Đánh giá chất lượng huấn luyện an toàn lao động không thể chỉ qua hồ sơ, chứng nhận

Chiều 21/10, tại phiên thảo luận Tổ 1 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật. Đồng thời nhấn mạnh việc cắt giảm thủ tục hành chính phải đi đôi với nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và sức khỏe người lao động.

Đại biểu Huỳnh Quyết Thắng. Ảnh: Media Quốc hội.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Huỳnh Quyết Thắng cho biết, đối với quy định về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Điều 14, dự thảo cho phép người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện, chuyển từ cơ chế đáp ứng điều kiện kinh doanh sang thông báo trước khi cung cấp dịch vụ.

Đại biểu đồng tình với hướng sửa đổi nhằm cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý, chất lượng huấn luyện an toàn không thể đánh giá chỉ qua hồ sơ, chứng nhận mà phải thể hiện ở kiến thức, kỹ năng thực tế của người lao động. Nếu bỏ tiền kiểm nhưng hậu kiểm không chặt chẽ, nguy cơ huấn luyện hình thức sẽ gia tăng, chỉ bộc lộ khi tai nạn xảy ra.

Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định rõ cơ chế hậu kiểm ngay trong luật, công khai danh sách các tổ chức huấn luyện đã thông báo, tạo điều kiện tra cứu, kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, cần bổ sung hành vi huấn luyện không bảo đảm chất lượng vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

Bên cạnh đó, nội dung và thời lượng huấn luyện cũng phải phù hợp với vị trí việc làm, mức độ nguy hiểm và nguy cơ rủi ro của từng ngành nghề, nhất là những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Các tổ chức huấn luyện đang hoạt động theo quy định hiện hành cũng cần được đưa vào cơ sở dữ liệu quản lý và chịu cơ chế hậu kiểm tương tự.

Đại biểu Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Media Quốc hội.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Văn Thắng cho rằng, việc đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với giảm tiêu chuẩn an toàn. Dự thảo cần quy định rõ trách nhiệm cuối cùng của người sử dụng lao động đối với chất lượng huấn luyện trong suốt quá trình sử dụng lao động, kể cả khi thuê đơn vị bên ngoài cung cấp dịch vụ.

Theo đại biểu, điều cần tránh là tình trạng người lao động có chứng nhận huấn luyện nhưng năng lực làm việc an toàn không tương xứng. Vì vậy, trách nhiệm của doanh nghiệp phải được xác định rõ, bảo đảm huấn luyện thực chất thay vì chỉ hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm khai báo, điều tra tai nạn lao động, nhất là tại công trình có nhiều nhà thầu và lao động nhận khoán; bảo vệ người lao động trước nguy cơ bị gây sức ép, cản trở cung cấp thông tin.

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Văn Thắng đề nghị nghiên cứu cơ chế bảo vệ người lao động trong các hình thức lao động mới, đặc biệt là lao động trên nền tảng số.

Theo đại biểu, tại Hà Nội và nhiều địa phương, hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, dịch vụ qua ứng dụng và lao động linh hoạt ngày càng phổ biến. Trong khi đó, nhiều quy định hiện hành chủ yếu được thiết kế cho môi trường làm việc tập trung, có người sử dụng lao động và địa điểm làm việc xác định.