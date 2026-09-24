Đánh giá chi tiết Kia K3 1.6 Turbo GT và bản Luxury: Thông số kỹ thuật cùng giá lăn bánh

Kia K3 tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam. Là bản nâng cấp giữa chu kỳ (facelift) kế thừa thành công từ thế hệ Cerato trước đây, mẫu xe được lắp ráp trong nước với bộ nhận diện thương hiệu mới cùng 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Trắng, Đen, Xám kim loại, Vàng, Bạc, Xanh, Xanh đậm và Đỏ. Chiếc sedan của thương hiệu Hàn Quốc cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic và Hyundai Elantra.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Kia K3

Mức giá khởi điểm của Kia K3 duy trì tính cạnh tranh cao so với mặt bằng chung phân khúc. Chi phí lăn bánh thực tế sẽ có sự chênh lệch tùy theo từng địa phương áp dụng mức lệ phí trước bạ và đăng ký biển số.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi giảm giá tại hệ thống đại lý.

Diện mạo thể thao và đường nét nhận diện trau chuốt

Thiết kế tổng thể của Kia K3 vẫn duy trì tỷ lệ kích thước cân đối với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.800 x 1.450 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 150 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 5.300 mm giúp xe linh hoạt khi xoay trở trong đô thị.

Các chi tiết ở đầu xe được hoàn thiện sắc sảo hơn với lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng, nối liền cụm đèn trước. Ở các phiên bản tiêu chuẩn và tầm trung, xe sử dụng đèn pha Halogen Projector kết hợp dải đèn định vị ban ngày dạng LED. Riêng phiên bản cao cấp và Turbo GT được nâng cấp lên hệ thống đèn LED toàn phần tự động bật/tắt hiện đại.

Đặc biệt, phiên bản thể thao Kia K3 1.6 Turbo GT sở hữu nhiều điểm nhấn riêng biệt như đường viền đỏ bao quanh hốc đèn sương mù và lưới tản nhiệt. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng mâm hợp kim kích thước 17 inch đi kèm bộ lốp thông số 225/45R17. Gương chiếu hậu hỗ trợ chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương và tích hợp dải đèn báo rẽ LED.

Không gian nội thất thực dụng cùng hàm lượng công nghệ cao

Khoang cabin của Kia K3 chú trọng vào tính công thái học và sự tiện dụng cho người dùng trẻ tuổi. Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da êm ái. Hàng ghế trước trên các phiên bản cao cấp được bổ sung tính năng sưởi ấm và làm mát ghế – một tiện nghi vượt trội so với nhiều mẫu xe cùng tầm giá. Ghế lái có tính năng chỉnh điện và nhớ 2 vị trí tiện lợi.

Khu vực táp-lô gây chú ý với màn hình giải trí kích thước lên tới 10,25 inch lớn nhất phân khúc (trên bản Premium và Turbo GT), hỗ trợ đầy đủ kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng dàn âm thanh 6 loa. Các phiên bản thấp hơn trang bị màn hình 8 inch tiêu chuẩn. Vô-lăng bọc da tích hợp phím điều khiển chức năng, kèm lẫy chuyển số thể thao trên bản cao cấp.

Đáng chú ý, Kia K3 sở hữu tính năng mở cốp rảnh tay thông minh tiêu chuẩn: cốp xe tự động bật mở khi người lái cầm chìa khóa đứng gần đuôi xe quá 3 giây. Xe còn có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió riêng cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây và tính năng khởi động từ xa bằng chìa khóa thông minh.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Kia K3

Khả năng vận hành mạnh mẽ trên bản 1.6 Turbo GT

Về sức mạnh truyền động, Kia K3 mang tới 3 tùy chọn cấu hình động cơ để phục vụ đa dạng nhu cầu di chuyển:

Động cơ xăng Gamma 1.6 MPI: Sản sinh công suất tối đa 126 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 155 Nm tại 4.850 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên: Sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, vận hành mượt mà kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ xăng tăng áp 1.6 Turbo-GDi: Trang bị độc quyền trên bản Turbo GT, cung cấp sức mạnh ấn tượng lên tới 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Đi kèm khối động cơ này là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7DCT).

Khác biệt lớn về mặt kỹ thuật trên phiên bản Kia K3 1.6 Turbo GT là hệ thống treo sau dạng độc lập đa liên kết, thay vì thanh xoắn chịu lực như các bản còn lại. Trang bị này mang lại khả năng dập tắt dao động nhanh hơn, giữ thân xe ổn định khi vào cua ở dải tốc độ cao.

Trang bị công nghệ an toàn tiêu chuẩn và nâng cao

Hệ thống khung gầm sử dụng thép cường độ cao giúp tối ưu hóa khả năng hấp thụ xung lực khi xảy ra va chạm. Kia K3 trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ an toàn cơ bản như phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát ổn định thân xe VSM và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC.

Bên cạnh hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control và camera lùi tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp sở hữu cảm biến hỗ trợ đỗ xe cả trước và sau cùng 6 túi khí. Bản cao cấp nhất 1.6 Turbo GT còn được tích hợp thêm hệ thống cảnh báo điểm mù (BCW) giúp người lái tự tin hơn khi chuyển làn trên cao tốc.

Tổng kết

Kia K3 duy trì được sức hút lớn nhờ ngoại hình bắt mắt, cabin rộng rãi cùng danh sách tiện nghi thực dụng phong phú. Dù khả năng cách âm khoang máy khi đạp thốc ga vẫn còn tiếng ồn nhất định, Kia K3 vẫn là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc hàng đầu trong tầm giá lăn bánh từ hơn 600 triệu đồng.