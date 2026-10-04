Đánh giá chi tiết Mitsubishi Attrage: Bảng giá lăn bánh và thông số kỹ thuật 3 phiên bản

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan cỡ B 5 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm phương tiện di chuyển đô thị kinh tế và bền bỉ. Mẫu xe này trực tiếp cạnh tranh cùng các đối thủ trong phân khúc như Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent.

Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi phân phối Attrage với 3 tùy chọn phiên bản gồm MT, CVT và CVT Premium, đi kèm 3 màu sắc ngoại thất: Đỏ, Trắng và Xám. Mẫu xe duy trì lợi thế định giá tiếp cận dễ dàng kết hợp nhiều chương trình hỗ trợ tài chính.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mitsubishi Attrage

Dưới đây là mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính của các phiên bản Mitsubishi Attrage, ghi nhận các gói ưu đãi lệ phí trước bạ cùng quà tặng đi kèm:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi bổ sung từ hệ thống phân phối và có thể điều chỉnh tùy trang bị cụ thể.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Cả ba phiên bản đều chia sẻ chung nền tảng khung gầm và hệ thống truyền động tiết kiệm xăng, tối ưu cho điều kiện giao thông đông đúc:

Ngôn ngữ Dynamic Shield sắc nét ở ngoại thất

Mitsubishi Attrage sở hữu phong cách tạo hình dứt khoát nhờ ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng. Khu vực mặt ca-lăng nổi bật với hai thanh mạ crom uốn cong dạng chữ X; riêng các bản số tự động được điểm xuyết đường viền đỏ tương phản tạo điểm nhấn thể thao.

Hệ thống đèn pha Bi-LED kết hợp dải định vị ban ngày LED mang đến hiệu năng gom sáng vượt trội cùng diện mạo sắc sảo. Thân xe cân đối với bộ mâm hợp kim 15 inch đa chấu thiết kế phay bóng, gương chiếu hậu tích hợp dải xi-nhan LED và tay nắm cửa tích hợp nút bấm mở khóa thông minh.

Đuôi xe được tái thiết kế cơ bắp hơn với đèn hậu LED đồ họa hiện đại, cánh gió thể thao tích hợp đèn báo phanh trên cao, cản sau dập nổi đi kèm tấm khuếch tán khí động học phía dưới gầm.

Không gian cabin rộng rãi và tính năng tiện ích

Khoang nội thất của Attrage tối ưu hóa công năng sử dụng với không gian trần và khoảng để chân thoải mái cho cả 5 người lớn. Bảng táp-lô bố trí khoa học, trực quan, hỗ trợ tối đa cho người lái.

Các trang bị tiện nghi trên bản số tự động bao gồm ghế bọc da chỉ khâu tương phản, bệ tỳ tay cho ghế lái, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện và cổng kết nối USB thuận tiện. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ chuẩn âm thanh Hi-Res Audio, kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng khả năng đồng bộ 2 thiết bị di động song song.

Hiệu suất vận hành và hệ thống hỗ trợ an toàn

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng 1.2L MIVEC 3 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Khối động cơ dung tích nhỏ kết hợp cùng trọng lượng bản thân nhẹ (chỉ từ 875 đến 905 kg) giúp Attrage đạt khả năng luồn lách linh hoạt cùng mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng.

Danh mục an toàn chủ động và bị động trên xe bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), camera hỗ trợ lùi xe, 2 túi khí bảo vệ hàng ghế trước cùng hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) hỗ trợ giảm tải cho tài xế trên đường trường.

Tổng kết ưu và nhược điểm

Nhìn chung, Mitsubishi Attrage là lựa chọn thực dụng hàng đầu phân khúc sedan hạng B nhờ nguồn gốc nhập khẩu, giá khởi điểm hấp dẫn, cabin rộng rãi và chi phí vận hành thấp. Mặc dù động cơ 1.2L chưa mang lại cảm giác lái bốc và trang bị dừng ở mức vừa đủ, xe vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu phục vụ gia đình nhỏ lẫn chạy dịch vụ vận tải đô thị.