp ứng thoải mái nhu cầu hành lý cho cả gia đình.

Khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu

Toyota Corolla Cross mang đến hai cấu hình truyền động riêng biệt, phù hợp với từng nhu cầu di chuyển:

Phiên bản 1.8V: Sử dụng động cơ xăng 2ZR-FE dung tích 1.798 cc, sản sinh công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số vô cấp CVT kết hợp hệ dẫn động cầu trước FWD. Mức tiêu hao nhiên liệu chu trình hỗn hợp là 7,55 lít/100 km.

Phiên bản 1.8HEV: Kết hợp giữa động cơ xăng 2ZR-FXE 1.8L (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm) và một mô-tơ điện công suất 72 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm. Cấu hình hybrid giúp xe chỉ tiêu thụ 3,67 lít/100 km ở đường hỗn hợp và đạt mức ấn tượng 3,01 lít/100 km khi chạy trong đô thị, tiết kiệm đáng kể so với xe dùng động cơ đốt trong truyền thống.

Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense

Về phương diện an toàn, cả hai biến thể đều được bảo vệ toàn diện với hệ thống 7 túi khí, cân bằng điện tử (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống camera 360 độ hỗ trợ xoay xở trong không gian hẹp.

Điểm giá trị nhất trên mẫu xe này là gói công nghệ hỗ trợ lái chủ động Toyota Safety Sense gồm: hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo lệch làn đường (LDA), hỗ trợ giữ làn đường (LTA) và đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHB). Những công nghệ này hỗ trợ đắc lực cho người điều khiển, giảm thiểu mệt mỏi trên các cung đường dài.

Nhận định chung

Toyota Corolla Cross sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại, không gian sử dụng thực dụng cùng gói an toàn chủ động hoàn chỉnh. Biến thể 1.8HEV là điểm sáng lớn về hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị. Dù mức giá bán niêm yết cao hơn mặt bằng chung của phân khúc SUV hạng B, mẫu xe nhập khẩu Thái Lan này vẫn duy trì sức hút nhờ giá trị thương hiệu và hàm lượng trang bị công nghệ đồng đều.