Đánh giá chi tiết 6 smartphone dưới 10 triệu đồng: Sức hút RAM 12GB, camera 200MP và pin khủng

Thị trường điện thoại thông minh chính hãng tại Việt Nam trong tháng 10/2026 đang chứng kiến sự dịch chuyển kỹ thuật rõ rệt ở khoảng giá từ 8,4 đến 9,9 triệu đồng. Những trang bị phần cứng cao cấp như màn hình AMOLED 120Hz, camera độ phân giải 200MP tích hợp chống rung quang học (OIS), RAM 12GB cùng dung lượng pin vượt ngưỡng 8.000 mAh đã xuất hiện đồng loạt, mang tới nhiều giải pháp tối ưu cho từng nhu cầu thực tế.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các đại diện tiêu biểu

Nhằm cung cấp góc nhìn tổng quan về mặt công nghệ, bảng tổng hợp dưới đây đối chiếu những thông số kỹ thuật then chốt của 6 mẫu máy nổi bật trong phân khúc:

Redmi Note 15 Pro 5G: Điểm nhấn phần cứng với cảm biến 200MP và màn hình 1.5K

Redmi Note 15 Pro 5G 12GB/256GB hiện được đưa về mức giá khoảng 9,4 triệu đồng, định vị là mẫu máy sở hữu thông số phần cứng ấn tượng nhất tầm giá. Trọng tâm công nghệ của thiết bị nằm ở vi xử lý MediaTek Dimensity 7400-Ultra kết hợp cùng bộ nhớ RAM 12GB và lưu trữ 256GB, đáp ứng tốt các tác vụ xử lý đồ họa phức tạp và đa nhiệm nặng.

Redmi Note 15 Pro 5G 12GB/256GB là cái tên gây chú ý ở phân khúc điện thoại giá dưới 10 triệu đồng tháng 10/2026.

Bên cạnh hiệu năng, thiết bị sử dụng cảm biến ảnh chính 200MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, mang lại độ chi tiết hình ảnh vượt trội so với chuẩn 50MP thông thường. Tấm nền AMOLED 6,83 inch đạt độ phân giải 1.5K giúp nâng cao mật độ điểm ảnh so với chuẩn Full HD+, kết hợp thỏi pin 6.580mAh cho thời lượng vận hành kéo dài. Tuy nhiên, đánh đổi lại là thân máy nặng khoảng 210g và giao diện phần mềm HyperOS đòi hỏi người dùng cần thời gian làm quen.

OPPO Reno12 5G: Tối ưu thiết kế mỏng nhẹ và công nghệ sạc nhanh 80W

Khác biệt với xu hướng gia tăng khối lượng để chứa pin lớn, OPPO Reno12 5G (phiên bản 12GB/256GB giá khoảng 9,99 triệu đồng) lựa chọn hướng đi cân bằng về công thái học. Trọng lượng thân máy được khống chế ở mức xấp xỉ 177g với màn hình cong tràn viền AMOLED 6,7 inch 120Hz, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái trong thời gian dài.

Reno12 hướng tới nhóm người dùng cần một chiếc smartphone cân bằng giữa công việc, giải trí và chụp ảnh.

Về khả năng nhiếp ảnh và sạc năng lượng, Reno12 sở hữu camera chính 50MP OIS, camera trước 32MP cùng chuẩn sạc siêu nhanh 80W, vượt trội so với mức phổ biến 45W trên thị trường. Điểm hạn chế kỹ thuật của máy là vi xử lý Dimensity 7300-Energy và dung lượng pin 5.000mAh dừng lại ở mức tiêu chuẩn, phù hợp với người dùng chú trọng sự thanh lịch hơn là hiệu suất chơi game thuần túy.

Samsung Galaxy A27 5G: Định hướng phần mềm ổn định và giá trị hệ sinh thái

Với mức giá khoảng 8,5 triệu đồng cho bản 6GB/128GB, Samsung Galaxy A27 5G giữ vai trò là thiết bị phổ thông đáng tin cậy. Sản phẩm trang bị màn hình Super AMOLED 6,7 inch tần số quét 120Hz, camera chính 50MP OIS và thỏi pin 5.000mAh tiêu chuẩn.

Galaxy A27 5G 6GB/128GB hiện có giá khoảng 8,5 triệu đồng.

Lợi thế cốt lõi của đại diện từ Samsung nằm ở chính sách cập nhật phần mềm lâu dài cùng nền tảng vận hành ổn định. Dẫu vậy, dung lượng RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB có thể trở thành rào cản kỹ thuật nếu người dùng có nhu cầu lưu trữ video chất lượng cao hoặc xử lý đa nhiệm liên tục.

Đột phá dung lượng pin: Cuộc đua giữa mốc 8.000 mAh và 8.100 mAh

Phân khúc dưới 10 triệu đồng ghi nhận bước nhảy vọt về mật độ năng lượng với hai đại diện Tecno Pova Curve 2 5G và HONOR 600S 5G, giải quyết triệt để vấn đề phụ thuộc vào bộ sạc dự phòng.

Tecno Pova Curve 2 5G có pin 8.000 mAh.

Tecno Pova Curve 2 5G (giá khoảng 9,4 triệu đồng) gây ấn tượng khi tích hợp viên pin 8.000 mAh trong độ mỏng thân máy chỉ khoảng 7,42mm. Mẫu máy này kết hợp màn hình cong AMOLED 6,78 inch tần số quét lên tới 144Hz, vi xử lý Dimensity 7100 cùng RAM 8GB và bộ nhớ 256GB. Hạn chế của máy nằm ở cụm camera 50MP + 2MP chỉ đáp ứng mức chụp cơ bản.

HONOR 600S 5G sở hữu viên pin lên tới 8.100 mAh.

Trong khi đó, HONOR 600S 5G (giá khoảng 9,49 triệu đồng) xác lập kỷ lục dung lượng với viên pin 8.100 mAh đi kèm khả năng kháng bụi nước cấp độ cao và màn hình 6,87 inch 120Hz. Tuy nhiên, việc chỉ trang bị chip Snapdragon 4 Gen 4 kết hợp cấu hình bộ nhớ 6GB/128GB khiến máy chỉ thực sự phù hợp cho người dùng cần độ bền bỉ ngoài trời thay vì hiệu năng tính toán cao.

Nubia Neo 5 Max: Giải pháp hiển thị ngoại cỡ 7,5 inch

Ở mức giá khoảng 8,8 triệu đồng, Nubia Neo 5 Max 5G chọn hướng đi chuyên biệt hóa hoàn toàn khi mang kích thước màn hình lên tới 7,5 inch. Cấu trúc này đưa sản phẩm tiệm cận với định dạng một chiếc máy tính bảng mini, phục vụ tối đa nhu cầu hiển thị bản đồ, tài liệu kỹ thuật hoặc không gian giải trí đa phương tiện.

Nubia Neo 5 Max 5G 8GB/256GB có mức giá khoảng 8,8 triệu đồng.

Hỗ trợ cho tấm nền cỡ lớn là viên pin 7.100 mAh, hệ thống tản nhiệt mở rộng và cấu hình RAM 8GB/256GB. Nhược điểm vật lý rõ ràng là kích thước quá khổ, khiến thao tác bằng một tay hoặc việc cất giữ trong túi quần gặp nhiều trở ngại.

Sự cạnh tranh kỹ thuật mạnh mẽ tại tầm giá từ 8,4 đến 9,9 triệu đồng giúp người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận những thông số cao cấp mà không cần chi trả mức giá cận cao cấp như trước đây.