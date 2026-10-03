Đánh giá chi tiết Hyundai Elantra 2026: Bảng giá lăn bánh tháng 10/2026 và thông số 4 bản

Hyundai Elantra thế hệ thứ 7 tiếp tục là mẫu sedan hạng C thu hút sự chú ý tại thị trường Việt Nam nhờ diện mạo mang đậm phong cách coupe thể thao và mức giá dễ tiếp cận. Được lắp ráp trong nước và phân phối với 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất (Đen, Trắng, Bạc, Vàng cát, Xanh và Đỏ), mẫu xe cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như KIA K3, Mazda3, Toyota Corolla Altis và Honda Civic.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Elantra tháng 10/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho 4 phiên bản Hyundai Elantra đang được phân phối trên toàn quốc:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị thực tế.

Ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness sắc cạnh

Hyundai Elantra sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.440 mm cùng chiều dài cơ sở 2.720 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe được kéo dài thêm, mở rộng bề ngang và hạ thấp trọng tâm, mang đến tư thế đứng đầm chắc và đậm chất khí động học hơn.

Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt đa giác kích thước lớn có họa tiết lấy cảm hứng từ những mặt cắt đá quý. Cụm đèn pha vuốt sắc nét sang hai bên nối liền tản nhiệt, sử dụng công nghệ Bi-Halogen trên bản tiêu chuẩn và Projector LED trên các bản cao cấp. Thân xe tạo điểm nhấn bằng các đường dập gân dứt khoát kết hợp cùng bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước từ 15 đến 18 inch tùy phiên bản.

Đuôi xe được vuốt dốc mềm mại theo cấu trúc coupe với dải đèn LED thanh mảnh nối liền tạo hình chữ H đặc trưng. Phiên bản thể thao Elantra N Line nổi bật hơn nhờ bộ bodykit riêng biệt gồm logo N Line tại lưới tản nhiệt, ốp viền hốc gió, gương chiếu hậu sơn đen, cánh lướt gió phía sau và chụp ống xả mạ crom kép.

Không gian nội thất kỹ thuật số hiện đại

Khoang lái của Hyundai Elantra hướng hoàn toàn về người lái với bảng táp-lô bố trí khoa học. Cửa gió điều hòa thanh mảnh ẩn khéo léo vào 3 dải viền crom chạy ngang. Điểm nhấn trung tâm là cụm màn hình nối liền, bao gồm bảng đồng hồ thông số kỹ thuật số 10,25 inch hiển thị giao diện tùy biến theo chế độ lái, đi kèm màn hình cảm ứng giải trí 10,25 inch sắc nét (riêng bản N Line dùng màn hình giải trí 7 inch).

Ghế ngồi trên các phiên bản cao cấp được bọc da êm ái, tích hợp tính năng sưởi ấm và làm mát, trong đó ghế lái có thể chỉnh điện 10 hướng. Không gian hàng ghế sau rộng rãi hơn nhờ chiều dài cơ sở đạt 2.720 mm, đồng thời được trang bị sẵn cửa gió điều hòa độc lập và bệ tỳ tay tiện lợi.

Hệ thống tiện nghi trên xe bao gồm phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động (Auto Hold), chìa khóa thông minh Smartkey, khởi động nút bấm kèm tính năng khởi động từ xa, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi và cốp sau mở điện rảnh tay thông minh.

Khả năng vận hành và 3 tùy chọn động cơ

Hyundai Elantra mang đến 3 cấu hình động cơ dẫn động cầu trước phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng:

Động cơ 1.6L T-GDi Turbo (bản N Line): Công suất cực đại 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 264,8 Nm tại dải vòng tua 1.500–5.400 vòng/phút. Đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT, xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 7,7 giây.

Động cơ 2.0L MPI (bản 2.0 AT Cao cấp): Sản sinh công suất tối đa 159 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn 191,2 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ 1.6L MPI (bản 1.6 AT Tiêu chuẩn và Đặc biệt): Đạt công suất 127,5 mã lực tại 6.300 vòng/phút cùng mô-men xoắn 154,6 Nm tại 4.850 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Thông số kỹ thuật chi tiết Hyundai Elantra

Hệ thống trang bị an toàn

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn và nâng cao trên Hyundai Elantra bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát thân xe (VSM), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến áp suất lốp, camera lùi và hệ thống 6 túi khí (2 túi khí trên bản tiêu chuẩn). Bản N Line được bổ sung thêm móc ghế an toàn trẻ em Isofix và gương chiếu hậu chống chói tự động.

Đánh giá chung

Hyundai Elantra là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng trẻ tuổi đang tìm kiếm một mẫu sedan cá tính, nhiều tiện nghi cùng khả năng vận hành linh hoạt. Điểm cộng lớn của xe nằm ở ngoại hình bắt mắt, không gian rộng rãi, đa dạng cấu hình động cơ và mức giá niêm yết cạnh tranh. Dù trần xe hàng ghế sau có phần hạn chế do thiết kế mui dốc phong cách coupe và bản tiêu chuẩn chưa có kiểm soát hành trình, mẫu xe vẫn sở hữu lợi thế lớn về tổng thể trang bị trong tầm giá.