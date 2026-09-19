Đánh giá chi tiết New Mazda CX-8: Cấu hình 7 chỗ rộng rãi, động cơ 2.5L và hệ dẫn động AWD

Phân khúc SUV 7 chỗ tầm trung tại thị trường Việt Nam luôn chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đại diện sừng sỏ như Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Toyota Fortuner. Trong số đó, New Mazda CX-8 luôn giữ một vị thế riêng biệt nhờ việc chia sẻ chung nền tảng khung gầm với đàn anh CX-9, mang lại kích thước tổng thể vượt trội cùng phong cách thiết kế sang trọng đậm chất Nhật Bản.

Được lắp ráp và phân phối trong nước bởi THACO, Mazda CX-8 phiên bản nâng cấp đã tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất, tối ưu hóa các trang bị tiện nghi và chuẩn hóa cấu hình 7 chỗ ngồi cho toàn bộ danh mục sản phẩm, đáp ứng toàn diện nhu cầu của các gia đình đông thành viên.

Giá xe New Mazda CX-8 niêm yết và lăn bánh tạm tính

Dưới đây là mức giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản New Mazda CX-8 được cập nhật mới nhất:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại cụ thể tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị thực tế của từng xe.

Thiết kế ngoại thất: Tinh chỉnh tinh tế theo ngôn ngữ Kodo

Về tổng thể diện mạo, New Mazda CX-8 không tạo ra sự xáo trộn đột phá mà tiếp tục hoàn thiện các đường nét uyển chuyển của ngôn ngữ Kodo. Mặt ca-lăng được tạo hình với các thanh nan đan xen bóng bẩy, viền crôm "Signature Wings" vuốt rộng sang hai bên liên kết liền mạch với cụm đèn pha LED. Đèn định vị ban ngày thừa hưởng thiết kế đặc trưng tương tự mẫu CX-5, mang lại nét nhận diện sắc sảo và hiện đại khi di chuyển.

Quan sát từ bên hông, thân xe toát lên vẻ thanh thoát nhờ thiết kế cột D vuốt dài ra phía sau. Điểm nhấn đáng chú ý trên bản nâng cấp là phần ốp vòm bánh xe đã được sơn đồng màu với thân xe, thay thế cho chất liệu nhựa đen nhám trước đây, tạo cảm giác liền khối và sang trọng hơn. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim nhôm 19 inch đa chấu thiết kế theo phong cách Goshintai cùng lớp hoàn thiện Hyper Silver cao cấp.

Đuôi xe duy trì bố cục cân đối và bề thế. Cụm đèn hậu LED sắc sảo được kết nối bằng thanh nẹp crôm chạy ngang nắp cốp. Cản sau được gia cố bằng tấm ốp kim loại đi cùng hệ thống ống xả kép viền crôm đối xứng, làm nổi bật phong thái vững chãi của một mẫu xe gia đình cỡ lớn.

Không gian cabin: Đẳng cấp da Nappa và tiện nghi cao cấp

Bước vào khoang lái, New Mazda CX-8 gây ấn tượng mạnh bởi vật liệu nội thất da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown kết hợp với các mảng ốp gỗ thiên nhiên được xử lý tỉ mỉ. Toàn bộ các phiên bản phân phối hiện nay đều quy về cấu hình 7 chỗ, loại bỏ tùy chọn 6 chỗ trước đây nhằm tối đa hóa khả năng chuyên chở hành khách.

Khu vực táp-lô được bài trí theo triết lý tối giản "Less is more". Hệ thống giải trí trung tâm sở hữu màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh vòm 10 loa Bose cao cấp. Vô-lăng bọc da tích hợp tính năng sưởi và các phím điều khiển chức năng, phía sau là cụm đồng hồ đo tốc độ kết hợp màn hình kỹ thuật số 7 inch cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).

Hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng, có sưởi và nhớ vị trí ở ghế lái, bổ sung tính năng đệm bơm lưng ôm sát người lái giúp cố định thân người khi vào cua. Hàng ghế thứ hai có khoảng để chân rộng rãi, tích hợp bệ tỳ tay, rèm che nắng cửa sau và tính năng sưởi ghế. Điểm vượt trội của CX-8 là hàng ghế thứ ba có không gian để chân rộng hàng đầu phân khúc, đệm ghế đặt cao giúp người lớn ngồi lâu không bị mỏi. Dung tích khoang hành lý đạt mức 209 lít ở trạng thái tiêu chuẩn và mở rộng lên 742 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ ba.

New Mazda CX-8 cũng là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sở hữu hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, cho phép tùy chỉnh nhiệt độ riêng biệt cho từng hàng ghế nhằm tối ưu độ thông thoáng cho cả gia đình.

Vận hành bền bỉ với khối động cơ SkyActiv-G 2.5L

Cung cấp sức mạnh cho chiếc SUV 7 chỗ này là cỗ máy xăng hút khí tự nhiên SkyActiv-G dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp có chế độ sang số thể thao, kết hợp tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD) hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Hệ thống khung gầm của xe được tối ưu nhờ công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), can thiệp nhẹ vào mô-men xoắn và hệ thống phanh để kiểm soát dao động thân xe khi đánh lái hoặc chuyển hướng gấp. Trên bản Signature AWD, tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist tự động phân bổ lực kéo tới các bánh có độ