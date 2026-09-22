Đánh giá chi tiết KIA Sportage 2026: Thiết kế ấn tượng, ưu đãi tới 50 triệu đồng tháng 9

Bước sang tháng 9/2026, KIA Sportage tiếp tục gia tăng áp lực lên các đối thủ trong phân khúc crossover hạng C khi triển khai mức ưu đãi tiền mặt lên tới 50 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe do THACO lắp ráp trong nước thế hệ thứ 5 mang đến sự lột xác toàn diện từ phong cách thiết kế Opposites United, hàm lượng trang bị công nghệ dẫn đầu cho đến khả năng vận hành linh hoạt.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh KIA Sportage tháng 9/2026

Hiện tại, KIA Sportage phân phối ra thị trường 5 phiên bản cùng 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Trắng, Đỏ, Đỏ sẫm, Xanh nước biển, Nâu, Xanh sẫm, Đen và Xanh rêu. Nội thất có 2 tông màu tùy biến: Đen Saturn Black trên bản Luxury, Premium và Nâu Sequoia Brown cho bản Signature cùng Signature X-Line.

Dưới đây là bảng giá niêm yết kèm chi phí lăn bánh tạm tính tham khảo tại các địa phương:

Ngôn ngữ Opposites United định hình diện mạo phá cách

So với các mẫu xe cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Honda CR-V, KIA Sportage 2026 tạo dấu ấn riêng nhờ phong cách tạo hình sắc sảo, hiện đại. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe đạt 4.660 x 1.865 x 1.700 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.755 mm và khoảng sáng gầm 190 mm. Chiều dài cơ sở lớn mang lại thế đứng vững chãi và tối ưu không gian bên trong.

Đầu xe thu hút với cụm lưới tản nhiệt mũi hổ đồ họa vảy rồng sơn đen bóng, liền mạch với hệ thống đèn chiếu sáng trước dùng công nghệ Matrix LED cao cấp. Dải LED định vị ban ngày tạo hình boomerang bao bọc hai bên, tạo điểm nhận diện độc đáo khi di chuyển ban đêm.

Thân xe sở hữu đường gân dập nổi dứt khoát kết hợp mâm hợp kim 19 inch đa chấu thiết kế lốc xoáy. Gương chiếu hậu đặt tách biệt khỏi cột A giúp hạn chế tối đa điểm mù góc chữ A, tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, gập điện, sấy gương và cảnh báo điểm mù. Ngoài ra, phiên bản X-Line còn bổ sung các chi tiết ốp bảo vệ thể thao, tăng thêm chất việt dã cho mẫu crossover.

Khoang lái kỹ thuật số tràn ngập công nghệ hiện đại

Nội thất KIA Sportage 2026 hướng tới sự tối giản và sang trọng với cụm màn hình đôi uốn cong kích thước 12,3 inch mỗi bên gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm. Cụm điều khiển hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, định vị vệ tinh GPS và hiển thị trực quan các chế độ vận hành.

Bệ trung tâm được tinh giản hoàn toàn phím bấm cơ học, thay bằng cụm điều hòa cảm ứng và cụm chuyển số dạng núm xoay điện tử hiện đại. Ghế ngồi bọc da cao cấp toàn bộ, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ 2 vị trí, tích hợp cả tính năng sưởi ấm và làm mát.

Hàng ghế sau có độ ngả lưng thoải mái, cửa gió điều hòa riêng biệt và khoảng để chân thoáng đãng nhờ trục cơ sở 2.755 mm. Khoang hành lý có thể tích tiêu chuẩn 534 lít và mở rộng tối đa lên 1.829 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ 2 tỷ lệ 60:40. Danh sách tiện ích còn được bổ sung dàn âm thanh 8 loa Harman Kardon, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử kèm Auto Hold và tính năng khởi động từ xa.

Khả năng vận hành với 3 tùy chọn hệ truyền động

KIA Sportage 2026 mang tới nhiều cấu hình động cơ nhất phân khúc, đáp ứng trọn vẹn các phong cách lái:

Động cơ xăng Smartstream 2.0G: Công suất tối đa 154 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước FWD.

Động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6 T-GDi: Công suất tối đa 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm từ 1.500 đến 4.500 vòng/phút, đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Động cơ dầu Smartstream 2.0D: Công suất tối đa 184 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 416 Nm trong dải tua 2.000–2.750 vòng/phút, truyền sức mạnh qua hộp số tự động 8 cấp.

Xe tích hợp 4 chế độ lái gồm Comfort, Eco, Sport, Smart cùng các chế độ quản lý địa hình tuyết, bùn, cát, giúp tối ưu lực kéo trên mọi điều kiện mặt đường.

Gói an toàn chủ động ADAS toàn diện

Bên cạnh hệ thống treo trước McPherson và treo sau liên kết đa điểm vững chắc, KIA Sportage 2026 được bảo vệ bởi gói trợ lái nâng cao ADAS. Các tính năng cốt lõi gồm hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ lái trên cao tốc (HDA), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go tích hợp định vị NSCC, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống camera 360 độ hiển thị sắc nét.

Trang bị tiêu chuẩn trên xe còn có 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera quan sát điểm mù hiển thị trực tiếp lên bảng đồng hồ kỹ thuật số.

Đánh giá chung

Nhìn chung, KIA Sportage 2026 là lựa chọn sáng giá trong nhóm crossover hạng C nhờ diện mạo tương lai, hàm lượng công nghệ phong phú và nhiều tùy chọn truyền động. Dù hệ thống treo có phần thiên hướng cứng vững kiểu thể thao và chưa có biến thể hybrid, mức ưu đãi hấp dẫn trong tháng 9 giúp Sportage củng cố sức hút trước các đối thủ cùng tầm giá.