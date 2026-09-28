Đánh giá chi tiết thẻ nhớ VERYMODEL 512GB CFexpress Type B 4.0: Hiệu năng và giá trị thực tế

Thẻ nhớ VERYMODEL 512GB CFexpress Type B 4.0 là giải pháp lưu trữ chuẩn PCIe Gen 4 giá rẻ đến từ thương hiệu đối tác của Pergear, hướng tới đối tượng người dùng máy quay phim và máy ảnh hybrid độ phân giải cao. Với mức giá niêm yết 249 USD, sản phẩm mang lại lợi thế kinh tế đáng kể khi chi phí trên mỗi gigabyte chỉ khoảng 0,48 USD, thấp hơn nhiều so với phần lớn đối thủ trên thị trường lưu trữ chuyên nghiệp.

Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 4 và thông số kỹ thuật công bố

Về mặt kỹ thuật, chuẩn CFexpress Type B 4.0 tận dụng giao diện PCIe Gen 4 giúp tăng gấp đôi băng thông so với thế hệ PCIe Gen 3 trước đây. Theo công bố từ nhà sản xuất, thẻ nhớ VERYMODEL 512GB đạt tốc độ đọc tối đa lên tới 3.000 MB/s, tốc độ ghi tối đa 2.600 MB/s và tốc độ ghi duy trì đạt mốc 700 MB/s. Thiết bị có độ bền cao với khả năng chống sốc, kháng từ trường, chống nước, chống tia X và chịu nhiệt độ khắc nghiệt.

Khi kiểm tra dung lượng thực tế trên máy tính, thẻ hiển thị chính xác 512,11 GB. Điều này đảm bảo người dùng nhận đúng dung lượng lưu trữ được công bố, khác với một số dòng thẻ nhớ dự trữ nhiều không gian cho thuật toán xóa vùng đệm (buffer-cleaning).

Thực tế kiểm tra tốc độ đọc và ghi dữ liệu

Mặc dù chuẩn 4.0 cho tốc độ lý thuyết vượt trội, điểm quan trọng nhất đối với việc ghi hình chuyên nghiệp là tốc độ ghi duy trì liên tục (sustained write speed). Thử nghiệm thông qua đầu đọc thẻ chuẩn 40 Gb/s cùng phần mềm đo tốc độ Blackmagic Disk Speed Test (mức tải 5 GB) cho thấy thẻ hoạt động ổn định ở các tác vụ thông thường.

VERYMODEL 512GB CFexpress Type B 4.0 card

Tuy nhiên, khi đẩy mức kiểm tra lên cao hơn bằng AJA System Test Lite với gói dữ liệu 16 GB, tốc độ ghi của VERYMODEL bắt đầu suy giảm sau khoảng 550 khung hình và có thời điểm tụt xuống mức tối thiểu 213 MB/s. Khi nâng mức thử tải nặng lên 64 GB, hiệu năng ghi duy trì ghi nhận ở mức khoảng 637 MB/s.

VERYMODEL 512GB CFexpress Type B 4.0 card

Đối với khả năng xử lý khung hình, thẻ nhớ này duy trì được 52 khung hình/giây khi ghi định dạng 8K ProRes 422HQ và đạt 147 khung hình/giây đối với định dạng 4K DCI ProRes 422HQ. Khi thử nghiệm lại lúc thẻ đã chứa đầy 494 GB dữ liệu, tốc độ xử lý chỉ suy giảm nhẹ và không gây ảnh hưởng lớn.

Khả năng tương thích trên các dòng máy quay thực tế

Đa số máy ảnh hiện đại như Canon EOS R5 II, Canon EOS R5 C, Panasonic GH6 hay Nikon Z9 vẫn sử dụng giao tiếp PCIe Gen 3 hai làn (dual-lane), do đó chưa có thân máy nào khai thác hết băng thông tối đa của chuẩn CFexpress 4.0. Thử nghiệm thực tế với các thiết bị này cho thấy hiệu quả phân hóa rõ rệt tùy theo yêu cầu bitrate:

Canon EOS R5 II và R5 C: Cả hai máy chỉ yêu cầu tốc độ duy trì khoảng 321 đến 325 MB/s để quay định dạng 8K RAW DCI. Thẻ nhớ VERYMODEL vận hành mượt mà, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nikon ZR: Thiết bị ghi hình tốt ở định dạng 6K 59.94p R3D NE (yêu cầu khoảng 472,85 MB/s) trong 17 phút 59 giây và định dạng Apple ProRes RAW HQ 6048 x 3402 ở 29.97p (yêu cầu 625 MB/s).

Nikon Z9: Khi thiết lập ở chế độ 8K 23.98p N-RAW High Quality, thẻ hoạt động trơn tru suốt 24 phút. Tuy nhiên, khi chuyển sang chế độ 8K 60p N-RAW High Quality yêu cầu tốc độ ghi duy trì lên tới 850 MB/s, máy đã ngừng ghi chỉ sau khoảng 15 giây do vượt quá ngưỡng giới hạn 700 MB/s của thẻ.

Đáng lưu ý, các dòng máy cũ hơn chỉ trang bị khe cắm PCIe Gen 2 một làn như Nikon Z6 có thể không nhận diện hoặc không hoạt động được với thẻ chuẩn CFexpress 4.0 này.

So sánh thông số và mức giá trên thị trường

Mức giá 249 USD cho phiên bản 512GB và 369 USD cho phiên bản 1TB giúp VERYMODEL nằm trong nhóm các sản phẩm CFexpress 4.0 có giá thành dễ tiếp cận nhất hiện nay, đi kèm thời hạn bảo hành 2 năm.

Đánh giá tổng quan về giá trị đầu tư

Thẻ nhớ VERYMODEL 512GB CFexpress Type B 4.0 là sự lựa chọn hợp lý dành cho những nhà làm phim và nhiếp ảnh gia cần dung lượng lưu trữ tốc độ cao với ngân sách hạn chế. Lợi thế lớn nhất của chuẩn 4.0 nằm ở tốc độ trích xuất dữ liệu cực nhanh sang máy tính khi kết hợp cùng đầu đọc chuẩn USB4 hoặc Thunderbolt.

Mặc dù không đáp ứng được những tác vụ ghi hình khắc nghiệt nhất như chuẩn 8K 60p RAW trên Nikon Z9 hoặc RED V-Raptor, sản phẩm vẫn vận hành hoàn toàn ổn định trên phần lớn các chế độ quay 4K và 8K thông dụng hiện nay.