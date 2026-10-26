Đánh giá chi tiết Ford Ranger Wildtrak 2026: Vua bán tải giữ vững ngôi vương tại Việt Nam

Ford Ranger 2026 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe bán tải cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe sở hữu thiết kế cơ bắp đậm chất Mỹ, khung gầm nâng cấp và loạt tùy chọn động cơ linh hoạt, tạo nên sức ép lớn lên các đối thủ như Mitsubishi Triton, Toyota Hilux hay Nissan Navara.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Ford Ranger tháng 10/2026

Bước sang tháng 10/2026, Ford Ranger ghi nhận nhiều chương trình hỗ trợ hấp dẫn từ hãng và đại lý, trong đó nổi bật là chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành riêng cho phiên bản Wildtrak 3.0L 4x4 AT.

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể của từng xe.

Ngoại hình bệ vệ và tối ưu công năng vận chuyển

So với thế hệ tiền nhiệm, Ford Ranger 2026 sở hữu vóc dáng cơ bắp và bề thế hơn nhờ trục cơ sở kéo dài lên mức 3.270 mm và khoảng sáng gầm đạt 235 mm. Thiết kế đầu xe gây ấn tượng với mặt ca-lăng cỡ lớn sơn đen mạnh mẽ, nối liền cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C đặc trưng. Trên các bản cao cấp như Wildtrak, xe được trang bị hệ thống đèn LED ma trận thông minh có khả năng tự động cân bằng góc chiếu và điều chỉnh luồng sáng chống chói.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi rắn rỏi cùng hốc bánh xe cỡ lớn ôm lấy bộ mâm hợp kim từ 16 đến 18 inch tùy phiên bản. Thùng xe cũng được nới rộng kích thước, bổ sung các bậc bước chân tiện dụng ở hông thùng phía sau, giúp thao tác bốc dỡ hàng hóa trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn.

Khoang lái số hóa với phong cách hiện đại

Bước vào cabin, Ford Ranger mang lại cảm giác tiện nghi tiệm cận các dòng SUV gia đình. Trung tâm táp-lô bố trí màn hình giải trí cảm ứng 12 inch đặt dọc (10 inch trên các bản tiêu chuẩn), hỗ trợ giao diện SYNC 4 cùng kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Sau tay lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hiển thị sắc nét các thông số hành trình.

Khu vực điều khiển trung tâm được tinh gọn đáng kể nhờ sự xuất hiện của cần số điện tử và phanh tay điện tử, thay thế hoàn toàn loại phanh cơ truyền thống. Các hộc để đồ được bố trí khoa học tại bệ tỳ tay, bên trong táp-lô và dưới hàng ghế thứ hai. Dù vậy, phần tựa lưng ở hàng ghế sau vẫn có độ ngả tương đối đứng, có thể gây chút mệt mỏi trên các hành trình di chuyển dài.

Hệ truyền động mạnh mẽ và khả năng off-road linh hoạt

Ford cung cấp 3 cấu hình động cơ diesel cho Ranger thế hệ mới, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ vận tải hàng ngày đến trải nghiệm địa hình chuyên sâu:

Động cơ 2.0L Turbo đơn: Đạt công suất tối đa 170 PS tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại 1.750–2.500 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp.

Động cơ 2.0L Bi-Turbo: Đạt công suất 210 PS tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.750–2.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp mượt mà.

Động cơ 3.0L V6 Diesel: Đạt công suất lên tới 250 PS tại 3.250 vòng/phút và sức kéo cực đại 600 Nm tại 1.750–2.250 vòng/phút, đi cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động hai cầu chủ động.

Đặc biệt, hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái tùy chọn (Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts, Sand) cùng tính năng gài cầu điện tử và khóa vi sai cầu sau giúp chiếc bán tải dễ dàng chinh phục nhiều dạng địa hình phức tạp.

Công nghệ hỗ trợ lái và an toàn toàn diện

Bên cạnh cấu trúc khung gầm bằng thép cường độ cao, Ford Ranger còn được trang bị gói hỗ trợ lái tiên tiến gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm trước đi kèm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ phanh khi lùi cùng hệ thống camera 360 độ sắc nét.

Nhìn chung, với thiết kế hiện đại, trang bị dồi dào cùng các tùy chọn động cơ mạnh mẽ, Ford Ranger 2026 tiếp tục duy trì ưu thế tuyệt đối trong nhóm xe bán tải tại Việt Nam, bất chấp bán kính quay vòng lớn đôi khi gây bất tiện khi xoay xở trong phố đông.